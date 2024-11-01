Sevilla bate su récord histórico de precipitación en un solo día

En solo una hora ha llovido la quinta parte de la media anual que suele recogerse en la ciudad. Según ha confirmado la Aemet, no existe constancia en registros oficiales de que la estación principal del Aeropuerto de Sevilla haya registrado más de 115 litros por metro cuadrado en 24 horas. Es más, este dato corresponde a la precipitación acumulada en tan solo 13 horas. Hasta ahora, el récord del día más lluvioso de Sevilla lo ostentaba el 2 de noviembre de 1997, cuando los pluviómetros contabilizaron 109,3 litros por metro cuadrado.