Rusia afirma haber bloqueado WhatsApp en medio de una mayor represión contra las redes sociales

Rusia confirmó el bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en el país, instando a los ciudadanos rusos a utilizar su aplicación Max, respaldada por el Estado. La noticia llega días después de que se revelara que las autoridades rusas estaban restringiendo el acceso a Telegram.

3 comentarios
almadepato #2 almadepato
WhatsApp simplemente lo declararía ilegal en Europa.
Usad Signal!!!!
Malinke #3 Malinke
#2 si fuera así de fácil.
manbobi #1 manbobi *
Qué malvados.
Lo que tenían que haber hecho es obligar a Meta a vender su matriz en Rusia para evitar su cierre como hizo EEUU con Tik tok. Ahí los titulares dudo de que hablaran de represión.
