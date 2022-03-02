edición general
El PP dice que "sería muy triste ver al rey Juan Carlos morir fuera de España"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha asegurado este viernes que “sería muy triste ver al rey Juan Carlos morir fuera de España”, después de que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, dijera este jueves que “sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”. Todo, a cuenta de la desclasificación parcial de documentos oficiales relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que, según el líder del PP, “debe reconciliar a los españoles con quien paró” el alzamiento militar.

41 comentarios
Comentarios destacados:            
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Por una vez estoy completamente de acuerdo con el PP. Ahora solo falta escoger la cárcel de su preferencia hasta que devuelva la pasta el muy ladrón putero.
g3_g3 #5 g3_g3
#1 hasta que devuelva que pasta?
#2 que es lo que ha robado?

Pd.: Algo me dice que no respondereis a las preguntas y optareis por llamarme lo primero que se os ocurra.
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos *
#5 La pasta que nos ha hurtado a todos los españoles en sus comisiones. A ver si te crees que los más de 2.000 millones de Suiza eran de ahorro de su salario. Y eso es la punta del iceberg.

Este desgraciado se ha llevado a espaldas de todo el país hasta el jabón de los baños.

Y las comisiones, no son regalos. Son a costa de todos.
g3_g3 #8 g3_g3
#7 Que hiciese negocios fuera de España y no los declarara, no quiere decir que haya robado a todos los españoles.
De que comisiones hablas? Hablar con un poco de propiedad y precisión, no estaría de mas.
A veces tanto repetir una mentira os la acabais creyendo.
mente_en_desarrollo #13 mente_en_desarrollo
#8 Si no paga los impuestos que le corresponde, nos roba a todos los españoles que sí los pagamos.
g3_g3 #15 g3_g3
#13 Si Hacienda no se lo reclamó y cuando se lo quiso reclamar, para que no se note que se pasan la ley por el forro, ya estaba prescrito. ¿Que es lo que ha robado?
mente_en_desarrollo #19 mente_en_desarrollo
#15 No voy a excusar a hacienda, que es vox populi que los primeros DNIs estaban excluidos de que lo miren más detenidamente.
Los responsables son cómplices.

Pero eso no quita que nos han robado a todos los españoles.

Si tu atracas un banco, y luego prescribe antes de que te juzguen, has robado un banco, solo que no te han pillado a tiempo.
Flogisto #21 Flogisto
#15 Pues ha robado lo que Hacienda no le reclamó y cuando se lo quiso reclamar, para que no se note que se pasan la ley por el forro, ya estaba prescrito.
g3_g3 #16 g3_g3
#14 ¿Cobrar comisiones en el extranjero es robar a todos los españoles majete? :shit: :palm:
devilinside #26 devilinside
#16 Si no ha pagado los impuestos correspondientes, sí es robar a todos los españoles
Sr.No #23 Sr.No
#8 a expensas de que tú, yo, y el resto de gilipollas españolitos pagásemos más por peores productos y servicios.
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#5 Se ha salvado por 2 cosas.
1- Era inviolable cuando hizo fraude fiscal.
2- Ha prescrito.

Ninguna de las 2 significa que haya pagado lo que debería pagar cualquier hijo de vecino. E independientemente de lo que diga la justicia (que no dice que no haya defraudado, dice que no puede juzgarlo por ello), la ciudadanía exigimos que pague como cualquier otro.

Y a eso se suma, que según declaró a hacienda (en la regularización fiscal anticonstitucional) tiene 0 patrimonio fuera de España, cosa que no se lo cree nadie, y por lo que también tiene que pagar.

Y por todo esto, la casa real le ha avisado, que si vuelve es para pagar los impuestos que corresponden. Posiblemente, aviso suficiente para que decida no volver.
wildseven23 #10 wildseven23
#5 Hombre, un poco defraudador de impuestos sí que ha sido... Si eso no es robar a España.
Cehona #22 Cehona
#5 Pasta que felizmente no debe declarar porque como "algunos" juicios de Peinado, han caducado.
77 millones en regalos ocultos en el extranjero que Juan Carlos I nunca declaró a Hacienda.
elpais.com/espana/2022-03-02/77-millones-en-regalos-ocultos-en-el-extr

¿Como era aquello de que Hacienda somos todos?
¿Como era aquello que los regalos recibidos por los reyes, pasan a Patrimonio Nacional?

