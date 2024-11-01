edición general
El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»

Los trabajadores de la planta de galletas LU en el municipio francés de Château-Thierry vivieron en la jornada del viernes 14 de noviembre el último día operativo de la fábrica tras más de noventa años dedicada a la producción de galletas y dulces. Abierta desde 1931, la línea de producción se detuvo para siempre pasadas las nueva y media de la mañana cuando los empleados participaron en el empaquetado de las últimas remesas antes del cierre definitivo, previsto para comienzos de 2026 y que llega finalmente tras dos oleadas de despidos en ...

La empresa, sometida a varios planes de reestructuración desde los años noventa, fue adquirida por LU en 1997 y posteriormente integrada en Mondelēz, que ahora ha tomado la decisión de trasladar parte de la producción a la República Checa por motivos financieros poniendo punto y final a casi cien años de historia de historia de esta icónica fábrica de galletas de Château-Thierry.

Me gustan las galletas Lu de toda la vida, no es una de mis compras habituales pero sí las conozco y me gustan sus productos. Ahora, que se las coman los checos. Anda y que los jodan, avaros.
#1 Siempre ea un placer leer la opinión fundamentada y argumentada de un habitual consumidor de galletas.
#1: Desde que cerraron Fontaneda de Aguilar de Campoo, en mi casa no hemos comprado nada de esa marca.
Que podemos comer ahora que no sea mierda de importación?
#4 Ya eran de importación. La noticia es del cierre de una fábrica en Francia.
Luego pondrán anuncios para lavar la marca como "la de toda la vida" mientras se han cargado la fábrica y a los trabajadores "de toda la vida".
Como hicieron con Fontaneda y otras muchas.
Las putas multinacionales.
