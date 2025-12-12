La venganza de los "fachapobres"

Se ha puesto de moda entre algunas voces progresistas llamar “fachapobre” a los votantes precarios de la ultraderecha. Cabría reflexionar sobre lo despectivo del término. Artículo de Estefanía Molina
Dos cosas: el que se pica ajos come, es decir, que si les ha ofendido que se les llame así es porque YA votan a derechas. Por lo que no hay venganza alguna
Lo segundo, es que si su plan es vengarse de la izquierda votando s partidos de derechas que van a quitarles, SÍ o Sí, más derechos... Es no se llama venganza, se llama otra cosa...
En fin...
Una izquierda que habla más de identidades que de lucha de clases, que considera a una generación que lo tiene peor que sus padres "acomodada"
"Se ha puesto de moda entre algunas voces progresistas llamar “fachapobre” a los votantes precarios de la ultraderecha. Cabría reflexionar sobre lo despectivo del término. Nuestro país registra hoy la juventud más derechizada de la democracia —según el CIS— y seguramente la mayoría de ellos no venía así de cuna, ni puede reducirse todo a los bulos que circulan por las redes sociales, o a la reacción antifeminista. Su malestar tiene también que ver con las… » ver todo el comentario
Por mucho que traten a PSOE e izquierda como sinónimos, no lo son.
La izquierda no ha gobernado este país por lo tanto no puede ser culpable de nada, salvo de no llegar al poder.
Ok...
En todo caso socialismo y, desde luego, sistemas dictatoriales.
Es como decir que en España hay un sistema capitalista liberal y no, no lo es, es una cleptocracia, "capitalismo de amiguetes" o como lo quieras llamar.
Por cierto, para la próxima vez que me quieras etiquetar, yo soy más anarquista que comunista.
Y efectivamente no lo es, pero ok...
La izquierda necesita arriesgar y sacar esa vertiente más rebelde y combativa si quiere llegar a los jóvenes. Hay que recuperar conceptos como la lucha de clases y aplicarlos.
"Fue muy revelador que un fundador de Podemos se jactase, hace unos días, de que él podía permitirse ir a ciertos restaurantes y pagarse una sala VIP de aeropuerto, en respuesta a uno de esos habituales vídeos publicados por Vito Quiles. La metáfora se hace sola. Mientras uno de los líderes surgidos del 15-M exhibe su estatus, la mayoría de los jóvenes actuales no pueden ni emanciparse."
Ya, pero es que ese fundador de Podemos ronda los 50.
Cuando surgió el 15-M , ese mismo… » ver todo el comentario
Ese líder del 15M es profesor universitario, ha sido vicepresidente del país, y tiene una horda de anormales pagándole juicios por insultarle y difamarle.
Y la respuesta fue a un fachapobre que se cree alguien porque sus amos le tiran un trozo de hueso con un poquito de carne pegada, en lugar del hueso y ya. A esa gente hay que darle en el hocico porque es donde más les duele, dista mucho de una soberbia habitual, es algo muy puntual y con un claro objetivo de exageración y burla.
Llamando fachapobres a chavales que por lógica deberían estar del lado de la izquierda, y congratulándose de que voten a la derecha
Sus treinta monedas están bien ganadas
Basura.
El problema de los jóvenes de hoy es que los están adoctrinando a cucharadas desde las redes y eso es mucho más efectivo que leer y tratar de ser críticos por su cuenta.
Un Fachapobre no está directamente relacionado con su solvencia económica directamente. Hay Fachapobres que no tienen ningún problema económico. Está relacionado con la conciencia de clase y la solvencia intelectual en todo caso. Que hasta para eso es una mierda el artículo.
¿Me puede decir alguien qué expectativas frustradas tienen los chavales de 14 y 15 años que hacen el saludo fascista en clase?
Cuando los jóvenes empiezan a darse cuenta de que no es tan fácil tener un Lambo ya tienen el cerebro frito desde mucho antes.
Es como decirle a las mujeres que si eligen feminismo van a terminar solas, rodeadas de gatos y antidepresivos. Estas mierdas están muy vistas.
De la política espero otro tipo de campañas, con números, datos, hechos, información, etc.
Y no lo digo como insulto, sino como inducción por apoyar a quien te desea mal.
¿Alguien se anima a empezar?
Incel, señoro, José Luis, machista, pajero, fascista, nazi, ... fachapobre.
Pero lo de poner motes e insultar es cosa solo de derechas, ¿ Verdad ?
No, chiquillo. Aquí los motes van y vienen en ambos sentidos.
Decir eso en un meneo que habla precisamente de los "fachapobres" es de una ironía over 9000.
Que venga un fachapobre como tú a llorar cuando sois los que vais luego de superhombres en "tiempos dificiles" sí que es ironía over 9000