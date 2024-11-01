edición general
44 meneos
85 clics
RTVE confirma que si España no participa en Eurovisión 2026, no emitirán ninguna de las tres galas del certamen

RTVE confirma que si España no participa en Eurovisión 2026, no emitirán ninguna de las tres galas del certamen

... lo que supondría un duro impacto al concurso de la canción europea, debido a la gran cantidad de espectadores que desde España visualizan en televisión Eurovisión. En la edición de este año, se marcó un récord de audiencia, superando los registros de 2022 (año en el que Chanel Terrero rozó el micrófono de cristal en Turín). La emisión en mayo de Eurovisión 2025 reunió a 5.884.000 seguidores, con un share del 50,1% y 13,6 millones de contactos únicos durante toda la gala.

| etiquetas: rtve , eurovision , españa
32 12 0 K 436 ocio
38 comentarios
32 12 0 K 436 ocio
Comentarios destacados:      
Skiner #19 Skiner
#2 Ya esta bien de esta patochada hipócrita.
Ya no podrá ganar el televoto Israel en España.
0 K 7
Trifasico #28 Trifasico *
#2 Atacar al bolsillo, donde mas duele.
0 K 7
obmultimedia #22 obmultimedia
#1 En su lugar emitiran un documental de Becerros en celo
0 K 11
Ze7eN #11 Ze7eN *
Bravo. Esta si es la televisión pública que me representa :clap:
Hasta el final con las consecuencias. Ni un paso atrás.
4 K 57
jonolulu #7 jonolulu *
#_3 Retransmite en los que participa España. Si España no participa por la presencia de Israelí no lo retransmite. ¿Dónde está la hipocresía?
6 K 44
jonolulu #4 jonolulu
Solo faltaba
3 K 40
#8 ombresaco *
Los paises que boicotean podrían hacer un festival paralelo.

Edito: O incluso permitir que los no boicoteadores particiaran
2 K 30
FueraSionistasdeMeneame #17 FueraSionistasdeMeneame
#8 Se podria resucitar el festival de la OTI, aunque España ya ni forma parte de la OTI
0 K 10
montaycabe #35 montaycabe
#17 Y que vuelva a ganar Francisco, como siempre
0 K 9
Skiner #20 Skiner
#8 Que vuelva la OTI :troll:
0 K 7
gelatti #36 gelatti
#8 y invitar a Palestina xD
0 K 11
roker #9 roker
Sería genial. Música para mis oídos.
1 K 27
#18 chocoleches
Podíamos hacer un festival paralelo con los que no van a ir, el Nogenocidevisión.

Con Irlanda, Paises Bajos, Eslovenia e Islandia, sacamos un festival bueno, breve y todos tan contentos.
1 K 22
HeilHynkel #23 HeilHynkel
Eso salimos ganando.
0 K 19
#13 jimmi
No saben lo que una banda furibunda de gays pueden hacer si eso se llega a dar. Esa gente es muy muy chunga si la llevas al límite.
1 K 19
johel #27 johel *
#13 Abuelooooo, hace dos o tres generaciones que eurocaspon dejo de ser un programa para cuatro gays aburridos. vente al siglo 21 donde tus hijos y tus nietos se flipan con los bailes que emiten sus youtubers de mierda favoritos y quedan en el bar para ver el festival sionazi.
0 K 11
tul #16 tul
eso que nos ahorramos y si destinan el dinero que malgastabamos en esa mierda de festival a ayudar a los supervivientes de gaza seria ya para quitarse el sombrero.
0 K 17
Dene #6 Dene
Muy bien!
0 K 12
#33 mcfgdbbn3
Si total, para que nos manden al último puesto hagamos lo que hagamos... que se lo queden para ellos.
0 K 12
pitercio #21 pitercio
Perfecto ¡a tomar por culo!
0 K 12
ubiquae #34 ubiquae
y entonces cómo vamos a votar a Israel millones de españoles desde nuestros móviles?
0 K 10
hexion #32 hexion
¿Y qué haremos ahora sin todo el dinero de las decenas de miles de SMS que los israelíes gastan cada año en hacer trampa en las votaciones?
0 K 10
Cometeunzullo #14 Cometeunzullo
Bien.
0 K 10
#15 IsraelEstadoGenocida *
#_3 Puedes poner algún ejemplo de algún deporte que haya retransmitido que no haya participado España o algún español?

Me tiene en Ignore... me quedo sin saberlo...
0 K 10
Skiner #29 Skiner *
#15 Puede ser alguna modalidad concreta de atlétismo que emite todas las pruebas de un Europeo o Mundial o JJOO.
A veces España no tiene participantes porque los han eliminado o no se han clasificado.
0 K 7
Josecoj #12 Josecoj
3 pájaros de un tiro
0 K 9
#24 mariopg
guai, no?
0 K 8
#25 vituwaf
A mi no me afecta porque no miro TV y si la mirara no miraría esto. O sea que lo que digo no es por interés:

Ya cambiarán de opinión, ya.
0 K 7
Joice #31 Joice
Win win
0 K 7
domadordeboquerones #37 domadordeboquerones
Entre esto y los tapones de las botellas salvamos el planeta oigan!!
0 K 6
#26 Pamplino
No hay mal que por bien no venga
0 K 6
Chepacoleta #5 Chepacoleta
Que gran pérdida para España
0 K 6
alcama #3 alcama
Y luego eventos deportivos en los que participa Israel sí que los retransmite. Hipocresía máxima
10 K -36
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#3 cierto, lo suyo sería excluir a Israel de todas
6 K 79
#30 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 Que Israel cayera eliminada del Mundial de Fútbol, ha tenido que ser celebrado por todo lo alto en el gobierno.
0 K 18
alcama #38 alcama
#30 Es todo fachada, todo propaganda para consumo interno
0 K 6

menéame