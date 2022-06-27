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Vox se autorretrata: un diputado en Murcia defiende "combatir incluso con violencia" su postura sobre el aborto y la eutanasia
El diputado Antonio Martínez Nieto ha alentado la violencia política tras el episodio vivido en el Congreso por un diputado de Vox, que finalmente fue expulsado.
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#1
mahuer
Y añadió: el que pida la eutanasia, me lo cargo.
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#7
Supercinexin
#1
Si quieres la eutanasia, te digo una cosa: dos escopetas tengo.
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#2
MiguelDeUnamano
*
Es evidente, como sucede con los neonazis de desokupa que cada vez agreden a más gente, en el momento que se deja crecer a estos animales tarde o temprano van a llegar a la violencia.
1
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36
#4
karakol
Que lo haga y asuma las consecuencias penales de hacerlo.
No, que va.
Estos cobardes fascistas solo señalan para que sus peones retarders lo hagan y vayan ellos al trullo.
0
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20
#5
vicus.
VOX=Violencia, Odio, Xenofobia
0
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17
#3
Leon_Bocanegra
Aquí una de las
opiniones
diarreas del susodicho
www.voxespana.es/noticias/drogas-miseria-y-socialismo-articulo-de-opin
0
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10
#6
FunFrock
¿Es usuario de meneame o de Podemos?
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No, que va.
Estos cobardes fascistas solo señalan para que sus peones retarders lo hagan y vayan ellos al trullo.
opinionesdiarreas del susodicho
www.voxespana.es/noticias/drogas-miseria-y-socialismo-articulo-de-opin