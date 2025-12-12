edición general
La venganza de los "fachapobres"

Se ha puesto de moda entre algunas voces progresistas llamar “fachapobre” a los votantes precarios de la ultraderecha. Cabría reflexionar sobre lo despectivo del término. Artículo de Estefanía Molina

Anfiarao #2 Anfiarao *
Sin leer el artículo, apuesto a que trata de que ese colectivo al que se le llama fachapobre se va a vengar no votando a partidos de izquierda, para vengarse por haberles puesto ese calificativo.

Dos cosas: el que se pica ajos come, es decir, que si les ha ofendido que se les llame así es porque YA votan a derechas. Por lo que no hay venganza alguna

Lo segundo, es que si su plan es vengarse de la izquierda votando s partidos de derechas que van a quitarles, SÍ o Sí, más derechos... Es no se llama venganza, se llama otra cosa...


En fin...
8 K 63
Raúl_Rattlehead #7 Raúl_Rattlehead
#2 si que se nota que no lo has leído.
3 K 38
#9 sald64059
#2 has perdido.
1 K 19
#10 llegaelinvierno
#2 Describes el problema en tus 4 primeras palabras. Las orejeras de burro y juzgar desde la estúpida superioridad moral que no tienes.
1 K 17
#12 chavi
#2 Se llama ser un fachapobre. Ni más, ni menos
0 K 12
Autarca #16 Autarca
#2 esos chavales han sido expulsados por la izquierda, todos y cada uno de ellos son un fracaso de la izquierda

Una izquierda que habla más de identidades que de lucha de clases, que considera a una generación que lo tiene peor que sus padres "acomodada"
2 K 25
Andreham #37 Andreham
#16 De verdad, no engañáis a nadie más que al que se quiere engañar.
1 K 24
enriquefriki #1 enriquefriki
Por si alguien no lo puede leer:
"Se ha puesto de moda entre algunas voces progresistas llamar “fachapobre” a los votantes precarios de la ultraderecha. Cabría reflexionar sobre lo despectivo del término. Nuestro país registra hoy la juventud más derechizada de la democracia —según el CIS— y seguramente la mayoría de ellos no venía así de cuna, ni puede reducirse todo a los bulos que circulan por las redes sociales, o a la reacción antifeminista. Su malestar tiene también que ver con las…   » ver todo el comentario
7 K 62
reivaj01 #5 reivaj01
#1 Propaganda del país.
Por mucho que traten a PSOE e izquierda como sinónimos, no lo son.
La izquierda no ha gobernado este país por lo tanto no puede ser culpable de nada, salvo de no llegar al poder.
10 K 99
#24 VFR *
#5 Podemos y sumar no han sido miembros del gobierno o no son de izquierdas?
0 K 7
Andreham #36 Andreham
#24 ¿Con un 20% de los votos crees que han conseguido pocas medidas de izquierdas? ¿Qué medidas crees que los que votan los FACHAPOBRES han hecho por ellos?
1 K 16
MiguelDeUnamano #43 MiguelDeUnamano
#36 Es la idea que tiene la derecha de gobernar: la imposición. Queda muy lejos de su capacidad de comprensión la cantidad de escaños, las mayorías, etc.
1 K 23
Quel #32 Quel
#5 Me recuerdas a esos que dicen que el comunismo es lo mejor que ha parido el universo, pero cuando les citas la URSS, corea del norte, etc... Te salen con un, bah, eso no es comunismo.
:roll:

Ok...
0 K 6
reivaj01 #45 reivaj01
#32 Se que no te va a sorprender pero, tengo que decir que "eso no es comunismo".
En todo caso socialismo y, desde luego, sistemas dictatoriales.
Es como decir que en España hay un sistema capitalista liberal y no, no lo es, es una cleptocracia, "capitalismo de amiguetes" o como lo quieras llamar.
Por cierto, para la próxima vez que me quieras etiquetar, yo soy más anarquista que comunista.
0 K 12
Quel #46 Quel
#45 Pues debes saber que quizás te sorprenda, o no. Pero coincido parcialmente contigo tu respuesta.
0 K 6
arturios #48 arturios
#32 Es como si alguien dice que el cristianismo es lo mejor que ha parido el universo, pero cuando le citas la corrupción de la iglesia católica, los abusos infantiles, el fundamentalismo de los protestantes, su nefasta influencia en EE. UU. y en el resto del mundo, etc... Te salen con un, bah, eso no es cristianismo.

