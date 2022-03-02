El PP dice que "sería muy triste ver al rey Juan Carlos morir fuera de España"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha asegurado este viernes que “sería muy triste ver al rey Juan Carlos morir fuera de España”, después de que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, dijera este jueves que “sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”. Todo, a cuenta de la desclasificación parcial de documentos oficiales relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que, según el líder del PP, “debe reconciliar a los españoles con quien paró” el alzamiento militar.