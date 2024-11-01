Rusia ordena a Google pagar 1,2 quintillones de dólares: una multa un millón de veces mayor que la economía mundial (ENG.)

El Tribunal Supremo de Rusia confirmó un fallo que ordena a Google pagar una suma extraordinaria de 91,5 quintillones de rublos (aproximadamente 1,2 quintillones de dólares), una cifra aproximadamente un millón de veces mayor que el producto interno bruto mundial, según materiales judiciales, informó The Moscow Times el 18 de febrero. (ENG)
Estarán cagaos en google
