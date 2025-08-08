edición general
El sistema que va a disparar la autonomía de los coches eléctricos: placas solares que se integran en techo y carrocería

La autonomía continúa siendo uno de los principales desafíos para los coches eléctricos, cuya presencia en las carreteras españolas no deja de crecer. En los últimos años, diferentes proyectos buscan dar respuesta a este reto, con inventos que prometen 1.300 kilómetros con una carga o que disparan el kilometraje un 50 % sin aumentar el peso del vehículo.

#1 sisi
No compensa, ni para enfriar el coche después de dejarlo al sol todo el día.
Malaguita #3 Malaguita
#1 La batería se carga mientras conduces y siempre que aparques con luz solar.
Habrá veces que te compense aparcar a la sombra y habrá veces que preferiras cargar la batería gratis a cambio de abrir las ventanas 2 minutos. Ya lo que tú veas.
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#3

Veo que no tienes paneles solares en casa.
#30 sisi *
#13 4 placas de 590 watios., instaladas hace dos semanas.... y no veo que toda la superficie de un coche electrico tenga mas eficiencia que una sola de los que he puesto.
HeilHynkel #33 HeilHynkel
#30

Supongo que serán placas de unos 2 metros cuadrados cada una .. así que una sola debe dar más que lo que le puedas poner a un coche en el techo.
#36 sisi
#33 Ups..ahora veo que el comentario esta enganxado donde no toca. Disculpas
#21 j3j3j3j3
#3 la eficiencia de un panel solar es de maximo 23% ( al dia de hoy salvo alguna sorpresa) que significa que la eficiencia teorica de un panel solar oscila entre 150w-250w por metro cuadrado/ hora , sabiendo que la bateria de un coche electrico decentillo ronda entre 40-60Kwh , haciendo numeros te sale que si enciendes la calefaccion del coche te vas andando despues de estar al sol todo el dia xD xD xD



Suponiendo un panel de 1 m² con un rendimiento medio de 200 W/h y unas 8 horas…   » ver todo el comentario
Romfitay #24 Romfitay
#3 Si echas cuentas verás que es un sinsentido. Esos dos paneles tienen una superficie ridícula para las necesidades del coche. Y además, colocarlos en techo o capós condicionaría las formas curvas del vehículo, que se emplean para conseguir que sea aerodinámico.
Pablosky #4 Pablosky *
#1 ya lo probó Toyota con el techo del Prius y si compensaba, pero un día entero aparcado te daba unos 15km de autonomía o poco más.

Para el uso diario te vale, sobre todo si es un híbrido enchufable.
Malaguita #6 Malaguita
#4 Según el artículo estos paneles dan 80km al día. Eso es bastante más del uso medio diario. Incluso aunque estuvieran exagerando y fueran la mitad.
Pablosky #8 Pablosky
#6 oh, eso ya es otra cosa. Si con 15 o 20 ya merecía la pena, con 80 ni te cuento.
nopolar #10 nopolar *
#6 ¿Eso cuanto es en kilovatios hora? me parece muchísimo. O el panel es la caña o el coche no consume casi nada.

En cualquier caso esto si merecería llamarse "techo solar" y no la mierda de ventanas que ponen ahora en el techo los fabricantes. :-D
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#10

El record en mi casa son unos 25-26 kWh a lo largo de un día con unos 16 metros cuadrados de paneles, en pleno verano.

Así que un coche, te dará como mucho 2 kWh en un día con suerte. Así que eso de los 80 km .. como no sean en patinete.
Oestrimnio #20 Oestrimnio
#14 Pues ya sabes bastante más del tema que el becario que escribió semejante tontería.
Pacman #22 Pacman
#20 son matemáticas puras

Pillas el tamaño del techo, la eficiencia del panel que quieras y te salen los datos.
HeilHynkel #27 HeilHynkel *
#22

En tu ecuación matemática tienes que contar las pérdidas del calor (como un 20%) y la inclinación del sol que hace que varíe la energía generada. Te pongo un gráfico del rendimiento de los míos en un día ideal de julio (si te pongo el de enero, lloras) Y creo que tengo mas superficie de paneles que los que pueda tener un coche (16 metros cuadrados)

