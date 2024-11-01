“Los he conquistado”, dice Ayuso sobre su visita a México

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido al paso de las críticas que ha provocado su gira por México asegurando esta mañana que «los he conquistado». Admitiendo que, en viajes de esta naturaleza, «siempre hay controversias», la española considera que su misión en ultramar ha sido un éxito.
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Ha encontrado la ruta hacia el dorado, aunque bueno esa ya la encontró Feijoo.
Y luego varios incluso en este sitio se llenan la boca de esa mierda de palabro de "hispanoamerica"
www.youtube.com/watch?v=3BB64MLxBuA