Suecia, Francia y Reino Unido hablan de la construcción de un arsenal nuclear europeo

Sería la cuarta potencia atómica del continente y segunda de la UE El primer ministro ha confirmado que están en conversaciones con ambos países Suecia levantó el año pasado la prohibición de extraer uranio en su país
A quien no le salten las alarmas tiene un grave problema cognitivo
Así el Estado profundo tendría su oportunidadde lucirse públicamente.
¡Cómo si en este mundo necesitásemos más armas nucleares para asegurar la autodestrucción!
¡Mierda de sociópatas!
Buen trabajo Donald
Habéis conseguido en 3 años lo que no consiguió la guerra fría en décadas
Sois unos cracks