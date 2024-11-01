Visión rusa del secuestro de Maduro: el operativo y lecciones a extraer

En Rusia se predijo recientemente que los estadounidenses podrían matar o capturar a Maduro, pero entonces surgió la pregunta: ¿qué hacer a continuación? Desestabilizar Venezuela claramente no forma parte de sus planes. Ahora es evidente que han encontrado una solución a la vez criminal y efectiva: en lugar de derrocar al régimen gobernante, lo están subyugando, dejando todo lo demás como está. Y si los venezolanos no les dan a los estadounidenses "su" petróleo, las incursiones continuarán.
Un análisis que jamás verás hacer a nadie en la prensa europeda.
Los rusos, que no son gilipollas y saben que ellos están en el punto de mira como objetivo primordial, usan la cabeza.
Los europedos, que se creen que la soberanía la regalan con los McMenús en el McDonald's, hacen el gilipollas. Y por eso Groenlandia será de USA dentro de poco. Rusia, hasta el que escribe el artículo dice veladamente que no se sabe, pero Groenlandia ya os digo yo que sí.
Tal cual...
Lo del “secuestro” es puro humo.… » ver todo el comentario
Cansáis hasta a una piedra. Ya nos gustaría ver análisis así más a menudo y menos propaganda de la OTAN (que no deja de ser propaganda de EEUU).
Sois un meme.