Y efectivamente no lo es, pero :roll: ok...
0 K 11
Budgie #8 Budgie
#1 trabajo con chavales jóvenes y son fachas, machistas, racistas y clasistas desde la adolescencia, así que no creo que el problema de la vivienda, los sueldos bajos o la falta de liderazgo en la izquierda sea el problema. En mi experiencia y opinión, en su mayoría han tenido una infancia y tienen una adolescencia bastante cómoda.
6 K 56
Autarca #15 Autarca
#8 y tú les hablas de lucha de clases o de lucha de sexos???
1 K 18
Budgie #44 Budgie
#15 si, en el descanso entre debatir Aristóteles y Dostoievski
0 K 10
#11 chavi
#1 Como puede dejar "expectativas frustradas" un ideario político que jamás pudo gobernar???
2 K 31
enriquefriki #13 enriquefriki
#11 ¿jamás?
0 K 11
#47 chavi
#13 Jamás.
0 K 12
magnifiqus #25 magnifiqus
#1 Es cierto que la izquierda ha fallado y no ofrece un futuro atractivo para los jóvenes. Pero la otra parte de la película es que la ultraderecha está capitalizando ese descontento a base de mentiras y bulos, puesto que ellos no proponen nada mejor. Todo lo contrario, su estrategia se basa en estimular el odio y sacar nuestra peor versión.

La izquierda necesita arriesgar y sacar esa vertiente más rebelde y combativa si quiere llegar a los jóvenes. Hay que recuperar conceptos como la lucha de clases y aplicarlos.
1 K 13
#4 Grahml *

"Fue muy revelador que un fundador de Podemos se jactase, hace unos días, de que él podía permitirse ir a ciertos restaurantes y pagarse una sala VIP de aeropuerto, en respuesta a uno de esos habituales vídeos publicados por Vito Quiles. La metáfora se hace sola. Mientras uno de los líderes surgidos del 15-M exhibe su estatus, la mayoría de los jóvenes actuales no pueden ni emanciparse."

Ya, pero es que ese fundador de Podemos ronda los 50.

Cuando surgió el 15-M , ese mismo…   » ver todo el comentario
2 K 40
#6 EISev
#4 anda que no hay gente con 50 que no ha conseguido amasar el patrimonio... Y que se pica cuando alguien presume de poder adquisitivo mientras pide financiación para ampliar su negocio
1 K 22
Raúl_Rattlehead #17 Raúl_Rattlehead
#4 Pablo Iglesias sigue asociado a la imagen de Podemos y demás haga lo que haga, es inútil discutir eso por muchos argumentos que tengas, eso es algo que le va a acompañar de por vida. Y más aún cuando sigue influyendo en el partido a través de su medio de comunicación.
1 K 17
#27 Grahml
#17 Y a través de su señora.
0 K 20
Andreham #42 Andreham
#4 lol si el artículo va así, cómo no van a estar gozándolo los fachapobres.

Ese líder del 15M es profesor universitario, ha sido vicepresidente del país, y tiene una horda de anormales pagándole juicios por insultarle y difamarle.

Y la respuesta fue a un fachapobre que se cree alguien porque sus amos le tiran un trozo de hueso con un poquito de carne pegada, en lugar del hueso y ya. A esa gente hay que darle en el hocico porque es donde más les duele, dista mucho de una soberbia habitual, es algo muy puntual y con un claro objetivo de exageración y burla.
0 K 8
#14 poxemita
Los fachapobres pueden estar tranquilos, cuando gobierne la derecha los partidos de izquierda recuperarán la inspiración y tendrán solución a todos los problemas de los fachapobres.
4 K 39
Autarca #19 Autarca *
#14 los falsos izquierdistas pueden estar tranquilos, lo bien que sabotean la izquierda desde dentro

Llamando fachapobres a chavales que por lógica deberían estar del lado de la izquierda, y congratulándose de que voten a la derecha

Sus treinta monedas están bien ganadas
1 K 23
hormiga_cartonera #20 hormiga_cartonera *
He dejado de leer el artículo porque es una basura. Del lawfare para aniquilar a un partido con más de 30 denuncias falsas no habla. Entonces, decir que un partido a fracasado cuando no le han llegado a permitir ejercer es de un cinismo absoluto.

Basura.

El problema de los jóvenes de hoy es que los están adoctrinando a cucharadas desde las redes y eso es mucho más efectivo que leer y tratar de ser críticos por su cuenta.

