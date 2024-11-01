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Unos 90 barcos cruzan el estrecho de Ormuz e Irán exporta petróleo en plena guerra

Unos 90 barcos cruzan el estrecho de Ormuz e Irán exporta petróleo en plena guerra

Unos 90 barcos, incluidos petroleros, han cruzado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán y el país aún está exportando millones de barriles de petróleo en un momento en que la vía marítima ha quedado prácticamente cerrada, según plataformas de datos marítimos y comerciales.

| etiquetas: estrecho de ormuz , trump , irán , petroleros
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5 comentarios
16 2 0 K 158 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Los buenos, o sea el planeta entero excepto USrael y sus putillas-comparsa, no tiene por qué pagar los crímenes de esos racistas y genocidas. Irán parece ser más ecuánime y justo de lo que nos habían contado nuestros queridos telediarios.
4 K 55
Wachoski #3 Wachoski
#1 por lo que entiendo del meneo,... Parece que la mayoría va a china.... Desconozco los detalles, pero parece lógico que si ese petróleo lo compra china y sale para china siendo ya de su propiedad, pueda pasar ....

Irán no va a atacar a su cliente, y los genocidas no van a atacar la propiedad del gigante asiático... Y menos tan cerca.
1 K 18
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#4 #3 La mayoría del petróleo que sale de Ormuz va a China seguido de India y resto de países asiáticos.

A Europa el 3,8% y a USA el 2,3%  media
0 K 13
Hartum_fardako #4 Hartum_fardako
#1 Me parece a mí (y es mi opinión con un palillo en la boca desde la barra de un bar) que tiene que ver más con las pasta que con la ecuanimidad y la justicia.


....pero que mierda sabré yo!!!
0 K 6
anv #2 anv
La vía marítima no está cerrada. Irán ha dicho que solo los barcos de Estados Unidos, Israel y sus aliados tienen prohibido el paso. Los demás pueden pasar sin problema.
2 K 28

menéame