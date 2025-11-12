edición general
Rubiales: "Fue una cortina de humo de Pedro Sánchez"

Vi un movimiento inmediato de la extrema izquierda de este país. Con un cambio de guión inmediato. Pedro Sánchez para ser investido necesitaba la ayuda de los independentistas y tuvo que darles la amnistía. Le vino bien para hablar de otra cosa. Fue una cortina de humo. Medios que reciben importantes cantidades de la liga cargaron contra mí.

Sinfonico #1 Sinfonico
Dejo esta joya por aquí... xD
Mi hijo ha suspendido 3 y me ha dicho también que era culpa de Pedro Sánchez
Sinfonico #11 Sinfonico
#8 En esta entrevista se suelta un poco más xD
elTieso #2 elTieso
Él no hizo nada delante de las cámaras que vimos todos.
Sinfonico #3 Sinfonico
#2 Sí, pero presionado por el Perro xD
#4 burgerconqueso
Son las 8:30, estoy en el curro sin ganas de currar y la culpa es de Pedro Sánchez
TonyStark #10 TonyStark
Rubiales es subnormal profundo, como Mazón, que la culpa es de todos menos de sus propios actos. Psicópatas de manual, o simplemente analfabetos mentales, ya no lo se
#5 Alcalino
Una paloma acaba de cagarme el balcón, la culpa es de Pedro Sánchez
#9 Hoypuedeserungrandia
Jeni le dijo abrázame y cómeme los morros que Pedro Sánchez te quiere buscar la ruina .
#7 Suleiman
Mi perro se ha comido los deberes.
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
Ahora resulta que fue todo culpa de la extrema izquierda, y el Perro Sanche

"Jeni me abrazo de una manera, y bueno, se dio"
Asco de tio
Catacroc #12 Catacroc
Van a por Rubiales por que le tienen envidia. En España solo puede haber un guapo y ese es el Perro.
