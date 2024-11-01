edición general
Rusia ordena a Google pagar 1,2 quintillones de dólares: una multa un millón de veces mayor que la economía mundial (ENG.)

Rusia ordena a Google pagar 1,2 quintillones de dólares: una multa un millón de veces mayor que la economía mundial (ENG.)

El Tribunal Supremo de Rusia confirmó un fallo que ordena a Google pagar una suma extraordinaria de 91,5 quintillones de rublos (aproximadamente 1,2 quintillones de dólares), una cifra aproximadamente un millón de veces mayor que el producto interno bruto mundial, según materiales judiciales, informó The Moscow Times el 18 de febrero. (ENG)

cocolisto #2 cocolisto
Poco me parece... {0x1f600}
TheIpodHuman #6 TheIpodHuman *
#2 No te creas esa multa para Google es solo calderilla :troll: :-D
Maximilian #7 Maximilian
#6 con los beneficios de menéame van sobrados
#1 Kuruñes3.0
xD xD xD
Estarán cagaos en google
Golan_Trevize #8 Golan_Trevize
Y Putin dijo: "¡¡¡Exprópiese!!!"
#5 Albarkas
Eso lo sacan en 6 meses... :troll:
desastrecolosal #3 desastrecolosal
a pagaaaarr  media
tricionide #4 tricionide
Me recuerda el
Medio centenar de personas reciben notificaciones de sanciones de más de 35.000 euros por la huelga de la dana
y García Ortiz recurre los 80.000 euros en costas que debe pagar al abogado de la pareja de Ayuso
