Visión rusa del secuestro de Maduro: el operativo y lecciones a extraer

En Rusia se predijo recientemente que los estadounidenses podrían matar o capturar a Maduro, pero entonces surgió la pregunta: ¿qué hacer a continuación? Desestabilizar Venezuela claramente no forma parte de sus planes. Ahora es evidente que han encontrado una solución a la vez criminal y efectiva: en lugar de derrocar al régimen gobernante, lo están subyugando, dejando todo lo demás como está. Y si los venezolanos no les dan a los estadounidenses "su" petróleo, las incursiones continuarán.

etiquetas: visión rusa , venezuela , maduro , eeuu , operativo
#5
El artículo entero es una lección de autocrítica y reflexión sobre las increíbles capacidades de EEUU y el peligro que entraña para CUALQUIERA enfrentarse a semejante ejército no sólo por sus evidentes capacidades tecnológicas sino por sus MILES de horas de experiencia en combate.

Un análisis que jamás verás hacer a nadie en la prensa europeda.

Los rusos, que no son gilipollas y saben que ellos están en el punto de mira como objetivo primordial, usan la cabeza.

Los europedos, que se creen que la soberanía la regalan con los McMenús en el McDonald's, hacen el gilipollas. Y por eso Groenlandia será de USA dentro de poco. Rusia, hasta el que escribe el artículo dice veladamente que no se sabe, pero Groenlandia ya os digo yo que sí.
#7
#5 Simplemente solo tienen que aumentar el número de tropas en su base y ya estaría.
#9
#7 Es que la peña ve lo de quedarse Groenlandia como una especie de invasión armada con miles de marines desembarcando pegando tiros y matando... Y nop. Sería exactamente como tú dices. Llevar un buque con soldados, decir que a partir de ahora de aquí no sale ni una sardina hacia Europa y se va todo a USA y la entrada y la frontera la gestionamos nosotros... Y listos.
#3
Yo no he visto que salgan apresurados los países a dar armamento, inteligencia militar y dinero a Venezuela. Luego no es comparable Ucrania con Venezuela.
#4
#3 Tampoco parece que esté Venezuela dispuesta a poner los muertos.
#10
Véase la serie «The Regime», con la Kate Winslett. De ahí han sacado la inspiración… y los guionistas la sacaron de hechos reales que fueron sacados de series anteriores que se inspiraron en hechos reales que a su vez… :troll:
#1
Si Estados Unidos no repite su postura (y no lo hará), Venezuela no podrá contrarrestarla. Y, al parecer, es precisamente esta comprensión la que subyace a la obediencia de Delcy Rodríguez.

Tal cual...
#2
“Visión rusa” traducido es propaganda de manual para tapar el desastre chavista. Datos básicos que se omiten: el colapso venezolano empieza mucho antes de las sanciones duras, con expropiaciones masivas desde 2007, destrucción de PDVSA y purgas políticas que hunden la producción de 3,2 millones de barriles/día a menos de 700.000. El PIB cae más del 70%, hay 8 millones de emigrados, elecciones sin actas verificables y presos políticos documentados por la ONU.
Lo del “secuestro” es puro humo.…   » ver todo el comentario
#6
#2 Cuando te leas el artículo nos vienes a dar lecciones sobre propaganda, manipulador.

Cansáis hasta a una piedra. Ya nos gustaría ver análisis así más a menudo y menos propaganda de la OTAN (que no deja de ser propaganda de EEUU).
#8
#6 Esto es Meneame, ni de puta casualidad me voy a leer el artículo. Solo con la entradilla ya se ve que es pura propaganda panfletista.

Sois un meme.
