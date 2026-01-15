edición general
Trump se queda dormido en una reunión y es acusado por analistas de peerse delante de dos niñas [EN]

Por ahora, la gente tendrá que mirar el siguiente vídeo para llegar a su propia conclusión.

Comentarios destacados:    
#2 Pivorexico
Me parece una imprudencia meter niñas en el Despacho Oval , van a salir baboseadas y eso con suerte .

Al menos solo fueron gaseadas .
6
#11 Mark_
#2 no, también le tocó el hombro y la espalda a una de ellas sin venir a cuento.
1
#6 Battlestar
He tenido que buscar que era peerse. Siempre es bueno aprender nuevas palabras.
1
#15 Ripio
#13 Ya te digo.
xD xD xD
0
#3 Ripio
No oigo los pedos.
0
#13 Jointhouse_Blues
#3 Los silenciosos son los más peligrosos. Al no escucharlos, no da tiempo a ponerte a salvo, y cuando llega el aroma, ya estás muerto.
0
#16 Spirito
#13 En invierno siempre van buscando calor. :troll:
0
#7 mmlv
Si no fuera porque este tarado y sus compinches tienen armas de destrucción masiva a su disposición sería para sentarse con unas birras a ver el esperpento y no parar de reir
0
#9 Icelandpeople
#7 Si ya lo decía el lamento: "Hay que joderse, y apretar el culo para no peerse".
0
#12 cajadecartonmojada
En inglés ser un pedo es otra cosa... y también le define.
0
#10 yoma
Es tan pesado que ya se duerme a sí mismo. xD xD
0
#8 BastardWolf
Seguro que era un pedo y no que se haya cagado encima?
0
#4 gale
Joer, no solo se queda dormido, sino que además te suelta unos cuescos. Maemía...
0
#5 Blackat
Jodido por un peo macabeo traicionero....no por nazi ni por criminal...por pedorretas.

Son literalmente JELIPOLLAS
0
#14 Bhuvaya
Va a quedar para la historia cómo una caricatura psicópata.
0
#17 Ninrojo
Adolf también era un pedorro y aquí teníamos Paca la culona, sera marca nazi?
0

