Trump ofrece acceso a su informe privado de Seguridad Nacional a los que le donen dinero [Ing]

"Por 1.ª vez en la historia, voy a abrir plazas para la suscripción al boletín de seguridad nacional. RESERVA LA TUYA. Como miembro de National Security Briefing, recibirás mis informes privados sobre seguridad nacional, con información sin filtros sobre las amenazas a las que se enfrenta EE.UU. La cruda realidad sobre las invasiones fronterizas, los adversarios extranjeros, el sabotaje del «Estado profundo» y todos los peligros que ocultan las noticias falsas." Ni Casa Blanca ni el Comité Nal. Republicano han querido hacer comentarios.