18
meneos
329
clics
Trump se queda dormido en una reunión y es acusado por analistas de peerse delante de dos niñas [EN]
Por ahora, la gente tendrá que mirar el siguiente vídeo para llegar a su propia conclusión.
|
etiquetas:
:
trump
,
ventosidad
15
3
1
K
270
actualidad
17 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Pivorexico
*
Me parece una imprudencia meter niñas en el Despacho Oval , van a salir baboseadas y eso con suerte .
Al menos solo fueron gaseadas .
6
K
81
#11
Mark_
#2
no, también le tocó el hombro y la espalda a una de ellas sin venir a cuento.
1
K
23
#1
Supercinexin
4
K
71
#6
Battlestar
He tenido que buscar que era peerse. Siempre es bueno aprender nuevas palabras.
1
K
30
#15
Ripio
#13
Ya te digo.
0
K
20
#3
Ripio
No oigo los pedos.
0
K
20
#13
Jointhouse_Blues
*
#3
Los silenciosos son los más peligrosos. Al no escucharlos, no da tiempo a ponerte a salvo, y cuando llega el aroma, ya estás muerto.
0
K
12
#16
Spirito
#13
En invierno siempre van buscando calor.
0
K
9
#7
mmlv
Si no fuera porque este tarado y sus compinches tienen armas de destrucción masiva a su disposición sería para sentarse con unas birras a ver el esperpento y no parar de reir
0
K
15
#9
Icelandpeople
#7
Si ya lo decía el lamento: "Hay que joderse, y apretar el culo para no peerse".
0
K
20
#12
cajadecartonmojada
En inglés ser un pedo es otra cosa... y también le define.
0
K
12
#10
yoma
Es tan pesado que ya se duerme a sí mismo.
0
K
11
#8
BastardWolf
Seguro que era un pedo y no que se haya cagado encima?
0
K
11
#4
gale
Joer, no solo se queda dormido, sino que además te suelta unos cuescos. Maemía...
0
K
10
#5
Blackat
Jodido por un peo macabeo traicionero....no por nazi ni por criminal...por pedorretas.
Son literalmente JELIPOLLAS
0
K
7
#14
Bhuvaya
Va a quedar para la historia cómo una caricatura psicópata.
0
K
6
#17
Ninrojo
Adolf también era un pedorro y aquí teníamos Paca la culona, sera marca nazi?
0
K
6
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
Al menos solo fueron gaseadas .
Son literalmente JELIPOLLAS