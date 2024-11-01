Vox lleva su odio hasta la puerta de Casa Palestina y pone en la diana a su presidente

La ultraderecha continúa su cruzada contra la solidaridad con el pueblo palestino. Este lunes se plantó en la puerta de Casa Palestina para exigir la declaración de persona non grata de su presidente, tras su reconocimiento como Hija Predilecta de Zaragoza. “No nos intimidarán. Frente al odio, dignidad, unidad y firmeza”, respondió la entidad, arropada, ante la provocación, por colectivos sociales, sindicales y políticos que reafirmaron su apoyo y solidaridad con su labor.