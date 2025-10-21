El PP de Aragón rompe relaciones con Vox hasta que dimita el asesor que publicaba mensajes racistas y fascistas

El presidente de Aragón, Jorge Azcón ha anunciado que rompe toda relación con Vox en Aragón hasta que dimita o sea cesado el asesor del grupo parlamentario en las Cortes de aragón que publicaba mensajes racistas y fascistas Marcos Francoy a través de la red social X, como ha denunciado EL PERIÓDICO DE ARAGÓN este martes. El presidente aragonés no ha tenido dudas a la hora de tomar la decisión y ha calificado de "intolerables" las manifestaciones del asesor de la ultraderecha. Francoy ya ha borrado su perfil en X.