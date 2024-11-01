edición general
La secretaria general de Podemos en Andalucía tras los resultados de Aragón: "Juntas somos más fuertes"

La secretaria general de Podemos en Andalucía tras los resultados de Aragón: "Juntas somos más fuertes"

Fuentes de Podemos en Andalucía enmarcan la reflexión en el ámbito personal de Martínez. "El pasado agosto apoyé personalmente el manifiesto por la unidad de la izquierda de Andalucía impulsado por la CUT, tras los resultados en Aragón me reafirmo en mi opinión, la extrema derecha avanza, juntas somos más fuertes". Este es el mensaje que Raquel Martínez, secretaria general de Podemos en Andalucía, publicó este domingo por la noche, tras conocerse el resultado de las elecciones en Aragón, en su cuenta de X.

#6 anamabel
Si realmente quieren unir esfuerzos, la cosa iría por empezar a usar el plural neutro: "Juntos somos más fuertes".
6
#8 guillersk
#6 fascista!!!
Pollaherida!!!!
2
#9 Ovlak
#5 #6 Habla de un manifiesto por la unidad de las izquierdas. Ya veis molinos por todos lados. Es la primera frase de la entradilla y del artículo www.publico.es/politica/partidos/podemos-andalucia-apoya-manifiesto-un
2
#15 Seat127
#9 Pues entonces es un error se concordancia lo que hace que parezca que dice otra cosa. :-|
0
#10 g3_g3
#6 Cuando une tonte coge la linde ...

Seguro que llegan muy lejos con su hembrismo misándrico.
2
#5 Seat127
¿Por qué se empeñan en Podemos en hablar exclusivamente en femenino? Hace que parezca que se ha convertido en un espacio exclusivo para feministas radicales en lugar del proyecto de unidad que fue en su origen. Y luego se extrañan de la fuga de votantes :palm:
9
#11 g3_g3
#5 Luego se les llena la boca con el lenguaje inclusivo. :shit:
1
#12 Mangione
#5 Las personas, juntas somos más fuertes.

Un saludo.
0
#16 Seat127
#12 la Izquierda, que es de lo que habla a, junta es más fuerte
0
#17 eltxoa
#12 En ningún sitio dice las personas. Omite el pronombre nosotras.

Y nosotras excluye a nosotros.
0
#14 Conde_Lito
#5 Nosotras...  media
1
#2 surco
Yo creo que es una cuestión de unidad, sin duda, pero no decir paridas también ayuda. Llamadme loco.
6
#18 DenisseJoel
Meter a Podemos en la unidad de la izquierda es como meter al partido carlista, o a la agrupación de petanca de Villapepinos.
Todas hemos visto la prepotencia con la que se comportan cuando tienen aunque sea unas migajas de poder. Y con qué desdén desprecian a sus propios votantes.
No tiene sentido incluirles en ninguna alianza.
0
#4 mikhailkalinin
Parece un mensaje de constatación del aumento de la resistencia de las uniones de conductos. Personalmente no tengo nada que objetar.
0
#13 ChiquiVigo
Al final su disculpa va a ser decir que la pelota no quiso entrar :-|
0
#1 Alcalino
el mensaje que tendria que empezar a calar entre los partidos de izquierda es: "por separado, nos vamos a casa"
0
#3 Juanjolo
La culpa el del PP
0
#7 Febrero2034
Que monte otro partido de verdadera izquierda
0

