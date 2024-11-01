La secretaria general de Podemos en Andalucía tras los resultados de Aragón: "Juntas somos más fuertes"

Fuentes de Podemos en Andalucía enmarcan la reflexión en el ámbito personal de Martínez. "El pasado agosto apoyé personalmente el manifiesto por la unidad de la izquierda de Andalucía impulsado por la CUT, tras los resultados en Aragón me reafirmo en mi opinión, la extrema derecha avanza, juntas somos más fuertes". Este es el mensaje que Raquel Martínez, secretaria general de Podemos en Andalucía, publicó este domingo por la noche, tras conocerse el resultado de las elecciones en Aragón, en su cuenta de X.
| etiquetas: podemos , podemos andalucía , raquel martínez
Pollaherida!!!!
Seguro que llegan muy lejos con su hembrismo misándrico.
Un saludo.
Y nosotras excluye a nosotros.
Todas hemos visto la prepotencia con la que se comportan cuando tienen aunque sea unas migajas de poder. Y con qué desdén desprecian a sus propios votantes.
No tiene sentido incluirles en ninguna alianza.