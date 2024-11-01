Proton Mail ayudó al FBI a desenmascarar a un manifestante anónimo de "Stop Cop City"

El proveedor de correo electrónico Proton Mail proporcionó a las autoridades suizas datos de pago que el FBI utilizó después para determinar quién estaba presuntamente detrás de una cuenta anónima afiliada al movimiento Stop Cop City de Atlanta, según un expediente judicial revisado por 404 Media. Enlance sin paywall: archive.is/Zvw3O
Minimiza en lo que puede el acceso a los datos personales, pero hay leyes que les obligan a mantener ciertos datos y a divulgarlos bajo orden judicial. Como toda compañía en un país civilizado. Es que no sé qué espera la gente.
Pero bueno, dentro de la ley, es de las compañías que más privacidad ofrecen si sabes lo que haces.