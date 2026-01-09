Illa y el ministro Puente formalizarán el lunes la constitución de la empresa mixta de Rodalies

Salvador Illa y el ministro Óscar Puente solemnizarán el lunes la constitución de la empresa mixta de Rodalies. Será un acto formal en el Palau de la Generalitat, como también protagonizó en su día el president con el acuerdo por la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el pasado junio. Esta vez será el titular de Transportes quien se desplazará a la capital catalana para formalizar un trámite que ya solo está pendiente de la firma oficial en la notaría por parte del Govern y Renfe.