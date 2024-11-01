edición general
¿Quién está detrás de las empresas de VPN? El entramado de la industria VPN [eng]

Mapa de VPNs que traza cada relación probada entre compañías de medios, sitios de contenido, VPN corporativas y VPN independientes que pude encontrar, y es solo la versión 1.0. Espero mapear y rastrear otra información que pueda ser útil para las personas con la ayuda de más colaboradores en la versión 2.0.

Torrezzno
Recordad que VPN != anonimización

- No garantiza anonimato total frente a tu proveedor de VPN, quien puede ver tu actividad.
- No te protege de huellas digitales en sitios web (cookies, rastreadores, navegador, etc.).
- No evita que gobiernos o empresas con poder judicial puedan vincular tu actividad a ti mediante la VPN (si tienen logs o colaboran con el proveedor).

Dicho esto me encanta la parte de Mullvad (vpn sueca donde puedes pagar por giro postal)

El 18 de abril de 2023, la

cosmonauta
#1 Recordar también, que VPN significa Virtual Private Network. Y la parte de Private es importante.

Si no pagas, es decir, no has firmado un documento que te vincule con unos derechos y obligaciones, muy posiblemente nunca será Privada.

Dicho lo cual, añado que la mejor es Proton :troll:
