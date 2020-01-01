Trump avergüenza a todo Estados Unidos en un discurso arrastrado e inconexo en Davos [ENG]

El presidente Trump pronunció otro discurso divagante y prolijo en el Foro Económico Mundial de Davos, utilizando el enorme escenario mundial para criticar a los molinos de viento, quejarse por enésima vez de cómo se manipularon las elecciones de 2020, reafirmar su deseo de apoderarse de Groenlandia y atribuirse el mérito de todo lo bueno del mundo.

La habitación estuvo en silencio prácticamente todo el tiempo.