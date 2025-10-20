·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
3859
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
3580
clics
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos
3625
clics
Nuevo bonus por entropía
4521
clics
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”
2784
clics
Virginia Giuffre fue golpeada y violada por ‘un conocido primer ministro’ en un ataque que rompió el hechizo de Epstein (inglés)
más votadas
455
El coste de la corrupción del PP: un lastre multimillonario para la economía española
493
La ruina de la mayor universidad de España: la Complutense ya no puede ni pagar las nóminas a menos que logre un crédito
440
La Justicia descartó tres veces investigar a Begoña Gómez por recortes de prensa antes de que la denuncia recayese en el juez Peinado
345
El Gobierno propone a la Unión Europea acabar con el cambio de hora a partir de 2026
490
La factura del 'dos estrellas Michelín' que Mazón intentó cargar al erario: pagó "en efectivo" una comida de 853 euros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
25
clics
Publicaciones nazis de un alto cargo de Vox en Aragón
Marcos Francoy, asesor parlamentario y responsable de organización de Vox en Huesca, ha publicado mensajes de exaltación fascista, teorías conspirativas racistas y referencias judeófobas en redes sociales.
|
etiquetas
:
vox
,
aragón
,
nazi
,
fascismo
4
1
0
K
63
politica
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
63
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
*
Ya estamos etiquetando… sois unos wokes de cuidao
2
K
56
#3
Leon_Bocanegra
Publicaciones pensando diferente de un alto cargo de Vox en Aragón
2
K
36
#2
Feindesland
Judeófobas... Ya verás... Igual es un tío que apoya a Gaza... O un nazi de veras.. .O yo qué sé.
Coimo para fiarse, con esa palabra.
0
K
19
#5
Leon_Bocanegra
Me encantan esos que vienen a meneame a hacer preguntas , pero no se les puede responder porque tienen a medio meneame en el ignore.
Claro que la gente que viene a preguntar que problema hay en hablar de "reemplazo etinico" lo mismo tampoco quieren leer respuestas, ya que les dejarían en mal lugar. Porque hay que ser un puto gilipollas para tragarse el tema del reemplazo étnico.
0
K
9
#4
Sandilo
Uno de los tuits:
“
De ahí que sea profundamente importante combatir con cualquier medio posible el reemplazo étnico al que nos someten, remigrar a todos los no españoles de sangre y promover políticas que permitan la natalidad de los españoles autóctonos
.”
¿Qué problema hay con esto por ejemplo?.
0
K
6
#6
MiguelDeUnamano
#4
Desde un punto de vista nazi, xenófobo o racista, la verdad es que ninguno.
0
K
17
#7
El_dinero_no_es_de_nadie
#4
Si vienen imponiendo su cultura, se llama multicultural.
Si pides que se integren, se llama fascismo.
0
K
15
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Coimo para fiarse, con esa palabra.
Claro que la gente que viene a preguntar que problema hay en hablar de "reemplazo etinico" lo mismo tampoco quieren leer respuestas, ya que les dejarían en mal lugar. Porque hay que ser un puto gilipollas para tragarse el tema del reemplazo étnico.
“ De ahí que sea profundamente importante combatir con cualquier medio posible el reemplazo étnico al que nos someten, remigrar a todos los no españoles de sangre y promover políticas que permitan la natalidad de los españoles autóctonos.”
¿Qué problema hay con esto por ejemplo?.
Si pides que se integren, se llama fascismo.