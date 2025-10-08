edición general
Los resúmenes de IA están destruyendo el internet que conocemos

Los medios de comunicación están en peligro. No es una exageración: como casi todo el mundo ya sabe, Google ha introducido en sus resultados de búsqueda resúmenes automáticos (AI overviews, lo llaman) que muestran un extracto del contenido de múltiples fuentes directamente en la página de resultados, sin necesidad de que el usuario haga clic para leer el artículo completo. Según informan muchos medios (The Economist abrió la veda hace dos meses con un estupendo artículo titulado AI is killing the web. Can anything save it?)

#1 EISev
Las grandes corporaciones incluyendo Prisa ya destruyeron el internet que mi generación conocía, que se esperen si quieren que les compadezca
3
mente_en_desarrollo #16 mente_en_desarrollo
#1 A todos los que estuvieron detrás del canon AEDE, les pueden dar mucho por donde amargan los pepinos con su victimismo.

Ellos han demostrado que harían lo mismo si pudieran.
1
#20 doppel *
#1 Los resúmenes de IA están destruyendo el internet que conocemos → Los resúmenes de IA están limpiando internet de basura
0
LeDYoM #25 LeDYoM
#20 Eso tampoco, dado que los resumenes de IA son resumenes de esa basura.
Como mucho condensan la basura.
0
DrEvil #2 DrEvil
Y todos sabemos que esos resúmenes no estarán sesgados según convenga al que paga la factura de la luz, verdad?
2
tusitala #14 tusitala
#2 la noticia ya estaba sesgada.
0
tusitala #17 tusitala
Si los periódicos no hicieran tanto clicbait, ni metieran tanta paja para que veamos más anuncios, no harían falta los resúmenes de la IA
1
#19 doppel
#17 venia a decir lo mismo. La cantidad de morralla que tienen que generar para vivir es impresionante. Sería algo parecido a la BUROCRACIA
0
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
La IA nos devuelve al medievo. Se convierte en un arma de represión masiva y de control absoluto. Ahora se puede transformar cualquier trola en la verdad más absoluta y la capacidad de manipulación es infinita. Nos obligan a volver a la desconfianza absoluta y a que solamente podamos creer lo que presenciamos in situ y en persona. Flaco favor para la humanidad, en realidad.
1
jdmf #11 jdmf
Que Internet iba a ser esa gran democratización de la sabiduría.

Resulta que ya no sabemos escribir, ni bien estilísticamente ni ortográficamente.

También hemos dejado de leer textos largos.

Y ahora con las IAs, vamos también a dejar de pensar.

Igual internet nació con buenas intenciones, pero por el camino la hemos cagado, pero bien cagada!!
1
carakola #22 carakola
Ya estaba jodido por las megacorporaciones. Esto será la puntilla.
0
Connect #15 Connect
Google habrá introducido resúmenes, pero también Google Discovery que está dando muchas más visitas a medios como El Pais que las búsquedas. Aparecer ahí es dispararse las visitas. Eso si, suelen ser de mala calidad: mucho rebote y sin cookies porque se las queda Google.

Otra solución es vetar tu web a esos resumenes de IA. Pero es un paso que pocos se atreven a dar.
En mi opinión, esos resúmenes de IA permitirá ir eliminando webs morralla con calidad cero. Es un filtro para que queden sites que de verdad aportan. Tiempo al tiempo y a seguir currando.
0
#23 davidvsgoliat
Pues que Google pague por cada consulta de la IA a cada página. Será que le falta dinero. No lo hace con los Youtubers?
0
#3 uvi
¿Qué resumirá la IA cuando no haya contenido?
0
#5 Ninethousand
#3 No hace falta hablar en futuro, pues ya hace tiempo que está sucediendo: la IA procesa y regurgita contenidos generados por otras IAs, o incluso por ella misma, degradándolo un poco más cada vez.
2
#13 uvi
#5 Lo tengo en cuenta, pero aquí hablamos de "periodismo", sino hay medios de comunicación o periodistas por no poder monetizar su contenido..¿en que se basará la IA?
0
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#3 Siempre habrá contenido, aunque quizás los que lo generan sean menos.
0
PauMarí #12 PauMarí *
#3 hará lo mismo que ya hace ahora... Están programadas para dar una respuesta y por tanto siempre darán una respuesta, si tiene fuentes pues bien, sino pues se la "inventa" (alucina) ya que su finalidad única es contestar...
1
#10 Leon_Bocanegra
España se rompe
Internet se rompe
0
#24 pirat
Los mass mierda han expulsado a los que buscábamos información en vez de opinión, intoxicación, manipulación,,,
0
#6 kondnado
Yo no les hago ni caso
0
Professor #4 Professor *
Es la hora de hacer un internet alternativo vetado a las IA. ¿racismo? ¿especismo? sí, lo es.

Verdad que ahora no os parece tan mala idea?.
0
#7 Ninethousand *
#4 A mi me parece mala idea el racismo cuando se dirige hacia seres humanos, de la misma forma que me lo parecía antes.
0
#18 doppel
#4 La IA ha venido para separar el grano de la paja.
0
#21 EISev
#18 para eso último también tiene utilidad
0

