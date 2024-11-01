Rusia inicia el bloqueo gradual de Telegram (ENG)

Esta medida se produce tras restricciones previas impuestas por el regulador. En agosto de 2025, Roskomnadzor limitó las llamadas de voz en Telegram y WhatsApp, consideradas extremistas y prohibidas en Rusia. En aquel momento, las autoridades justificaron las restricciones alegando que las aplicaciones de mensajería se habían convertido en herramientas clave para el fraude, la extorsión y el reclutamiento de ciudadanos rusos para actividades de sabotaje y terrorismo. el Servicio Federal Ruso de Supervisión de Comunicaciones, Tecnología de la In
Esto va a ser la tónica en los próximos años
Es cada vez mas obvio que las democracias están virando al autoritarismo ante la falta de opciones para competir contra los tecnócratas
Podemos propone la creación de una red social pública
Las autoridades rusas comenzaron a implementar una aplicación de mensajería nacional, respaldada por el Estado.
Los anuncios de Max están por todas partes en Rusia: vallas publicitarias, ventanas emergentes en sitios web, anuncios de televisión y menciones de funcionarios gubernamentales. Los reguladores han restringido las aplicaciones más populares que no están bajo control estatal (WhatsApp, Telegram) para frustrar a la gente y convencerla de que se cambie.