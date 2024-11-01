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Irán mantiene la amenaza en el estrecho de Ormuz pese a abrir el paso a algunos buques de países no enemigos

Irán mantiene la amenaza en el estrecho de Ormuz pese a abrir el paso a algunos buques de países no enemigos

Irán ha comenzado a permitir el paso a discreción de ciertos buques por el estratégico estrecho de Ormuz, consciente de que es su principal baza en la guerra contra Estados Unidos e Israel al estrangular la vía por la que circula un 20% de los hidrocarburos que salen a los mercados internacionales. Se trata en su mayoría de petroleros y buques cisterna que se dirigen a países asiáticos como China, India y Pakistán, y cargueros con destino o que habían recalado en países ribereños del golfo Pérsico.

| etiquetas: irán , estrecho de ormuz , paso , buques , paises no enemigos
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2 comentarios
12 2 0 K 157 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
La amenaza es para los que les atacan ilegalmente. Y me parece bien.
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josde #2 josde
Solo no permite a los que le declararon esa guerra o los que les dan apoyo con bases.
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menéame