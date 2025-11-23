edición general
La Policía española veta la canción ‘No hay tregua’ de Barricada en El Sadar (Pamplona)

La Policía española veta la canción ‘No hay tregua’ de Barricada en El Sadar (Pamplona)

«Hay un coordinador de Policía, la máxima autoridad de seguridad en El Sadar. A su requerimiento se nos trasladó que, aunque no de manera mayoritaria, había personas que lanzaban proclamas por las que el club podría ser sancionado gravemente»,

#3 malditopendejo
Ni que hubieran gritado "Perro Sánchez, tiro en la nuca"....
hdblue #2 hdblue
Anónimo luchador
nunca tendrán las armas la razón
pero cuando se aprende a llorar por algo
también se aprende a defenderlo.

Estas asustado, tu vida va en ello
pero alguien debe tirar de gatillo.
ostiayajoder #4 ostiayajoder
#2 Os ilustro la apologia del terrorismo q se hace ahi:

Es por los coros de la cancion

Estas asustado
uooooooooo
Tu vida va en ello
Uooooooooo
Pero alguien debe tirar del gatillo
ETA! ETA,ETA,ETA!

Por otro lado, q en un sitio en el q ensalzar dictaduras q bañaron en sangre el pais no sea delito el q pueda ser delito ensalzar a una banda terrorista del pasado me parece lamentable.

O todos o ninguno.

Y como llevamos 50 años q todo no es factible mejor ninguno.

La justicia para ser jysta ha de ser igual para todos.
#6 ombresaco
#4 ese "eta, eta eta" no estaba en la canción. Sin contexto histórico, la canción puede describir tanto a un etarra como a un soldado que iba a Vietnam, o a un carlista.
ehizabai #7 ehizabai
#6 A un carlista sí, a un soldado que iba a Vietnam no, por la letra:

"Es el juego del gato y el rayón,
Tus mejores años, clandestinidad,
Es muy dificil claudicar,
Esto empieza a ser un laberinto,
¿Dónde está la salida?"

Los soldados yankis no son clandestinos.
#9 ombresaco
#7 Tienes razón, me refería a esa parte de la canción, y me he explicado mal
nopolar #10 nopolar *
#7 A uno del vietcong. A ver si solo los yankis son soldados y los demás son monigotes de las películas.
2 K 30
ehizabai #13 ehizabai
#10 Un soldados del Vietcong no "iba" a Vietnam, estaba allí. Los que "iban" eran yankis.
2 K 32
Noeschachi #14 Noeschachi
#6 plot twist la cancion va sobre la Alianza Apostólica Anticomunista
#17 ombresaco
#14 Sé de qué va... he dicho "sin contexto histórico". Tampoco me parece como para vetarla... si la gente le añade "eta eta eta"... es eso lo que se debería prohibir. Sería como si en ptros tiempos prohibieran el himno de España porque una letra apócrifa sugería que alguien se limpiaba el culo con ariel
avalancha971 #24 avalancha971
#6 Pero ese contexto histórico existe y la canción claro que se refiere a ETA.

En un directo el Drogas después de la canción dijo "No hay tregua, o sí o qué?" ya que en ese momento ETA había declarado una tregua.

Se refiere a ETA, sí. Pero eso no quiere decir que haga apología.
paumal #25 paumal
#6 no lo estaba, pero sí se cantaba.
#8 mstk
#4 www.letras.com/barricada/559857/
"ETA! ETA,ETA,ETA!" Esto no aparece por ninguna parte.
ElPerroDeLosCinco #12 ElPerroDeLosCinco
#8 De toda la vida, había gente en Euskadi que coreaba lo de "ETA ETA ETA" en esa parte de la canción. En cuanto empezaba a sonar, podías mirar a tu alrededor y dependiendo del ambiente, te hacías una idea de cuanta gente corearía eso.
tul #18 tul
#12 y sin sonar la cancion tambien, estate mas atento la proxima vez y veras...
El_pofesional #19 El_pofesional
#12 #4 Negativo por mentiras.
angeloso #27 angeloso
#19 Es cierto que se corea ETA ETA con esa canción en según qué ambientes.

BARRICADA No hay Tregua en ASTE NAGUSIA 2008 ( Bilbao/Bilbo ) el 19/Ago/2008
www.youtube.com/watch?v=wGeiS7VN1VY
yende #5 yende
#2 ya lo decia SA:
Quieren cortarnos la lengua
Con la tijera de la intransigencia
Con la tijera
De la necedad
La de la autoridad

Quieren callar nuestra voz
Porque no pensamos como quieren ellos
Porque queremos ser diferentes
Queremos otra realidad

Quieren taparnos la boca
Para que nadie nos pueda escuchar
Para que solo se oiga su mensaje
Y nadie pueda dudar

Los que gestionan
La percepción
Solo les dan la palabra a sus amos
Sumisos a la mano que les paga
A unos dan voz
Y a los otros los callan

¡Mercenarios!
¡Malnacidos!
A nadie engañáis
Ya sois conocidos
Todos sabemos
Quién es vuestro dueño

Barato les sale usar a sus siervos
Para que echen más leña al fuego
Para que quemen en la hoguera
A los infieles a su régimen
Mltfrtk #16 Mltfrtk
Ahora la policía española decide la música que se puede escuchar y la que no :palm:
Acabarán obligando a poner el Cara Al Sol.
#1 amusgada
uy, mira que me da igual Barricada, pero siempre que queremos echar socialdemócratas de un sarao, se pone, se corea el estribillo que no sale en la letra y ¡magia! se desvanecen.
Ze7eN #21 Ze7eN
Vaya tela con la censura woke, no?
Ah_no_nimo #23 Ah_no_nimo
Por lo que sea, esta misma semana, no ha sido ilegal cantar el cara el sol en ciertas manifestaciones en Madrid
uyquefrio #20 uyquefrio
Los maderos tienen la piel muy fina, da igual cuando leas esto.
zanguangaco #15 zanguangaco
"Nunca tendrán las armas la razón.
Pero cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo"
youtu.be/UK3_EsSUveo?si=Mwes9GZl4Hu1omJG
gamberro #11 gamberro
despues de 30 y muchos años se han leido la letra.. y la han enlazado con eta, que podria o no podria ser...
ansiet #29 ansiet
Pues menos mal que no les ponen "el nacimiento abortado" del desaparecido Eskroto, Jimy y todos los de tijuana que si no...
ansiet #30 ansiet
Y como no hay tregua...A seguir lutxando hasta el fin....:clap: :clap: :clap:
ansiet #28 ansiet
¡¡¡ NO HAY TREGUA !!!
#26 AlexGuevara
De azul verde o marrón...