P.d.: Como verás, contesto con formas educadas, no desde una tasca como algunos en el Congreso.
neiviMuubs #33 neiviMuubs
#5 se ha llevado comisiones jugosísimas siendo un intermediario entre nuestro país y paises con petróleo gracias al cargo que ostentaba, y ya no es solo que los indicios marcan que el tipo les ofrecía un trato favorable (y obviamente desfavorable para nuestro país que acabaría pagando de más en varias de las transacciones) y que por ello le regalaron una pensión de más de 70 millones de $ en un paraiso fiscal, sino que también el tipo ha eludido pagar a hacienda una cantidad salvaje de los…   » ver todo el comentario
Dene #39 Dene
#5 comisiones que se ha llevado que han supuesto sobre costes?
impuestos no declarados de sus ingresos?
orangutan #24 orangutan
#1 El pobre señor ya es muy mayor para ir a la cárcel además se ha arrepentido, lo siente mucho...
skaworld #3 skaworld
Ah que ahora Sanxenxo no es España?

Galicia Ceive! xD
Dakaira #17 Dakaira
#3 sanjenjo dices?

:troll:
skaworld #35 skaworld
#17 Mira detrás de ti! Alguien brindando con sidra "El gaitero"!
Dakaira #36 Dakaira
#35 no en mi casa xD
wildseven23 #2 wildseven23
Lo que sería triste es que se muriese sin devolver lo que ha robado.
Brill #31 Brill
Pues que se vuelva al lugar donde nació... en Roma.

Además, que está en Abu Dabi porque le da la gana, ni le han exiliado ni se enfrenta a cargos si vuelve a España. Qué cojones, si cuando ha querido ha vuelto, a las regatas y a algún acto.
Dakaira #20 Dakaira
Pues que vuelva con la única condición que cuando la diñe por obligación tiene que pasar por el pudridero ya veréis como se le quitan las ganas...
0 K 18
IkkiFenix #30 IkkiFenix
Lo triste es que en pleno silgo XXI haya que tener que seguir aguantando una monarquía.
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
Pues si, tienen razón. Lo ideal sería que muriera en una cárcel española y se hiciera un referendum sobre la monarquía.
Priorat #34 Priorat
Bueno, solo tiene que volver.
JackNorte #37 JackNorte *
Cuando uno elige su forma de vida y como mantener lo robado , no es una pena morir donde uno elige y en las condiciones que elige, es un privilegio. Y mas aun sin haber pasado por un juicio y sin pisar la carcel sabiendo todo el pais lo que ha robado y como lo esta ocultando.
Algunos prefieren sus millones a morir en el pais en el que fueron reyes, es cuestion de prioridades. Pero siempre una eleccion. Y esperemos que no arrastre al actual , por de pronto las infantas tienen acceso al fondo constituido en el exilio , sin ninguna consecuencia para ellas , ya veremos si no se jubila tambien el actual como el emerito.
vviccio #28 vviccio
Cuando la gente quiere que se hable de los problemas reales se refieren a la vivienda y no a esto.
Malinke #11 Malinke
Pues si ella no ve bien que muera fuera de España, que llame a Juan Carlos y le diga que venga a morir a España, al resto que nos cuenta.
devilinside #27 devilinside
#11 Y que lo aloje en su casa, si tanto le gusta
armadilloamarillo #41 armadilloamarillo *
Sería una lástima que no muriera en una prisión española.

Oye, y si le damos la opción de la guillotina, en abierto por TVE en horario de máxima audiencia? sería un "adiós" muy emotivo. Además la gente podría apostar a cuantas vueltas acaba dando la cabeza, que siempre puede ser algo interesante.
Flogisto #6 Flogisto
¿Acaban de amenazar de muerte al emérito?
Premutos73 #38 Premutos73
Manuel Azaña, Antonio Machado, Luis Buñuel, Pablo Casals...
Todos ellos exiliados por la guerra civil que murieron fuera de España.
Me preguntó si a los del PP sienten pena por ellos.
RanaPaca #4 RanaPaca
Es triste pedir pero más triste es robar.. :roll:
#32 malditopendejo
Pues yo creo que seria poético. Un rey de mierda no merece mucho más.
Rixx #18 Rixx
Lo dice la portavoz del Senado, Alicia García, que tiene rasgos borbónicos. xD
#40 angar300
Tienen razón: a mí me encantaría verlo morir en una cárcel española, pero eso es solo para robagallinas...
#25 AlexGuevara
Qué se muera fuera de España un fugado corrupto y ladrón? Muy triste para quien?
devilinside #29 devilinside
#25 Para mí, por ejemplo. Mira los lagrimones que recorren mi cara
