¿Quién está detrás de las empresas de VPN? El entramado de la industria VPN [eng]

Mapa de VPNs que traza cada relación probada entre compañías de medios, sitios de contenido, VPN corporativas y VPN independientes que pude encontrar, y es solo la versión 1.0. Espero mapear y rastrear otra información que pueda ser útil para las personas con la ayuda de más colaboradores en la versión 2.0.
- No garantiza anonimato total frente a tu proveedor de VPN, quien puede ver tu actividad.
- No te protege de huellas digitales en sitios web (cookies, rastreadores, navegador, etc.).
- No evita que gobiernos o empresas con poder judicial puedan vincular tu actividad a ti mediante la VPN (si tienen logs o colaboran con el proveedor).
Dicho esto me encanta la parte de Mullvad (vpn sueca donde puedes pagar por giro postal)
El 18 de abril de 2023, la
Si no pagas, es decir, no has firmado un documento que te vincule con unos derechos y obligaciones, muy posiblemente nunca será Privada.
Dicho lo cual, añado que la mejor es Proton