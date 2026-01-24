Rodalies suspende de nuevo su servicio este sábado en toda Catalunya

La decisión se ha tomado después de una reunión de más de ocho horas que se ha celebrado en el departament de Territori y en la que han participado los consellers de Presidència, Territori e Interior, Albert Dalmau, Sílvia Paneque y Núria Parlon, respectivamente, junto a responsables de Renfe, Adif, Protecció Civil, el Servei Catalàn de Trànsit, los Mossos d'Esquadra y el Institut Cartogràfic, entre otros organismos, para abordar la crisis de Rodalies.