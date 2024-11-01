edición general
Pere Navarro, director de la DGT, cree que es un lujo “mover cada día el coche para transportar a una sola persona” y así piensa solucionarlo

El director de la DGT reclama una movilidad más eficiente y sostenible y alerta de que ciudades y ciudadanos no pueden seguir soportando vehículos con un único ocupante. Según datos manejados por Tráfico, el 85% de los vehículos que circulan a diario hacia los centros de trabajo llevan un único ocupante. Un modelo que, subrayó, resulta ineficiente, contaminante y difícilmente sostenible. “No podemos permitirnos mover cada día 1.500 kilos de coche para transportar a una sola persona”, afirmó.

ummon #3 ummon
Y van a:
• ¿Potenciar teletrabajo? No, que se enfada el lobbie del alquiler de oficinas
• ¿Potenciar el transporte público? No, eso es comunismo.
• ¿Potenciar a que las empresas se muevan a otras ciudades más pequeñas? No, eso es intervencionismo comunista.

Así, que ya me dirá el lumbreras como piensa que la gente va a trabajar.
Yoryo #4 Yoryo
#3 Van a fabricar coches de 200kg :troll:
Garbns #1 Garbns
ajam... veo negocio, a ver si espabilan los de la v16  media
#2 Review
Un lujo que solo la gente adinerada debería permitirse, no el vulgo
#5 re10
Con lo cómodo que es ir en tren de rodalies...
