179
meneos
1119
clics
Las últimas palabras de Renee Good antes de morir salen a la luz en video del agente de ICE
"Está bien, amigo. No estoy enojada contigo", se puede escuchar decir a Good, de 37 años, mientras está sentada en su vehículo en un video publicado en las redes sociales.
|
etiquetas
:
ice
,
minneapolis
,
renee good
,
eeuu
86
93
2
K
554
actualidad
62 comentarios
86
93
2
K
554
actualidad
Comentarios destacados:
#3
No era una amenaza, no era una peligrosa terrorista, no era nada de lo que la extrema derecha allí y aquí manipulan.
Injusto es que ese policía la matara e injusto es que no haya una investigación judicial siquiera, sino al contrario: altos cargos en EEUU afirman que tienen inmunidad ante acciones como éstas.
La ley más básica, el Estado de Derecho... la buena convivencia para que nos respetemos pasa a ser papel mojado en EEUU.
El raciocinio, la compasión, la tolerancia, la diversidad, el amor, la buena voluntad... no existe ya en ese EEUU super-cristiano donde los matones fanáticos mandan.
Da rabia, ¡joder!
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
nemeame
Son las palabras de una terrorista domestica desequilibrada. Si el pobre agente no se llega a liar a tiros esa loca podría hasta haberle deseado una buena tarde
35
K
287
#49
rafeame
#4
dios, seguro que siempre saludaba
0
K
6
#1
HangTheRich
- Im not mad at you
- Fuck you bitch
Bang bang bang
Buenismo y lo otro.
Nazismo
28
K
243
#5
HangTheRich
#1
me autocorrijo y no dice
- Fuck you bitch
dice
- Fucking bitch
5
K
62
#13
DonaldBlake
#5
Para el caso, es lo mismo. Se la cargó porque le salió de los cojones.
7
K
53
#57
gauntlet_
#5
Un terrorista se cargó a una ciudadana. Nada nuevo ICE el sol.
2
K
24
#17
Lenari
»
ver comentario
33
K
-141
#20
HangTheRich
#17
en el video se ve claramente que saca el arma antes de que la mujer acelerara y que las ruedas del vehículo no apuntaban hacia el oficial de las SS.
Mírate el video de Legal Eagle.
11
K
99
#24
muerola
#17
venga, sigamos defendiendo asesinos
7
K
80
#29
Forni
*
#17
Y la rueda girada por completo para no ir en la dirección del "agente". Es autocomplacencia o empeño en tratar a los demás por imbéciles?
5
K
39
#36
Lenari
#29
La rueda estaba girada, pero aun girada le embestía, que el hombre estaba justo enfrente del faro y pegado a la frontal.
Obviamente, no fue a atropellarle, pero aceleró y que se quitase de enmedio, y si no lo hacía o no lo hacia bastante rápido, pues mira, mala suerte. Fue una maniobra
muy
temeraria. Que no era para que disparara, pero si que hubiera sido para llevarla delante del juez.
7
K
15
#40
Forni
*
#36
No le hubiese hecho nada, tienes al menos 4 videos en los que puedes comprobarlo, por temerario que fuese. De poco te vale un juez si tiene a un descerebrado de gatillo fácil delante siguiendo las directrices de una panda de unos psicópatas acomplejados, que de eso trata el asunto.
3
K
33
#53
porquiño
*
#36
esa es la excusa que tienen para admitir que están bien los disparos que mataran a la mujer...
por eso la llaman terrorista claro.
1
K
12
#39
chavi
#29
Es Fascismo y defensa del fascismo.
1
K
31
#41
Sacronte
#17
El otro dia un coche casi me da en un cruce, deberia haberle volado la cabeza al tipo de 5 tiros, Lenari style
3
K
35
#50
Bapho
#17
No se lo ha dejado, lo que dices es
mentira
.
Me va a hacer gracia cuando os tengáis que retractar de todo, sois malas personas.
3
K
26
#51
Nuisaint
#17
Defendiendo lo indefendible
2
K
19
#23
themarquesito
#1
El "fucking bitch" va después del
bang bang bang
6
K
67
#3
Spirito
*
No era una amenaza, no era una peligrosa terrorista, no era nada de lo que la extrema derecha allí y aquí manipulan.
Injusto es que ese policía la matara e injusto es que no haya una investigación judicial siquiera, sino al contrario: altos cargos en EEUU afirman que tienen inmunidad ante acciones como éstas.
La ley más básica, el Estado de Derecho... la buena convivencia para que nos respetemos pasa a ser papel mojado en EEUU.
