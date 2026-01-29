edición general
Suecia, Francia y Reino Unido hablan de la construcción de un arsenal nuclear europeo

Sería la cuarta potencia atómica del continente y segunda de la UE El primer ministro ha confirmado que están en conversaciones con ambos países Suecia levantó el año pasado la prohibición de extraer uranio en su país

#2 Dav3n
Reino Unido + arsenal europeo

A quien no le salten las alarmas tiene un grave problema cognitivo xD
7
bioibon #4 bioibon *
#2 Los ingleses estarán preparando un BrexIN, visto lo bien que les va fuera, y visto lo que ofrece Trump...
0
ChingPangZe #9 ChingPangZe
#4 #2 Es verdad que historicamente UK puede parecer el topo de USA dentro de Europa pero los verdaderos vendidos son Alemania. De siempre han compartido inteligancia con USA, aceptan cualquier mierda isrealita por miedo a que se piense de fuera que siguen siendo nazis y cualquier queja que puedan tener sobre USA la dicen con la boca pequeña y midiendo bien. Recientemente anda que no han tragado mierda con lo de la destruccion del NordStream.
1
sotillo #12 sotillo
#2 Ya solo faltaría Israel, antes se lo alquilo a Corea del Norte
0
#13 Mustela
#2 Justo venía a esto. No me ha hecho falta ni leer la entradilla.
0
#5 El_Almondigas
Meneo por la etiqueta
2
woody_alien #6 woody_alien
En España no hay armas nucelares, en la península ibérica sí las hay.
1
#1 Juantxi
Pues se puede volver al proyecto Islero, que estaban terminado bajo cuerda puesto que como es sabido los usanos obligaron a la España franquista a firmar el tratado de no proferación nuclear. Las malas lenguas dicen que eso le costó la vida a Carrero Blanco.
Así el Estado profundo tendría su oportunidadde lucirse públicamente.
¡Cómo si en este mundo necesitásemos más armas nucleares para asegurar la autodestrucción!
¡Mierda de sociópatas!
1
Gandark_S1rk #3 Gandark_S1rk
#1 tu crees de verdad que eso no se llevo a cabo bajo cuerda?
0
#8 pcmaster
#1 Se llaman gUSAnos.
0
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
Buen trabajo Vladimir
Buen trabajo Donald
Habéis conseguido en 3 años lo que no consiguió la guerra fría en décadas
Sois unos cracks xD xD xD xD xD xD
1
Dene #7 Dene
Si los pérfidos andan en el ajo no hay nada que hacer... se venderán al patrón de la casa blanca en menos que canta un gallo
0
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
Europa nuclear ya. La disuasión no puede depender de una potencia de otro continente, que está en declive y gobernado por un tarado senil, que encima su competidor electoral era aún más senil y un poco menos tarado.
0

