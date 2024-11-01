edición general
24 meneos
26 clics
Trump dice que el tiroteo de René Good fue «peor» que el de Pretti porque sus padres eran «seguidores de Trump» [ENG]

Trump dice que el tiroteo de René Good fue «peor» que el de Pretti porque sus padres eran «seguidores de Trump» [ENG]  

«Me parece que todo es terrible», respondió Trump. «No me gusta el hecho de que él llevara un arma. Es bastante inusual. Pero nadie sabe cuándo vieron el arma, cómo la vieron, y todo lo demás. En resumen, fue terrible». Luego continuó, refiriéndose a la muerte de Good. «Los dos fueron terribles. El otro también fue terrible. Y no estoy seguro de lo de sus padres, pero sé que los padres de ella eran muy seguidores de Trump. En fin, me hace sentir mal. Pero supongo que se podría decir que incluso peor: eran tremendamente seguidores de Trump.

| etiquetas: tiroteo , good , pretti , trump , padres
23 1 0 K 236 actualidad
9 comentarios
23 1 0 K 236 actualidad
Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Declaraciones propias de un HDLGP.
14 K 185
smilo #2 smilo *
#1 es un infraser, el día que muera saldrá la gente a celebrarlo como con la tatcher, le dedicarán hasta canciones
6 K 87
themarquesito #5 themarquesito
#1 O sea, lo esperable en este caso
2 K 47
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
nadie sabe cuándo vieron el arma, cómo la vieron, y todo lo demás.

Pues hay unos cuantos videos al respecto que le resultarán de lo más interesante y que "nadie ha visto".
8 K 116
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Tiene el vocabulario y mentalidad de un niño de 5 años.
6 K 81
manc0ntr0 #8 manc0ntr0
#4 pienso lo mismo desde hace ya tiempo. Es un párvulo encerrado en un cuerpo octogenario
0 K 7
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
Lo más mierda de todo esto es que ambos asesinatos son un horror, pero llevaban casi un año jodiendo la vida a la gente, deteniendo párvulos por la calle, extorsionando a trabajadores, metiendo miedo a cualquiera "morenito", tuviese situación legal o no, sacando a la gente a rastras de casas, vehículos, trabajos, y usando a niños como cebos para detener a los padres.

Y estas declaraciones de este miserable son sólo lo esperable. Ahora de repente han dejado de insultar a los dos fallecidos y llamarlos terroristas. Con su forma de expresarse de oligofrénico lo que se merecería es una patada en los hígados y que le saquen del trono ya.
0 K 16
Dene #6 Dene
Y ese es el nivel de respeto a la ley que pueden esperar los yankis
0 K 12
sleep_timer #7 sleep_timer *
Están disfrutando de lo votado.
Rednecks power party.
0 K 11

menéame