Los resúmenes de IA están destruyendo el internet que conocemos

Los medios de comunicación están en peligro. No es una exageración: como casi todo el mundo ya sabe, Google ha introducido en sus resultados de búsqueda resúmenes automáticos (AI overviews, lo llaman) que muestran un extracto del contenido de múltiples fuentes directamente en la página de resultados, sin necesidad de que el usuario haga clic para leer el artículo completo. Según informan muchos medios (The Economist abrió la veda hace dos meses con un estupendo artículo titulado AI is killing the web. Can anything save it?)