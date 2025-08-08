El sistema que va a disparar la autonomía de los coches eléctricos: placas solares que se integran en techo y carrocería

La autonomía continúa siendo uno de los principales desafíos para los coches eléctricos, cuya presencia en las carreteras españolas no deja de crecer. En los últimos años, diferentes proyectos buscan dar respuesta a este reto, con inventos que prometen 1.300 kilómetros con una carga o que disparan el kilometraje un 50 % sin aumentar el peso del vehículo.
Habrá veces que te compense aparcar a la sombra y habrá veces que preferiras cargar la batería gratis a cambio de abrir las ventanas 2 minutos. Ya lo que tú veas.
Veo que no tienes paneles solares en casa.
Supongo que serán placas de unos 2 metros cuadrados cada una .. así que una sola debe dar más que lo que le puedas poner a un coche en el techo.
Suponiendo un panel de 1 m² con un rendimiento medio de 200 W/h y unas 8 horas… » ver todo el comentario
Para el uso diario te vale, sobre todo si es un híbrido enchufable.
En cualquier caso esto si merecería llamarse "techo solar" y no la mierda de ventanas que ponen ahora en el techo los fabricantes.
El record en mi casa son unos 25-26 kWh a lo largo de un día con unos 16 metros cuadrados de paneles, en pleno verano.
Así que un coche, te dará como mucho 2 kWh en un día con suerte. Así que eso de los 80 km .. como no sean en patinete.
Pillas el tamaño del techo, la eficiencia del panel que quieras y te salen los datos.
En tu ecuación matemática tienes que contar las pérdidas del calor (como un 20%) y la inclinación del sol que hace que varíe la energía generada. Te pongo un gráfico del rendimiento de los míos en un día ideal de julio (si te pongo el de enero, lloras) Y creo que tengo mas superficie de paneles que los que pueda tener un coche (16 metros cuadrados)
Los números esos no salen ni con un generador.
Pero lo menos que se espera del juntaletras es que le pregunte al colega que sí tiene paneles en su casa a ver si lo que dice tiene sentido o no.
Cualquiera que tenga paneles sabe un poco el rendimiento que dan.
Para un consumo de 15 kWh de un vehículo eficiente, eso son 12 kms extra de autonomía, en el mejor de los casos, ni idea de donde… » ver todo el comentario
A lo mejor en el polo norte en verano lo consigues
#19: De hecho el tren australiano "solar" en realidad sacaba la mayor parte de su energía de placas solares en la estación, cargando las baterías ahí, las que tenía en el techo son de apoyo.
Ahora bien, como dices es una idea que ha dejado hasta empresas cadáveres por el camino. Sono Motors intento montar un coche con casi toda la superficie de la carroceria cubierta de células fotovoltaicas
