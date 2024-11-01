Pere Navarro, director de la DGT, cree que es un lujo “mover cada día el coche para transportar a una sola persona” y así piensa solucionarlo

El director de la DGT reclama una movilidad más eficiente y sostenible y alerta de que ciudades y ciudadanos no pueden seguir soportando vehículos con un único ocupante. Según datos manejados por Tráfico, el 85% de los vehículos que circulan a diario hacia los centros de trabajo llevan un único ocupante. Un modelo que, subrayó, resulta ineficiente, contaminante y difícilmente sostenible. “No podemos permitirnos mover cada día 1.500 kilos de coche para transportar a una sola persona”, afirmó.