Rusia afirma haber bloqueado WhatsApp en medio de una mayor represión contra las redes sociales

Rusia confirmó el bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en el país, instando a los ciudadanos rusos a utilizar su aplicación Max, respaldada por el Estado. La noticia llega días después de que se revelara que las autoridades rusas estaban restringiendo el acceso a Telegram.
| etiquetas: rusia , bloqueo , whatsapp , represión , redes , sociales
Usad Signal!!!!
Lo que tenían que haber hecho es obligar a Meta a vender su matriz en Rusia para evitar su cierre como hizo EEUU con Tik tok. Ahí los titulares dudo de que hablaran de represión.