El raciocinio, la compasión, la tolerancia, la diversidad, el amor, la buena voluntad... no existe ya en ese EEUU super-cristiano donde los matones fanáticos mandan.
Da rabia, ¡joder!
28
K
234
#47
Beltenebros
#3
Ese sujeto se merece un Mangione.
2
K
40
#52
Cehona
*
#3
Pues la Poppy Killer (mataperros, psicópata HP que mató a su perro de un tiro y lo grabó, porque no le había obedecido) sigue erre que erre que era una terrorista de izquierdas.
Menos mal que no pienso pisar los USA, ya se en la frontera que me ocurriría.
3
K
41
#58
Spirito
#14
#52
Es así, por desgracia es así.
Personas que amamos y dejamos amar, que creo somos la inmensa mayoría, no podemos entender esas cosas.
1
K
24
#6
veratus_62d669b4227f8
Son muy valientes estos soldaditos frustrados, estos salvapatrias; con toda su parafernalia, sus caras tapadas armados hasta los dientes para defender a su nación de unos pobres trabajadores indefensos. Pero que valores tiene esta escoria?. Que mierda de país de hipócritas es ese donde aplauden estos actos para luego ir a rezar?. Que asco.
13
K
107
#8
Graffin
Joder, es increíble.
Solo le faltaba tener un bebé en brazos y una cesta de gatitos adoptados en el maletero.
Esa puta escoria nazi se está haciendo con el país, y tienen bombas nucleares.
O espabilamos en europa y acabamos con sus partidarios aquí o nos vamos a convertir en una sucursal de esta mierda de gente.
8
K
81
#14
jm22381
#8
En twitter vi una imagen que no logro encontrar de unos muñequitos de trapo de sus hijos en la guantera que me partió el corazón.
4
K
52
#21
jm22381
#8
#14
La encontré
x.com/TheMaineWonk/status/2009030995475861934
5
K
57
#43
Graffin
#14
Si ya la había visto.
Es difícil de creer que la gente trague con esta mierda.
0
K
7
#54
Cehona
#8
En la guantera disponía elementos muy peligrosos
0
K
15
#25
ewok
#18
Ah, pero disparando a la cabeza detienes el coche instantáneamente o controlas a donde va... Porque eso es justo lo que pasó, ¿verdad?
8
K
72
#30
Expat_Guinea_Ecuatorial
#25
Si realmente el tipo juzgo que lo querian atropellar entonces pensando como defensa propia, que otra cosa iba a hacer? Si te cargas a alguien al menos deja de querer atacarte, ademas de que perderia el tono muscular para el acelerador, supongo. Si alguna vez te vez en una situacion de defensa propia te recomiendo que te pares a pensar bien cada cosa que hagas
4
K
12
#38
ewok
*
#30
Pero WTF... ¿Por qué supones tonterías? Está grabado. No, el coche no se paró porque la que "quería cargárselo" (!!!!!!!!) perdiese
el tono muscular
.
3
K
43
#44
Sacronte
#38
Hay que matar siempre por si acaso, eso dice Expat
6
K
81
#42
chavi
#30
¿ Apartarse ?
1
K
31
#46
sivious
#30
deberías dejar de ver películas de Charles Bronson, los agentes están preparados para evaluar la situación, en España situaciones como esta se dan muchísimo y no hay casos de tres balazos a la cabeza. Los mongolos tienen gatillo fácil porque se creen que viven en una película de Transporter.
1
K
6
#12
Metabarón
EEUU es una amenaza para su propia gente y para el mundo.
4
K
58
#2
Tkachenko
El vídeo
youtu.be/EogLZfp2iUI?si=AwxZ6R5cBtslyVkn
2
K
41
#11
ewok
#10
¿ "No serviría" para qué?
4
K
40
#18
Expat_Guinea_Ecuatorial
#11
Como vas a detener un coche que esta a escasos centimetros disparando a las ruegas? le hubiera golpeado igual
4
K
0
#26
muerola
#18
pero que necesidad tenéis los diestros de defender cosas indefendibles
3
K
35
#33
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
#26
Aqui era indefendible lo de Kyle Rittenhouse, lo de los chavales de Covington, etc, y al final you tuve razon y los siniestros como tu, no. Ya se vera cuando salga la sentencia quien la tenia, no digo que yo, solo que yo no lo veo tan claro como tu. Lo digo mas que nada para que luego no haya otra vez "sorpresas"
3
K
11
#60
Andreham
#33
Siempre, siempre, siempre en el lado malo.
