edición general
15 meneos
282 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Badalona: Una señora insulta en directo a Pablo Fernández (Podemos) y se genera mucha tensión

Badalona: Una señora insulta en directo a Pablo Fernández (Podemos) y se genera mucha tensión  

Un momento de máxima tensión en televisión se ha viralizado como un simple enfrentamiento entre vecinos y migrantes. Pero lo que ocurre en este plató no es solo un choque de opiniones.

| etiquetas: badalona , podemos , pablo fernandez , desalojo , inmigración
12 3 9 K 93 actualidad
23 comentarios
12 3 9 K 93 actualidad
Comentarios destacados:        
#2 Toponotomalasuerte
Dios. Me pongo puto enfermo viendo como se lava el cerebro a los subnormales. Que triste que a esa vomitiva señora nadie le abra los ojos... Estamos rodeados de imbéciles, pero que son muy peligrosos.
23 K 231
Pontecorvo #12 Pontecorvo
#2 Al menos deberías escuchar a la señora y sus quejas, en vez de decir de buenas a primeras que está lobotomizada.
5 K 32
#14 Toponotomalasuerte
#12 lo de que vienen a delinquir o la subnormalidad de los de aquí primero? O el ejemplo del chico de aquí que ella no lleva para su casa pero si quiere que lleven al resto los demás?
Escuché suficiente basura de esa persona con el cerebro lobotomizado que no sabe lo que dice. Una subnormal que piensa que vienen con paguitas y tienen mercedes.... Y que ahora viven en la puta calle por dar pena....
Puto asco!!! No tengo nada que escuchar. La policía que yo pago echo a gente de sus casas sin…   » ver todo el comentario
8 K 87
Pontecorvo #15 Pontecorvo *
#14 Lo que reconoce incluso hasta el youtuber en 6:40. La señora ha sufrido una degradación en su barrio más que palpable y gran parte de su enfado es que está hasta los cojones.
4 K 21
Mark_ #17 Mark_
#15 los barrios se suelen degradar porque las administraciones públicas los dejan caer. Aquí en Sevilla desde los años 80 los sucesivos gobiernos municipales provocaron la caída intencionada de distintos barrios del centro de la ciudad para provocar su degradación y abandono, y por tanto su abaratamiento para especular con terrenos y viviendas. En Barcelona pasó lo mismo en los años previos a los JJOO, en Sevilla en los años previos a la Expo. Hoy día se sigue haciendo para provocar un movimiento de vecinos desde el centro hacia barrios periféricos.

Esto no es nuevo, y la motivación es la misma.
2 K 22
#19 Mustela
#15 Y cuanto más telebasura vea más hasta los cojones estará. Tiene el perfil de haberse tragado con patatas la noticia burda de Ferreras e Inda. Deberían haberle preguntado qué piensa sobre el sionismo.
0 K 11
#22 Sariel
#15 Eso de que ha sufrido una degradación en su barrio igual no es del todo cierto. O claro, con Franco se vivia mejor y entonces sí, hay demasiado negro :-P
0 K 8
#16 Mustela *
#12 A la señora se le ha escuchado perfectamente. Demasiado bien y todo, sin las interrupciones o amonestaciones que debieron aplicar pero no lo hacen porque el programa es sensacionalista. Mensajes así calan en la sociedad aunque estén envueltos en bilis y producidos por la rabia que seguramente les salga del desconocimiento.
1 K 19
JuanCarVen #13 JuanCarVen
#2 Es lo que tiene no hacer caso a Malcolm X
0 K 12
Pertinax #3 Pertinax *
Típica miniatura con influencer poniendo cara de gilipollas. Razón más que suficiente para no entrar.
9 K 78
wata #11 wata
Lo que no entiendo es porque la señora no se lleva al español a su casa.
3 K 50
#6 poxemita
"llévatelo a tu casa" ha permeado tanto que hoy PSOE y Bildu han anunciado que van a prorrogar la prohibición de desahucios sin solución habitacional sin dar solución habitacional, que es la forma progre de decir "llévatelo a tu casa" a los propietarios de esas viviendas.
3 K 46
letra #9 letra
Magnífico el youtuber este. De lo poquito que he visto que realmente tenga sustancia, inteligencia y verdad.
1 K 22
Anfiarao #5 Anfiarao
Alguien ha votado muro de pago un video de YouTube?
1 K 22
Barney_77 #7 Barney_77
#5 Si, tienes que pagar tiempo de tu vida para ver esta imbecilidad... Podria ser, pero he votado eso porque se me fue el dedo. Al seleccionar el por qué negativo, no el negativo en si. Eso está bien puesto.
2 K 27
letra #10 letra
#7 No te vas a hacer viejo pensando así.
0 K 10
Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
#5 tú eres el que se encarga de vigilar los votos aquí? Estás peor de lo que pensaba, galán.
0 K 7
#23 slender_1
Al menos el perrito es bonito :foreveralone:
0 K 10
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
tension sexual no resuelta?
0 K 7
carakola #4 carakola
#1 Tensión cloaquera de periodismo basura. Como disfruta el presentador, qué cabronazo.
7 K 103
PijoProgre #18 PijoProgre
Con esa cara de gilipollas que pone el youtuber se me hace cuesta arriba entrar.
La señora debe estar hasta los cojones de tanto mundo de la piruleta. Es ella la que vive en el barrio, no los pijos progres de sofá
2 K -18
wata #21 wata
#18 Estás en tu sofá?
0 K 13
MaRRaldo_1 #8 MaRRaldo_1
Grande la señora. Hay que decirle las verdades a los pijos vendeobreros.
7 K -19

menéame