Los números esos no salen ni con un generador.  media
Pacman #28 Pacman
#27 si, hablo de una ecuación a lo bruto. Con el máximo teórico. La visa real es más frugal, por aquellos detallitos que dices y que parece que no han tenido en cuenta
HeilHynkel #29 HeilHynkel
#28

Pero lo menos que se espera del juntaletras es que le pregunte al colega que sí tiene paneles en su casa a ver si lo que dice tiene sentido o no.
HeilHynkel #25 HeilHynkel
#20

Cualquiera que tenga paneles sabe un poco el rendimiento que dan.
DORO.C #34 DORO.C
#14 La peña no sabe hacer ni las matemáticas más básicas.
powernergia #17 powernergia
#6 No se de donde sacan las cifras, ni dan muchos datos, hablan de una potencia pico de 0,5 kw, que en una instalación casera bien optimizada (orientación, inclinación, sin sombreo), sería una producción de 3,5 KWh, pero que en las condiciones de un vehículo (aparcado muchas veces a la sombra, paneles horizontales...), siendo muy optimista sería la mitad, 1,75 kWh.
Para un consumo de 15 kWh de un vehículo eficiente, eso son 12 kms extra de autonomía, en el mejor de los casos, ni idea de donde…   » ver todo el comentario
#15 aletmp
#6 80km sería siendo muy muy optimista cargar 10kw con la superficie de ese techo, dudo que sea más de 500w de celdas. Encima a 0 grados de inclinación

A lo mejor en el polo norte en verano lo consigues
eltxoa #16 eltxoa
#6 muchos km para tan poca superficie. Con un tejado de coche igual carga un móvil al día.
#12 Alberto_meneame
#1 Ya hubo el sono sion, todo lleno de placas y solo se conseguían unos 45km y en días soleados.
Gry #19 Gry
Te sale mejor poner los paneles en tu casa y cargar el coche en el garaje. :-P
2 K 43
#23 mcfgdbbn3
No lo dispara en un tren, lo va a hacer en un coche que consume mucho más...

#19: De hecho el tren australiano "solar" en realidad sacaba la mayor parte de su energía de placas solares en la estación, cargando las baterías ahí, las que tenía en el techo son de apoyo.
Javi_Pina #5 Javi_Pina *
Totalmente sensacionalista, habla de augmentar un 50% la autonomía cuando según cuenta luego puede aportar +80KM cargando todo el día al sol y me parece un cálculo muy optimista.
#2 sarri
Genios! Menuda ideaca innovadora han tenido! Cómo no se le había ocurrido a nadie?
Noeschachi #9 Noeschachi *
#2 La idea sigue siendo fundamentalmente cojonuda, no es ningun milagro pero algo es algo

Ahora bien, como dices es una idea que ha dejado hasta empresas cadáveres por el camino. Sono Motors intento montar un coche con casi toda la superficie de la carroceria cubierta de células fotovoltaicas

en.wikipedia.org/wiki/Sono_Motors_Sion
www.electrive.com/2025/08/08/sono-motors-sion-prototypes-go-under-the-
DORO.C #35 DORO.C
Esta es la no-noticia recurrente del becario de turno. Periodismo... :troll:
DORO.C #32 DORO.C
Da gracias si te recarga el móvil xD
#26 Juantxi
Es lo malo, si lonrecargas en el garaje de casa, las placas te sobran. Lo único mientras viajas de día, pero cunde muy poco.
Destrozo #31 Destrozo *
Cualquiera que tenga algo de idea de lo que consume un coche eléctrico y de lo que produce un panel solar vota la sensacionalista a esta mierda sin ni siquiera leerla
kutto #11 kutto
No aplicable en Galicia.
kumo #7 kumo
Los únicos que se alegrarían con algo así serían los fabricantes de placas y los dueños de los lavaderos de coches.
#18 pirat
Mal no puede hacer.
