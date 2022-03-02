El PP dice que "sería muy triste ver al rey Juan Carlos morir fuera de España"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha asegurado este viernes que “sería muy triste ver al rey Juan Carlos morir fuera de España”, después de que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, dijera este jueves que “sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”. Todo, a cuenta de la desclasificación parcial de documentos oficiales relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que, según el líder del PP, “debe reconciliar a los españoles con quien paró” el alzamiento militar.
#2 que es lo que ha robado?
Pd.: Algo me dice que no respondereis a las preguntas y optareis por llamarme lo primero que se os ocurra.
Este desgraciado se ha llevado a espaldas de todo el país hasta el jabón de los baños.
Y las comisiones, no son regalos. Son a costa de todos.
De que comisiones hablas? Hablar con un poco de propiedad y precisión, no estaría de mas.
A veces tanto repetir una mentira os la acabais creyendo.
Los responsables son cómplices.
Pero eso no quita que nos han robado a todos los españoles.
Si tu atracas un banco, y luego prescribe antes de que te juzguen, has robado un banco, solo que no te han pillado a tiempo.
juantorreslopez.com/las-comisiones-del-rey-juan-carlos/
1- Era inviolable cuando hizo fraude fiscal.
2- Ha prescrito.
Ninguna de las 2 significa que haya pagado lo que debería pagar cualquier hijo de vecino. E independientemente de lo que diga la justicia (que no dice que no haya defraudado, dice que no puede juzgarlo por ello), la ciudadanía exigimos que pague como cualquier otro.
Y a eso se suma, que según declaró a hacienda (en la regularización fiscal anticonstitucional) tiene 0 patrimonio fuera de España, cosa que no se lo cree nadie, y por lo que también tiene que pagar.
Y por todo esto, la casa real le ha avisado, que si vuelve es para pagar los impuestos que corresponden. Posiblemente, aviso suficiente para que decida no volver.
77 millones en regalos ocultos en el extranjero que Juan Carlos I nunca declaró a Hacienda.
elpais.com/espana/2022-03-02/77-millones-en-regalos-ocultos-en-el-extr
¿Como era aquello de que Hacienda somos todos?
¿Como era aquello que los regalos recibidos por los reyes, pasan a Patrimonio Nacional?
P.d.: Como verás, contesto con formas educadas, no desde una tasca como algunos en el Congreso.
impuestos no declarados de sus ingresos?
Galicia Ceive!
Además, que está en Abu Dabi porque le da la gana, ni le han exiliado ni se enfrenta a cargos si vuelve a España. Qué cojones, si cuando ha querido ha vuelto, a las regatas y a algún acto.
Algunos prefieren sus millones a morir en el pais en el que fueron reyes, es cuestion de prioridades. Pero siempre una eleccion. Y esperemos que no arrastre al actual , por de pronto las infantas tienen acceso al fondo constituido en el exilio , sin ninguna consecuencia para ellas , ya veremos si no se jubila tambien el actual como el emerito.
Oye, y si le damos la opción de la guillotina, en abierto por TVE en horario de máxima audiencia? sería un "adiós" muy emotivo. Además la gente podría apostar a cuantas vueltas acaba dando la cabeza, que siempre puede ser algo interesante.
Todos ellos exiliados por la guerra civil que murieron fuera de España.
Me preguntó si a los del PP sienten pena por ellos.