El pánico se extiende por el Partido Republicano después de que el Departamento de Justicia revelara que los archivos de Epstein son más perjudiciales para Trump de lo que pensaban [Eng]

El pánico se está extendiendo entre los republicanos a medida que aumentan los rumores sobre lo que se esconde en los archivos inéditos de Jeffrey Epstein y lo perjudiciales que podrían ser para Donald Trump. Según el veterano periodista David Shuster, que ha trabajado con MSNBC, CNN y Fox News, varios republicanos de la Cámara de Representantes han sabido directamente de contactos del Departamento de Justicia que los documentos de Epstein son «especialmente comprometedores» para el presidente.