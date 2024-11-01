El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»

Los trabajadores de la planta de galletas LU en el municipio francés de Château-Thierry vivieron en la jornada del viernes 14 de noviembre el último día operativo de la fábrica tras más de noventa años dedicada a la producción de galletas y dulces. Abierta desde 1931, la línea de producción se detuvo para siempre pasadas las nueva y media de la mañana cuando los empleados participaron en el empaquetado de las últimas remesas antes del cierre definitivo, previsto para comienzos de 2026 y que llega finalmente tras dos oleadas de despidos en ...