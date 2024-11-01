·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7763
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
4581
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
3652
clics
El cómico y la broma
4093
clics
Lo que 10 años como negociadora en casos de rehenes me enseñaron en la crianza de los hijos
3293
clics
Matemáticas del colapso: Cuando la física derrota a la economía
más votadas
368
Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia
378
El aumento de amenazas de la ultraderecha, detrás de la suspensión de 'Hora Veintipico' en la SER: "Están organizados"
455
Francia prohibirá a los funcionarios las herramientas de vídeo de EE. UU., incluyendo Zoom, Teams [ENG]
669
Iniciativa Ciudadana Europea: suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel
738
El colectivo ‘Policías Antifascistas’ irrumpe en las fuerzas de seguridad para exigir un modelo democrático frente al avance de la extrema derecha
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
34
meneos
62
clics
Acabo de presentar mi 2ª demanda judicial contra Daniel Esteve (Desokupa)
Acabo de presentar mi segunda demanda judicial contra el jefe de Desokupa, Daniel Esteve, por una veintena de tuits en los que me dedica todo tipo de insultos.
|
etiquetas
:
daniel esteve
,
ruben sánchez
,
demanda
28
6
0
K
335
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
28
6
0
K
335
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Mountains
Otro nazi que anda desatado..
5
K
64
#5
MiguelDeUnamano
#1
Otro nazi que va a pasar por caja.
El activista denunció al ultra por imputarle dos delitos (pago a fiscales y robo de donaciones) y dedicarle una larga lista de insulto).
4
K
49
#11
riazor97
#1
... les puede la frustración
0
K
7
#10
Pyrefox
Es el camino... para Hector de Miguel >> es por aqui
2
K
30
#4
OTANASIA
Están bien untados y protegidos esta escoria nazi. Antes se decía que si le tocan el bolsillo se lo pensarían dos veces, pero actualmente ese no es su problema. Hay que complementarlo con leyes que ilegalicen esas mafias parapoliciales.
3
K
28
#6
bibubibu
Este tipo de gentuza tiene los bolsillos muy bien cubiertos. Si las multan fuesen duras y disuasorias (tal vez de 200.000€) se lo pensarían dos veces antes de soltar mierdas por la boca. Pero las multas que reciben son de chichinabo y las pagan con gusto (es calderilla para esa gentuza).
3
K
28
#2
Baalverith
Aquí lo bueno es que no vamos a tener que montar un ICE ya lo tenemos montado solo tenemos que armarlo y decirles "ahora!"
1
K
19
#7
carademalo
El abogado de Rubén Sánchez, en estos momentos:
0
K
13
#3
eltxoa
Yo voy por mi 3º café.
0
K
11
#8
plutanasio
Este es el que decía que era un bulo de la ultraderecha que el accidente de tren hubiese sido causado por el andén y luego tuvo que borrar el tuit?
2
K
11
#9
MiguelDeUnamano
#8
Este es el que se está sacándoles la pasta a los nazis a costa de denuncias, por mucho que les pese a quienes quieran desviar la atención
porloquesea
.
3
K
49
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El activista denunció al ultra por imputarle dos delitos (pago a fiscales y robo de donaciones) y dedicarle una larga lista de insulto).