Acabo de presentar mi 2ª demanda judicial contra Daniel Esteve (Desokupa)

Acabo de presentar mi 2ª demanda judicial contra Daniel Esteve (Desokupa)

Acabo de presentar mi segunda demanda judicial contra el jefe de Desokupa, Daniel Esteve, por una veintena de tuits en los que me dedica todo tipo de insultos.

Mountains
Otro nazi que anda desatado..
MiguelDeUnamano
#1 Otro nazi que va a pasar por caja. xD

El activista denunció al ultra por imputarle dos delitos (pago a fiscales y robo de donaciones) y dedicarle una larga lista de insulto).
riazor97
#1 ... les puede la frustración
Pyrefox
Es el camino... para Hector de Miguel >> es por aqui
OTANASIA
Están bien untados y protegidos esta escoria nazi. Antes se decía que si le tocan el bolsillo se lo pensarían dos veces, pero actualmente ese no es su problema. Hay que complementarlo con leyes que ilegalicen esas mafias parapoliciales.
bibubibu
Este tipo de gentuza tiene los bolsillos muy bien cubiertos. Si las multan fuesen duras y disuasorias (tal vez de 200.000€) se lo pensarían dos veces antes de soltar mierdas por la boca. Pero las multas que reciben son de chichinabo y las pagan con gusto (es calderilla para esa gentuza).
Baalverith
Aquí lo bueno es que no vamos a tener que montar un ICE ya lo tenemos montado solo tenemos que armarlo y decirles "ahora!"
carademalo
El abogado de Rubén Sánchez, en estos momentos:  media
eltxoa
Yo voy por mi 3º café.
plutanasio
Este es el que decía que era un bulo de la ultraderecha que el accidente de tren hubiese sido causado por el andén y luego tuvo que borrar el tuit?
MiguelDeUnamano
#8 Este es el que se está sacándoles la pasta a los nazis a costa de denuncias, por mucho que les pese a quienes quieran desviar la atención porloquesea.
