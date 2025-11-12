Rubiales: "Fue una cortina de humo de Pedro Sánchez"

Vi un movimiento inmediato de la extrema izquierda de este país. Con un cambio de guión inmediato. Pedro Sánchez para ser investido necesitaba la ayuda de los independentistas y tuvo que darles la amnistía. Le vino bien para hablar de otra cosa. Fue una cortina de humo. Medios que reciben importantes cantidades de la liga cargaron contra mí.