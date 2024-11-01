edición general
9 meneos
45 clics
Los salarios tecnológicos en España no dependen de las habilidades del empleado. Dependen del tipo de empresa

Los salarios tecnológicos en España no dependen de las habilidades del empleado. Dependen del tipo de empresa

Un mismo perfil senior puede cobrar entre 35.000 y 130.000 euros según el tipo de empresa y su estrategia salarial

| etiquetas: salarios tecnológicos , empleado , empresa , habilidad , sueldo
7 2 0 K 94 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 94 actualidad
#2 vGeeSiz
Y en casi cualquier trabajo.
0 K 10
nopolar #1 nopolar
Y los no tecnológicos.
0 K 9

menéame