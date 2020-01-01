edición general
Trump avergüenza a todo Estados Unidos en un discurso arrastrado e inconexo en Davos [ENG]

El presidente Trump pronunció otro discurso divagante y prolijo en el Foro Económico Mundial de Davos, utilizando el enorme escenario mundial para criticar a los molinos de viento, quejarse por enésima vez de cómo se manipularon las elecciones de 2020, reafirmar su deseo de apoderarse de Groenlandia y atribuirse el mérito de todo lo bueno del mundo.
La habitación estuvo en silencio prácticamente todo el tiempo.

#3 concentrado
¿Asiste a la convención algún especialista en demencia senil? Dada la edad de algunos mandatarios, debería.
Milmariposas
Por favor, que los asistentes al foro le paren los pies YA!!!
YoSoyTuPadre
Ya, pero se va a quedar Groenlandia, ya avisó el gobernador de California, que estuvo invitado, al finalizar, que lo llega a saber y se trae rodilleras para los dirigentes europeos

Yo añadiría: y mucha agua, comer minga naranja provoca sequedad
