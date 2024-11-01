edición general
10 meneos
79 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear
Oler flatulencias podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer en un 37%

Oler flatulencias podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer en un 37%

Los científicos de la escuela de medicina Johns Hopkins Medicine afirman que el gas que se esconde tras eses mal olor a huevo podrido, conocido como sulfuro de hidrógeno, puede ayudar a proteger las células cerebrales envejecidas de la enfermedad de Alzheimer. El sulfuro de hidrógeno modifica proteínas clave mediante un proceso denominado sulfhidratación química, según el doctor Solomon Snyder, coautor del estudio. Los niveles de sulfhidratación en el cerebro disminuyen con la edad, que señalan que esta tendencia es aún menor en el Alzheimer.

| etiquetas: alzheimer , flatulencia , olor
8 2 7 K 47 cultura
11 comentarios
8 2 7 K 47 cultura
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#0 Me daba en la nariz que ya había salido, es duplicada: www.meneame.net/story/oler-tus-propios-pedos-podria-ayudar-protegerte-
1 K 28
devil-bao #1 devil-bao
¡IgNobel 2026 ya!
1 K 21
Premutos73 #3 Premutos73
#1 Mira, este si vería bien que se lo dieran a Trump.
0 K 9
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#1 O al menos, ¡premio FIFA de medicina ya!
0 K 12
Moderdonia #4 Moderdonia
Me he echado un pedo en el Bernabéu y me han echado del Metropolitano.
0 K 12
pip #11 pip
Espero que después de estar siguiendo el tratamiento durante años no descubran que funciona igual de bien con la menta fresca.
0 K 12
suppiluliuma #9 suppiluliuma
A todos los que os quejáis de mis pedos: ¡os estoy haciendo un favor!
0 K 11
#5 oscarcr80
Menéalo si tuviste un amigo que te decía: "Tírame del dedo".
0 K 9
DDJ #8 DDJ *
¿Esto es algún tipo de estrategia para sea usada por los abogados de Julio Iglesias?
0 K 9
vilgeits #2 vilgeits
La Naturaleza es sabia
0 K 7
#10 Belis73
¿Pero los tuyos, o los de los demás?
:troll:
0 K 6

menéame