Un Fachapobre no está directamente relacionado con su solvencia económica directamente. Hay Fachapobres que no tienen ningún problema económico. Está relacionado con la conciencia de clase y la solvencia intelectual en todo caso. Que hasta para eso es una mierda el artículo.
2 K 29
HAL9K #40 HAL9K
#20 Estoy como tú, ya empiezo a estar un poco harto de este tipo de "análisis". Dice el artículo que el giro a la derecha de los jóvenes no se puede achacar solo a las redes sociales y al antifeminismo, no, lo achaca a las "expectativas frustradas que ha dejado la izquierda".
¿Me puede decir alguien qué expectativas frustradas tienen los chavales de 14 y 15 años que hacen el saludo fascista en clase?
Cuando los jóvenes empiezan a darse cuenta de que no es tan fácil tener un Lambo ya tienen el cerebro frito desde mucho antes.
0 K 10
jdmf #22 jdmf
Yo adding no condición de perroflauta, no me ofende que me lo llamen, qué ellos asuman, pues, que son fachapobres.
1 K 22
#23 encurtido
El problema de estos términos es que son paternalistas "vota lo que yo te digo que es tú no sabes lo que es bueno para ti", y ante la discrepancia, insultos e intentos de caricaturizar.

Es como decirle a las mujeres que si eligen feminismo van a terminar solas, rodeadas de gatos y antidepresivos. Estas mierdas están muy vistas.

De la política espero otro tipo de campañas, con números, datos, hechos, información, etc.
1 K 14
Robus #31 Robus
Si votas a la derecha y eres pobre, no eres facha, eres tonto.

Y no lo digo como insulto, sino como inducción por apoyar a quien te desea mal.
0 K 11
bronco1890 #34 bronco1890
Sin duda insultarlos y despreciarlos es la mejor manera de recuperar su voto.
0 K 11
#35 Meinhard
#34 Pues con la derecha funciona... Todo lo que sea insultar y soltar memeces son votos para la derecha...
0 K 15
abnog #21 abnog
Ya puestos, nunca he visto a nadie de derechas, reaccionario, conservador, o como le queráis llamar, reflexionar sobre lo despectivos de sus términos acerca de la gente de izquierdas. Sería algo interesante de ver.

¿Alguien se anima a empezar?
0 K 10
oscarius #3 oscarius
Esto es lo que más diferencia a la izquierda y a la derecha. El tiempo perdido en discutir cosas (alejadas casi siempre de los problemas de la ciudadanía) en las formas de las terminologías y de la ética en las decisiones y las posturas a tomar. Cuando la derecha pone motes, insulta, discrimina y se la sudan esas chorradas. En discutir esas cosas y rebatir los bulos se pierden las fuerzas, que posteriormente, se ve reflejado en las acciones políticas de las instituciones y gobiernos de izquierdas.
0 K 9
Autarca #18 Autarca
#3 la izquierda pierde fuerza en cuanto deja de hablar de lucha de clases y de lucha obrera
2 K 26
#26 VFR
#3 claro, es la derecha la que insulta, pone motes, discrimina ... por ejemplo fachapobres. No hay más ciego que quien no quiere ver
1 K 17
oscarius #29 oscarius
#26 hombreee perroflautas, podemitas... etc etc o ciegos o sordos...
1 K 21
Quel #33 Quel *
#3 Cuando la derecha pone motes ...

Incel, señoro, José Luis, machista, pajero, fascista, nazi, ... fachapobre.

Pero lo de poner motes e insultar es cosa solo de derechas, ¿ Verdad ?
No, chiquillo. Aquí los motes van y vienen en ambos sentidos.

Decir eso en un meneo que habla precisamente de los "fachapobres" es de una ironía over 9000.
:roll:
1 K 16
Andreham #39 Andreham
#33 Zurdo, rojo, pijoprogre, progre, perroflauta, podemita, comunista (lol), ocupa (lol)...

Que venga un fachapobre como tú a llorar cuando sois los que vais luego de superhombres en "tiempos dificiles" sí que es ironía over 9000 xD
0 K 8
Quel #41 Quel
#39 Tu comprensión lectora ... regular.
:roll:
0 K 6
MisturaFina #38 MisturaFina
Yo les llamo.pobres estupidos!
0 K 8
CharlesBrowson #28 CharlesBrowson
“Cuando la fortuna te sonríe al llevar a cabo algo tan violento y feo como la venganza, es una prueba irrefutable no sólo de que Dios existe, sino de que estás cumpliendo su voluntad.”

:troll: :troll: :troll:
0 K 7
ViejoInsultaAChemTrail #30 ViejoInsultaAChemTrail
claro que es despectivo. a ver si es que esta señora creía que era un advetivo calificativo sin mas.
0 K 7

