·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4992
clics
El vídeo del Ministerio de Vivienda que no ha sentado como creían: "Creo que no lo sabéis, pero gobernáis vosotros"
4849
clics
VÍDEO | Josema Yuste asegura que no trabaja por culpa de Pedro Sánchez y desata carcajadas en redes
3799
clics
El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
4685
clics
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos
4696
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
más votadas
737
Mazón evita aclarar qué ha hecho con los 12 millones donados por ciudadanos y empresas para víctimas de la Dana
373
La asociación Amama denuncia ante la Fiscalía el borrado de historiales médicos en Andalucía
406
Genocida no cumple su palabra
376
La Fiscalía investiga a seis colegios religiosos por un presunto fraude en el uso de dinero público para pagar a profesores
401
Israel lanzó "153 toneladas de bombas" en Gaza y acusó a Hamas de violar la tregua
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
27
meneos
56
clics
Vox Aragón se ve obligado a destituir a su asesor que publicó mensajes nazis
El cese de Marcos Francoy llega tras el ultimatum de Azcón y la publicación de DIARIO SOCIALISTA, aunque sigue sin aclararse si mantendrá su cargo en Huesca.
|
etiquetas
:
vox
,
aragón
,
nazi
,
fascismo
22
5
0
K
279
politica
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
22
5
0
K
279
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Milmariposas
"se ve obligado"... Ajá, o sea que como lo pillaron, no han tenido más remedio que suspenderlo. Si no lo hubieran pillado, seguiría estando donde está...
5
K
86
#6
javibaz
#4
para ellos, no ha hecho nada malo.
0
K
12
#7
Aokromes
#4
no no, inicialmente, a pesar de los mensajes no querian expulsarlo
www.meneame.net/story/vox-aragon-niega-cesar-alto-cargo-difundio-mensa
3
K
61
#10
Eukherio
#7
Querían darle cursillos para que aprendiese a crear cuentas anónimas y no con su puto nombre y apellidos.
0
K
8
#8
SVSRTZ
*
No puede ser que mandara esos mensajes, mi primo el de VOX me dice que los nazis eran socialistas...
1
K
33
#9
pirat
Le permitirían ir de nazi, pero meterse con los judíos... por ahí nooo
2
K
27
#11
Apotropeo
#9
de no haberse metido con los judíos lo ascienden
1
K
19
#5
ChatGPT
*
Mensajes nazis Peter, cosas nazis
0
K
10
#1
Moteplass
*
¿Por qué?
¿Qué se esperaban? ¿Poesía alternativa?
0
K
7
#2
pepel
*
#1
Porque su novia el PP había roto relaciones con ellos.
www.meneame.net/story/pp-aragon-rompe-relaciones-vox-hasta-dimita-ases
0
K
20
#3
rogerius
*
#1
Relacionadas:
www.meneame.net/story/publicaciones-nazis-alto-cargo-vox-aragon
www.meneame.net/story/vox-aragon-niega-cesar-alto-cargo-difundio-mensa
www.meneame.net/story/pp-aragon-rompe-relaciones-vox-hasta-dimita-ases
0
K
18
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/vox-aragon-niega-cesar-alto-cargo-difundio-mensa
¿Qué se esperaban? ¿Poesía alternativa?
www.meneame.net/story/pp-aragon-rompe-relaciones-vox-hasta-dimita-ases
www.meneame.net/story/publicaciones-nazis-alto-cargo-vox-aragon
www.meneame.net/story/vox-aragon-niega-cesar-alto-cargo-difundio-mensa
www.meneame.net/story/pp-aragon-rompe-relaciones-vox-hasta-dimita-ases