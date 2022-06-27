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Vox se autorretrata: un diputado en Murcia defiende "combatir incluso con violencia" su postura sobre el aborto y la eutanasia

Vox se autorretrata: un diputado en Murcia defiende "combatir incluso con violencia" su postura sobre el aborto y la eutanasia  

El diputado Antonio Martínez Nieto ha alentado la violencia política tras el episodio vivido en el Congreso por un diputado de Vox, que finalmente fue expulsado.

| etiquetas: vox , violencia , martínez , murcia , aborto , eutanasia
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7 comentarios
12 2 0 K 188 politica
mahuer #1 mahuer
Y añadió: el que pida la eutanasia, me lo cargo.
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Supercinexin #7 Supercinexin
#1 Si quieres la eutanasia, te digo una cosa: dos escopetas tengo.
0 K 19
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano *
Es evidente, como sucede con los neonazis de desokupa que cada vez agreden a más gente, en el momento que se deja crecer a estos animales tarde o temprano van a llegar a la violencia.
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karakol #4 karakol
Que lo haga y asuma las consecuencias penales de hacerlo.

No, que va.
Estos cobardes fascistas solo señalan para que sus peones retarders lo hagan y vayan ellos al trullo.
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vicus. #5 vicus.
VOX=Violencia, Odio, Xenofobia
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#3 Leon_Bocanegra
Aquí una de las opiniones diarreas del susodicho


www.voxespana.es/noticias/drogas-miseria-y-socialismo-articulo-de-opin
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FunFrock #6 FunFrock
¿Es usuario de meneame o de Podemos?
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menéame