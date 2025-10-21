edición general
Vox Aragón se ve obligado a destituir a su asesor que publicó mensajes nazis

Vox Aragón se ve obligado a destituir a su asesor que publicó mensajes nazis

El cese de Marcos Francoy llega tras el ultimatum de Azcón y la publicación de DIARIO SOCIALISTA, aunque sigue sin aclararse si mantendrá su cargo en Huesca.

Milmariposas
"se ve obligado"... Ajá, o sea que como lo pillaron, no han tenido más remedio que suspenderlo. Si no lo hubieran pillado, seguiría estando donde está... ¬¬
javibaz
#4 para ellos, no ha hecho nada malo.
Aokromes
#4 no no, inicialmente, a pesar de los mensajes no querian expulsarlo xD
www.meneame.net/story/vox-aragon-niega-cesar-alto-cargo-difundio-mensa
Eukherio
#7 Querían darle cursillos para que aprendiese a crear cuentas anónimas y no con su puto nombre y apellidos.
SVSRTZ
No puede ser que mandara esos mensajes, mi primo el de VOX me dice que los nazis eran socialistas...
pirat
Le permitirían ir de nazi, pero meterse con los judíos... por ahí nooo
Apotropeo
#9 de no haberse metido con los judíos lo ascienden
ChatGPT
Mensajes nazis Peter, cosas nazis
Moteplass
¿Por qué?
¿Qué se esperaban? ¿Poesía alternativa?
pepel
#1 Porque su novia el PP había roto relaciones con ellos.
www.meneame.net/story/pp-aragon-rompe-relaciones-vox-hasta-dimita-ases
