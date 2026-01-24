edición general
Rodalies suspende de nuevo su servicio este sábado en toda Catalunya

La decisión se ha tomado después de una reunión de más de ocho horas que se ha celebrado en el departament de Territori y en la que han participado los consellers de Presidència, Territori e Interior, Albert Dalmau, Sílvia Paneque y Núria Parlon, respectivamente, junto a responsables de Renfe, Adif, Protecció Civil, el Servei Catalàn de Trànsit, los Mossos d'Esquadra y el Institut Cartogràfic, entre otros organismos, para abordar la crisis de Rodalies.

#1 candonga1 *
Estos dos accidentes provocaron la suspensión del servicio de Rodalies durante dos días en toda Catalunya -miércoles y jueves-, dejando a unos 400.000 usuarios sin tren para desplazarse.

Se está disfrutando, y mucho, de lo votado.

A seguir construyendo líneas de AVE que usan 4 gatos.
nilien #2 nilien
#1 No sé hasta qué punto se pueden prevenir los desprendimientos y otras incidencias derivadas de un temporal (sobre todo con el cambio climático, en el que estos tenderán a ser más frecuentes, más intensos e imprevisibles), independientemente de que haya que invertir de manera adecuada en el mantenimiento de las infraestructuras...
thoro #5 thoro *
#2 No te confundas, la culpa es de Trump...
Y de Franco, que seguro estaba escondido detrás de un muro tirando piedras a los trenes...
Ayuso hizo algo en otro lugar que no tiene que ver, también creo recordar.
Me reía ayer yo del invierno cálido y seco que pronosticaba Aemet. Pero claro, hoy me he levantado con el pié izquierdo y eso es un síntoma inequívoco de calentamiento global al igual que el ratoncito Pérez. :roll:

Llámame negacionista si te hace sentir mejor pero la próxima vez que se me caiga la tostada al suelo no echaré la culpa por el Cambio climático.:troll:
#4 Poll
#1 Són huelgas encubiertas con la excusa de la seguridad.

Dos noticias se entienden mejor juntas:
www.meneame.net/story/illa-ministro-puente-formalizaran-lunes-constitu

De los 140 maquinistas del turno de mañana del miércoles se presentaron solo 6 para hacer marchas blancas.
scaba #6 scaba *
#1 Lo siento pero esto no tiene que ver con "disfrutar de lo votado." La Generalitat de Catalunya hace años aprobó la petición de transferencia de competencias en los servicios de rodalies, y España lo ha negado varias veces. Los ciudadanos de Catalunya votamos un nuevo estatuto de autonomía, mucho antes del referéndum, en 2006. Sse llevó a las Cortes Generales del Estado Español y allí ya se aprobó con recortes (allí también había la transferencia de competencias para los trenes,…   » ver todo el comentario
#7 candonga1
#6 Si todo lo que dices está muy bien, estoy de acuerdo, pero... dónde está el independentismo que empezó precisamente con el problema de las infraestructuras?.. apoyando a Sánchez, a Illa.... y mañana apoyando a Feijóo?
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
ya lo decia Manolo Garcia...un ratito a pie y otro caminando