Espero que nunca te encuentres con alguien que "juzgue que corre peligro su vida" al pasar tú cerca, porque como en el mundo real sueltes las mismas gilipolleces que aquí tela.
0
K
8
#48
chatOGT
#18
pero es que a escasos centímetros tampoco te puede hacer mucho daño.
0
K
10
#7
Jacusse
Lo que no termino de ver bien en ningún vídeo es si al girar rápido con el coche roza o pega al que le dispara.
2
K
30
#9
ewok
#7
Y aunque así fuese, en el peor de los casos ¿qué? Le disparó a la cabeza, no a las ruedas del coche.
8
K
90
#10
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
#9
Estando justo en frente, a distancia minima como estaba, no serviria de nada disparar a las ruedas ademas que no tenia angulo
4
K
11
#15
Jacusse
#10
no justifico nada.
Pero las versiones de que "lo atropella" y que "no lo atropella" son muy divergentes.
0
K
11
#19
Fj_Bs
#15
se ve el Policia libre de caminar cando saco el arma , no fue atropellado , el atropello los derechos a la vida mas elementales
0
K
8
#27
Jacusse
#19
que no lo tira al piso está claro en todos los vídeos.
Si el coche golpea o no al tipo es lo que no se alcanza a ver.
1
K
19
#22
Expat_Guinea_Ecuatorial
#15
No hace falta versiones, solo ver todos los videos disponibles, que hay unos cuantos y desde distintos angulos. En las fotos de los impactos se ve que al menos un disparo, el primero, fue frontal
1
K
22
#56
borre
*
#15
A estas alturas, es defender a un asesino.
0
K
10
#28
kreepie
#7
la trayectoria del coche va a la derecha y el está a la izquierda fuera de la trayectoria. Le pasa lateralmente como a 30 o 40 cm mientras saca la pistola colocándola para impactarle en la cara.
No hay justificación alguna de esa ejecución. Tenían modelo y matrícula del coche y grabación de su cara por lo que lo normal sería que la persigan o que la busquen en su casa. Eso si es que realmente tenían motivos para ir tras ella.
1
K
20
#34
Jacusse
#28
no hay justificación, ya sé, ya lo dije.
Pero supongo que si el asesinato va a juicio (ojalá), este punto es clave. Porque si te echan un coche encima y te dan, alegarán "defensa propia". Por más brutal y desproporcionado que nos parezca.
0
K
11
#32
Forni
*
#7
Pues comprate gafas hijo.
Vamos a ver, voy a expresarme en general, porque veo a mucho necio que no quiere aceptar la realidad: emprendió la marcha, si estaba en posición de llevárselo por delante, se lo hubiese llevado por delante. Giro las ruedas para quitarse de en medio, y el nota, que no deja de ser un puto inepto, descargo en la cabeza de la tipa.
2
K
25
#37
Jacusse
#32
el tonito te lo puedes ahorrar, gracias.
0
K
11
#55
musg0
#7
No veo que tenga importancia. En EEUU las fuerza de seguridad te pueden pegar 4 tiros porque les parecía que el movimiento que hacías para darles el carnet de conducir era demasiado rápido y por lo tanto querías sacar un arma. Un acelerón cerca de la policía y te fríen a balazos igualmente.
El fondo de todo es que cualquiera, por mi inocente que parezca, puede sacar un arma en cualquier momento y por lo tanto la policía ante cualquier cosa rara que sienta primero dispara y luego pregunta. Lo primero es su seguridad y el resto les importa una mierda
0
K
7
#61
Jacusse
#55
así lo veo yo también.
0
K
11
#16
Fj_Bs
Que este policia sea un CRIMINAL ASESINO es evidente , lo peor es como Vance , Trump y la tipeja de seguridad nacional trataron el tema , y para colmo el FBi que no deja averiguear nada con la policia de Minepolis , los canallas son muchos , por eso el Policia de Ice se sentia imune ,
1
K
23
#45
Shibuya
Si Groenlandia fuese de España el subnormal de Abascal exigiría que se le entregase a USA
1
K
22
#31
kaos_subversivo
Lo que les jode es que no se les tema. Les saca de quicio
1
K
15
#59
mandelbr0t
Está tan claro que fue una ejecución sumaria, además demostrándose ahora que era una mujer adorable, que las declaraciones acusándola de terrorista, no hace más que dejar en ridículo a toda la administración Trump.
0
K
10
#62
C.Nutrio
Ella no, ero él sí es un hijo de la gran puta que está enfadado con el mundo.
0
K
7
#35
kinnikuman
E J E C U C I Ó N
0
K
7
Ver toda la conversación (
62
comentarios)
