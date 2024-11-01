edición general
23 meneos
23 clics
“Los he conquistado”, dice Ayuso sobre su visita a México

“Los he conquistado”, dice Ayuso sobre su visita a México

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido al paso de las críticas que ha provocado su gira por México asegurando esta mañana que «los he conquistado». Admitiendo que, en viajes de esta naturaleza, «siempre hay controversias», la española considera que su misión en ultramar ha sido un éxito.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , méxico , conquista américa
21 2 0 K 363 ocio
9 comentarios
21 2 0 K 363 ocio
#2 Almirantecaraculo
Les ha llevado mantas y espejos?
Ha encontrado la ruta hacia el dorado, aunque bueno esa ya la encontró Feijoo.
4 K 59
Thornton #5 Thornton
#2 Has estado muy fino con la ruta hacia el dorado xD xD xD
2 K 43
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#5 una historia marcial.
0 K 12
Thornton #1 Thornton
En cuanto la quitan el pinganillo.... :troll:
0 K 20
#4 Pitchford
Como Trump, ha ganado!
0 K 19
azathothruna #3 azathothruna
Ezpañistani promedio.
Y luego varios incluso en este sitio se llenan la boca de esa mierda de palabro de "hispanoamerica"
0 K 12
Thornton #6 Thornton
#3 Hay que ser consciente de dónde viene

www.youtube.com/watch?v=3BB64MLxBuA
0 K 20
senador #7 senador
Y por lo visto allí hablan español, según ha revelado.
0 K 9
#9 AlexGuevara
Vergüenza ajena se queda corto
0 K 7

menéame