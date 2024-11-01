edición general
7 meneos
40 clics

Rescatadas 12 personas en Cotos este viernes por la noche: subieron a la sierra sin planear su regreso

Un grupo de 12 personas tuvo que ser rescatado anoche en el Puerto de Cotos tras quedar completamente aisladas y sin posibilidad de regresar a sus domicilios. Los excursionistas habían subido a la sierra a lo largo del día para disfrutar de la nieve, pero no habían previsto ni asegurado el transporte de vuelta antes de que las condiciones meteorológicas empeoraran y los servicios de transporte público finalizaran.

| etiquetas: madrid , puerto de cotos , rescate , nieve , imprudencia
6 1 0 K 85 actualidad
8 comentarios
6 1 0 K 85 actualidad
cromax #4 cromax
Vamos, hombre, no me jodas.
Ya no sé qué más hay que avisar para que la gente no haga el imbécil.
Lo peor de idiotas como estos es que, encima, ponen en riesgo a los rescatistas. No olvidemos que no es una labor fácil ni cómoda salvar a quien se pone en riesgo.
3 K 51
Supercinexin #6 Supercinexin
Pues habrá que prohibir subir al monte cuando haga mal tiempo.

Aunque sea sólo para amargarle el poleo de la tarde a @Feindesland :troll:
1 K 29
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Mientras tanto, hay que ir aguantando a los "freedom fighters" que creen que prohibir circular a los camiones por la previsión de nevadas es sucumbir al miedo. Si no hubiese tanto imbécil integral, a lo mejor no haría falta prohibir ciertas cosas.
1 K 28
comadrejo #1 comadrejo *
El ultimo recurso te suele regresar casi siempre :troll:: www.youtube.com/watch?v=qYlwCBYPVfs
0 K 11
#2 sliana
Habrá quien diga que técnicamente no son gatos por eso de evitar la vergüenza de que siempre les Page lo mismo a los mismos
1 K 10
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#2 Sólo que en Madrid somos 5 millones, y los que vamos a la montaña desde pequeñitos no hacemos en gilipollas. Por eso no salimos en las noticias nunca.
1 K 22
#7 ExtremeñoOrgulloso
#2 Claro,porque es conocido que todos los que viven en Madrid son nacidos en Madrid. ¿De que charcha has salido?
0 K 6
#8 Kuruñes3.0
Que paguen y ya está.
0 K 6

menéame