La Policía española veta la canción ‘No hay tregua’ de Barricada en El Sadar (Pamplona)

«Hay un coordinador de Policía, la máxima autoridad de seguridad en El Sadar. A su requerimiento se nos trasladó que, aunque no de manera mayoritaria, había personas que lanzaban proclamas por las que el club podría ser sancionado gravemente»,
nunca tendrán las armas la razón
pero cuando se aprende a llorar por algo
también se aprende a defenderlo.
Estas asustado, tu vida va en ello
pero alguien debe tirar de gatillo.
Es por los coros de la cancion
Estas asustado
uooooooooo
Tu vida va en ello
Uooooooooo
Pero alguien debe tirar del gatillo
ETA! ETA,ETA,ETA!
Por otro lado, q en un sitio en el q ensalzar dictaduras q bañaron en sangre el pais no sea delito el q pueda ser delito ensalzar a una banda terrorista del pasado me parece lamentable.
O todos o ninguno.
Y como llevamos 50 años q todo no es factible mejor ninguno.
La justicia para ser jysta ha de ser igual para todos.
"Es el juego del gato y el rayón,
Tus mejores años, clandestinidad,
Es muy dificil claudicar,
Esto empieza a ser un laberinto,
¿Dónde está la salida?"
Los soldados yankis no son clandestinos.
En un directo el Drogas después de la canción dijo "No hay tregua, o sí o qué?" ya que en ese momento ETA había declarado una tregua.
Se refiere a ETA, sí. Pero eso no quiere decir que haga apología.
"ETA! ETA,ETA,ETA!" Esto no aparece por ninguna parte.
BARRICADA No hay Tregua en ASTE NAGUSIA 2008 ( Bilbao/Bilbo ) el 19/Ago/2008
www.youtube.com/watch?v=wGeiS7VN1VY
Quieren cortarnos la lengua
Con la tijera de la intransigencia
Con la tijera
De la necedad
La de la autoridad
Quieren callar nuestra voz
Porque no pensamos como quieren ellos
Porque queremos ser diferentes
Queremos otra realidad
Quieren taparnos la boca
Para que nadie nos pueda escuchar
Para que solo se oiga su mensaje
Y nadie pueda dudar
Los que gestionan
La percepción
Solo les dan la palabra a sus amos
Sumisos a la mano que les paga
A unos dan voz
Y a los otros los callan
¡Mercenarios!
¡Malnacidos!
A nadie engañáis
Ya sois conocidos
Todos sabemos
Quién es vuestro dueño
Barato les sale usar a sus siervos
Para que echen más leña al fuego
Para que quemen en la hoguera
A los infieles a su régimen
Acabarán obligando a poner el Cara Al Sol.
Pero cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo"
youtu.be/UK3_EsSUveo?si=Mwes9GZl4Hu1omJG