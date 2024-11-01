edición general
21 meneos
33 clics
Proton Mail ayudó al FBI a desenmascarar a un manifestante anónimo de "Stop Cop City"

Proton Mail ayudó al FBI a desenmascarar a un manifestante anónimo de "Stop Cop City"

El proveedor de correo electrónico Proton Mail proporcionó a las autoridades suizas datos de pago que el FBI utilizó después para determinar quién estaba presuntamente detrás de una cuenta anónima afiliada al movimiento Stop Cop City de Atlanta, según un expediente judicial revisado por 404 Media. Enlance sin paywall: archive.is/Zvw3O Se que puede ser dupe, pero parece que esta es la fuente original.

| etiquetas: anonimato , fbi , proton , estados unidos , derechos
17 4 1 K 175 tecnología
13 comentarios
17 4 1 K 175 tecnología
Comentarios destacados:    
LisaPotter #1 LisaPotter *
Vaya, vaya, con la privacidad.  media
9 K 98
#4 guillersk
#1 privado si, anónimo no
0 K 10
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#4 Sobretodo si usas un método de pago con el que se te pueda identificar, y vas por la vida sin VPN.
1 K 22
Rudolf_Rocker #7 Rudolf_Rocker
#6 Mejor con VPN de Proton, no? xD xD xD xD
1 K 17
rafaLin #10 rafaLin
#7 Obviamente, no puedes usar una vpn de la misma empresa donde tengas el email.
0 K 11
ombresaco #5 ombresaco
#1 Que no lean los mensajes no significa que no den los datos de facturación
0 K 12
pitercio #3 pitercio
Pues han sellado su destino. Han dilapidado lo único que valía la pena de su modelo: la neutralidad.
7 K 90
Rudolf_Rocker #8 Rudolf_Rocker
#3 Ya lo han hecho en otras ocasiones. No es la primera vez.
0 K 10
Aokromes #13 Aokromes
#3 yo llevo años advirtiendo encontra de ellos.
1 K 30
#2 capitan.meneito
Me siento segurooooooo
2 K 21
DrEvil #9 DrEvil
A ver, es una compañía que opera en Suiza. Y está sujeta a las leyes suizas.
Minimiza en lo que puede el acceso a los datos personales, pero hay leyes que les obligan a mantener ciertos datos y a divulgarlos bajo orden judicial. Como toda compañía en un país civilizado. Es que no sé qué espera la gente.

Pero bueno, dentro de la ley, es de las compañías que más privacidad ofrecen si sabes lo que haces.
1 K 20
vicvic #12 vicvic
Privacidad no significa impunidad ante un requerimiento de la justicia, es obvio que ha de ser así.
0 K 11

menéame