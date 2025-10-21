edición general
El PP de Aragón rompe relaciones con Vox hasta que dimita el asesor que publicaba mensajes racistas y fascistas

El presidente de Aragón, Jorge Azcón ha anunciado que rompe toda relación con Vox en Aragón hasta que dimita o sea cesado el asesor del grupo parlamentario en las Cortes de aragón que publicaba mensajes racistas y fascistas Marcos Francoy a través de la red social X, como ha denunciado EL PERIÓDICO DE ARAGÓN este martes. El presidente aragonés no ha tenido dudas a la hora de tomar la decisión y ha calificado de "intolerables" las manifestaciones del asesor de la ultraderecha. Francoy ya ha borrado su perfil en X.

PParipé
#2 Eso seguro, porque de presidenta de las Cortes el PP mantiene a una facha que da vergüenza ajena.
#2 Desde luego que es un paripé, ya sabían donde se metían....pero..., tengo una duda real.

Creéis que si VOX sacase mas votos que el PP a nivel nacional..., el PP iba a darle gobierno a VOX?..., yo no lo tengo tan claro.
Una cosa es usarlos para gobernar e intentar ponerles la correa con los nefastos resultados que estamos viendo (el PP pierde el centro y la extrema derecha) y otra es darles la batuta de mando.
#4 son gemelos. Da lo mismo. Nacen de la misma fuente
#2 De Diego
Relacionada: www.meneame.net/story/publicaciones-nazis-alto-cargo-vox-aragon

Son tan tan fachas que han llegado demasiado lejos hasta para el PP. xD
Otra fuente: www.eldiario.es/aragon/politica/pp-rompe-relaciones-vox-cortes-aragon-
Forzando crisis de gobierno para que haya un adelanto electoral y camufle el batacazo que se va a dar el PP en Castilla y León. Hoy Aragón, mañana Extremadura.
