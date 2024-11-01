edición general
10 meneos
29 clics
Sevilla bate su récord histórico de precipitación en un solo día

Sevilla bate su récord histórico de precipitación en un solo día

En solo una hora ha llovido la quinta parte de la media anual que suele recogerse en la ciudad. Según ha confirmado la Aemet, no existe constancia en registros oficiales de que la estación principal del Aeropuerto de Sevilla haya registrado más de 115 litros por metro cuadrado en 24 horas. Es más, este dato corresponde a la precipitación acumulada en tan solo 13 horas. Hasta ahora, el récord del día más lluvioso de Sevilla lo ostentaba el 2 de noviembre de 1997, cuando los pluviómetros contabilizaron 109,3 litros por metro cuadrado.

| etiquetas: sevilla , lluvias , precipitaciones , inundaciones
10 0 0 K 122 actualidad
10 comentarios
10 0 0 K 122 actualidad
Comentarios destacados:    
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Bueno, todos los años se van a batir los records históricos :troll:
4 K 70
fareway #3 fareway
Con el PP en la Junta seguro que no han batido el récord de previsión y avisos para evitar males mayores.
0 K 15
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
Mal. Hay que pensar bien las cosas antes de actuar. :troll:
0 K 11
Skiner #2 Skiner *
115 litros en un día vaya record de pacotilla :troll:
0 K 8
Derko_89 #4 Derko_89
Bienvenidos al clima moderno, de tres meses sin llover a que llueva lo equivalente a tres meses en un día.

#2 Ninguna ciudad en la costa mediterránea baja de los 200 l/m2 en un día de récord xD
0 K 10
#7 Lacasito.Pérez
#2 Según la entradilla, son 115 "litros cuadrados". Si eso no es un record yo ya no entiendo nada.
1 K 18
Skiner #8 Skiner *
#0 #7 litros cuadrados ha inventado una nueva unidad de medida :troll:
los litros como elemento liquido pueden adoptar la forma que quieras según el recipiente donde los pongas.
(lo correcto habría sido litros por metro cuadrado)
1 K 20
Zoidborg #9 Zoidborg
#7 #8
En unas partes lo ponen bien y en otras no, y no lo he visto al copiar.
Corregío, gracias.
0 K 12
Olepoint #5 Olepoint
¡¡¡ Repetid conmigo, borreguitos, no hay cambio climático antropogénico !!! Venga, vamos todos a apoyar los partidos que lo niegan, con dos cojones y sin cerebro.
0 K 7
#6 Lacasito.Pérez
La quinta parte de la media anual (en vez de "del total anual"), 115 litros cuadrados, y así :->
0 K 6

menéame