La periodista que comió con Mazón el día de la DANA salió del parking a las 19:47

La jueza de la DANA ya ha recibido los datos de la tarjeta bancaria con la que Maribel Vilaplana pagó el importe del partking , que asciende a 15,10 euros. por lo que pide a la empresa que certifique la hora de entrada y de salida del parking del vehículo de la periodista. Paralelamente a esa verificación, la jueza ha ordenado que se remita oficio a la empresa que gestiona ese aparcamiento para que haga lo propio y confirme esa hora de entrada y salida del coche.

#1 Pixmac
Y la comida del Ventorro fue pagada a una hora cercana. Vilaplana va a tener que dar más explicaciones o me temo que terminará en falso testimonio.
#2 oceanon3d
Ayyy esa hora perdida ... bueno por Mazon seguro que no. xD xD xD
