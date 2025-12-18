edición general
VÍDEO | Críticas contra el PP por agitar el fraude electoral en Extremadura: "Ejercicio de trumpismo mesetario"

VÍDEO | Críticas contra el PP por agitar el fraude electoral en Extremadura: "Ejercicio de trumpismo mesetario"  

No hubo fraude: la Junta Electoral permite repetir el voto tras un robo común y desmonta el relato del PP ...

pp , extremadura , fraude , bulos
¿Será posible que haya que irse a un medio catalán para enterarse de estas cosas?
Qué puto asco de sociedad (edit: me refiero a la manipulación de los medios).
Parece ser que estos del PP solo hacen caso a lo que dice la Guardia Civil cuando les interesa. :troll:
Entonces fue sido un fraude de falsa bandera. Me sangras, y no pincho. xD
