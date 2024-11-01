Rescatadas 12 personas en Cotos este viernes por la noche: subieron a la sierra sin planear su regreso

Un grupo de 12 personas tuvo que ser rescatado anoche en el Puerto de Cotos tras quedar completamente aisladas y sin posibilidad de regresar a sus domicilios. Los excursionistas habían subido a la sierra a lo largo del día para disfrutar de la nieve, pero no habían previsto ni asegurado el transporte de vuelta antes de que las condiciones meteorológicas empeoraran y los servicios de transporte público finalizaran.