Visión rusa del secuestro de Maduro: el operativo y lecciones a extraer

En Rusia se predijo recientemente que los estadounidenses podrían matar o capturar a Maduro, pero entonces surgió la pregunta: ¿qué hacer a continuación? Desestabilizar Venezuela claramente no forma parte de sus planes. Ahora es evidente que han encontrado una solución a la vez criminal y efectiva: en lugar de derrocar al régimen gobernante, lo están subyugando, dejando todo lo demás como está. Y si los venezolanos no les dan a los estadounidenses "su" petróleo, las incursiones continuarán.