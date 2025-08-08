El sistema que va a disparar la autonomía de los coches eléctricos: placas solares que se integran en techo y carrocería

La autonomía continúa siendo uno de los principales desafíos para los coches eléctricos, cuya presencia en las carreteras españolas no deja de crecer. En los últimos años, diferentes proyectos buscan dar respuesta a este reto, con inventos que prometen 1.300 kilómetros con una carga o que disparan el kilometraje un 50 % sin aumentar el peso del vehículo.