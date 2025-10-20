edición general
5 meneos
25 clics
Publicaciones nazis de un alto cargo de Vox en Aragón

Publicaciones nazis de un alto cargo de Vox en Aragón

Marcos Francoy, asesor parlamentario y responsable de organización de Vox en Huesca, ha publicado mensajes de exaltación fascista, teorías conspirativas racistas y referencias judeófobas en redes sociales.

| etiquetas: vox , aragón , nazi , fascismo
4 1 0 K 63 politica
7 comentarios
4 1 0 K 63 politica
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Ya estamos etiquetando… sois unos wokes de cuidao
2 K 56
#3 Leon_Bocanegra
Publicaciones pensando diferente de un alto cargo de Vox en Aragón
2 K 36
Feindesland #2 Feindesland
Judeófobas... Ya verás... Igual es un tío que apoya a Gaza... O un nazi de veras.. .O yo qué sé.

Coimo para fiarse, con esa palabra.
0 K 19
#5 Leon_Bocanegra
Me encantan esos que vienen a meneame a hacer preguntas , pero no se les puede responder porque tienen a medio meneame en el ignore.

Claro que la gente que viene a preguntar que problema hay en hablar de "reemplazo etinico" lo mismo tampoco quieren leer respuestas, ya que les dejarían en mal lugar. Porque hay que ser un puto gilipollas para tragarse el tema del reemplazo étnico.
0 K 9
Sandilo #4 Sandilo
Uno de los tuits:

De ahí que sea profundamente importante combatir con cualquier medio posible el reemplazo étnico al que nos someten, remigrar a todos los no españoles de sangre y promover políticas que permitan la natalidad de los españoles autóctonos.”

¿Qué problema hay con esto por ejemplo?.
0 K 6
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#4 Desde un punto de vista nazi, xenófobo o racista, la verdad es que ninguno.
0 K 17
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Si vienen imponiendo su cultura, se llama multicultural.
Si pides que se integren, se llama fascismo.
0 K 15

menéame