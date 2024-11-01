Unos 90 barcos cruzan el estrecho de Ormuz e Irán exporta petróleo en plena guerra

Unos 90 barcos, incluidos petroleros, han cruzado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán y el país aún está exportando millones de barriles de petróleo en un momento en que la vía marítima ha quedado prácticamente cerrada, según plataformas de datos marítimos y comerciales.
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Irán no va a atacar a su cliente, y los genocidas no van a atacar la propiedad del gigante asiático... Y menos tan cerca.
A Europa el 3,8% y a USA el 2,3%
....pero que mierda sabré yo!!!