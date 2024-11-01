edición general
El pánico se extiende por el Partido Republicano después de que el Departamento de Justicia revelara que los archivos de Epstein son más perjudiciales para Trump de lo que pensaban [Eng]

El pánico se está extendiendo entre los republicanos a medida que aumentan los rumores sobre lo que se esconde en los archivos inéditos de Jeffrey Epstein y lo perjudiciales que podrían ser para Donald Trump. Según el veterano periodista David Shuster, que ha trabajado con MSNBC, CNN y Fox News, varios republicanos de la Cámara de Representantes han sabido directamente de contactos del Departamento de Justicia que los documentos de Epstein son «especialmente comprometedores» para el presidente.

Cehona
Otros cuatro años más de Presidente.
perica_we
a mi me ha extrañado todo lo del príncipe andrés que le han quitado ahora.... cuando todo el tema lleva años. del tipo "contención de daños" se ve que pueden tener alguna previsión de que salga algo más...
crob
#6 totalmente de acuerdo
frg
#6 Si han dado el paso no es por una previsión sino por una certeza.
DenisseJoel
#6 Pero si hubiera algo muy obvio a punto de salir, estaría habiendo ya un movimiento de republicanos alejándose de Trump.
DenisseJoel
#16 Perdería la cuarta parte de los votos. Muy difícil ganar en esas condiciones.
Carapedo
#6 habrá por sido por si al final resulta que se filtra algo de los papeles y llueve más mierda todavía que no salpique demasiado.
ur_quan_master
Mientras sigan tapados no hay problema. Como JCI y sus mamporreros con los archivos del 23F
laruladelnorte
De este presidente delincuente nada puede sorprendernos.
R2dC
#4 Que reventase la casa blanca mientras el aún estaba dentro no lo tenía en el bingo.
johel
#17 Ya la revienta el desde dentro.
username
#4 y lo más preocupante es que hay gente en la casa blanca y en el departamento de justicia que lo saben y ni hablan ni dimiten. Yo no sería capaz de trabajar para un pedófilo
DenisseJoel
> Meanwhile, Shuster says “more than 100+ Republicans” are preparing to side with Democrats on a bipartisan discharge petition led by Reps. Ro Khanna (D-Calif.) and Thomas Massie (R-Ky.). The petition, which would force a vote to release the Epstein documents, is just one signature away from success.

Me lo creeré cuando lo vea.
vviccio
Da igual, ya no necesita que le voten, está copando todas instituciones con sus leales.
camvalf
NO hay falta saber que viendo como actúa ahora, hace unos años debía ser un sátiro, y muchachillas muy jóvenes, inexpertas y coaccionadas seguramente.
XtrMnIO
Como si se ha follado a bebés muertos por sus propias manos, sus acólitos le votarán aunque haya deportado a todos sus familiares al Salvador.

Es lo que tiene el lavado de cerebro del fascismo, un trapo con barras y estrellas y un lema pegadizo lo tapa todo.
_3605
¡Oh, sorpresa! El ladronaco fascista también es un puto follaniñas. No se podía saber.
azathothruna
Bien.
Los conservadores siempre estan en el closet, no necesariamente en LGBTQI+
Jack29
Por algo Epstein murio en extrañas circunstancias en su celda el segundo año del primer mandato de Trump.
pitercio
¿Van a descubrir ahora que Trump es un guarro?
capitansevilla
¿Pero alguien lo dudaba?
Pacman
Y los archivos? :ffu:
Arkhan
Supongo que no soy el único que piensa que es presidente por esa misma documentación.

Vamos, que le está primando salvarse el culo mientras hace cosas impopulares bajo las órdenes de una élite para que lo protejan.
AGlC
No lo entendeis Leftywokes, lo que pasa es que se infiltro en el circulo de confianza de Epstein para recabar pruebas e información :tinfoil:
jacm
Le dará votos
ChukNorris
Rumores... Podría....
Hynkel
#3 Es algo que se representa muy bien en El Juego del Calamar. Hay gente muy adicta al poder y con necesidad de emociones fuertes. Las canalizan como sea y por donde sea.

Aquí ya tuvimos al Campechano. No sé si llegó a cruzar la línea de la pedofilia, pero promiscuo y aficionado a las putas de lujo, eso lo sabe cualquiera en este país. Trump es mucho peor porque además tiene adicción al poder y a destacar. El exiliado al menos guardaba algo las formas en público.
obmultimedia
#13 Pues hay rumores de que altos cargos políticos y monárquicos montaban
ritos satánicos con menores , las niñas de Alcasser son un ejemplo del misterio de sus muertes y como le cargaron las muertes a un exconvicto que misteriosamente desapareció de la noche a la mañana.
johel
#18 El camputechano desde el blanqueo de lo de su hermano hacia lo que le salia literalmente del rabo, pero no era de ir por menores dado que siempre le han ido las maduritas. Te lo podias encontrar bajandose de la moto para ir a mojar el churro y con mala suerte te chocabas contra el en uno de sus descensos en la estacion de esqui cuando iba de tapadillo (true story). Ni dios sabe cuantos picaderos tenia el tipo visto como amueblaba las casas de las que si tenemos constancia.
Si hablamos de…   » ver todo el comentario
Mangione
#3 El propio Trump reconoció hace un tiempo que no publicaban los archivos de Epstein porque podrían ser muy perjudiciales para algunas personas. Lo que no se sabía claramente (aunque todos lo sospechamos) es que se refería a él mismo...
Carapedo
#15 A alguien le sorprendería que la persona que decía que a las mujeres hay que agarrarlas por el coño o fantaseaba como sería acostarse con su hija saliera muy mal parado del caso Epstein con el que tiene fotos en sus fiestas? Pues eso.
3 K 35
Ohtar
Me parece raro que no hayan sacado ya una lista falsa
