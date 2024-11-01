El uso continuado de melatonina para el insomnio se relaciona con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, según un estudio

Tomar suplementos de melatonina para tratar el insomnio durante más de un año está asociado con un aumento del riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca —incluyendo un incremento de las hospitalizaciones y de mortalidad— en un periodo de cinco años tras usarlos, según un estudio presentado en unas jornadas de la Asociación Americana del Corazón. El trabajo comparó a un grupo de 65.000 adultos diagnosticados con insomnio que tenían una prescripción de melatonina con otro grupo que no tenía receta para este suplemento.
Del mismo estudio:
We queried the TriNetX Global Research Network for adults ≥ 18 years with an insomnia diagnosis (ICD-10 F51.0). The exposed cohort required ≥ 1 melatonin prescription and ≥ 365 exposure-days; controls had no melatonin exposure.
En el cuerpo de la noticia te cuentan por qué hay que cogerlo con pinzas. Con argumentos.
"...dado que en EEUU no es necesario prescribir melatonina, puede que en el grupo control (sin melatonina) hayan entrado muchos pacientes que toman melatonina no prescrita (se desconoce ese porcentaje, que podría ser un sesgo muy relevante) y no esté reflejado en su ficha médica, y por último, que es un abstract de un congreso y, a diferencia de las publicaciones en revista médicas indexadas, no ha pasado el filtro de dos revisores independientes. "