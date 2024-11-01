El pánico se extiende por el Partido Republicano después de que el Departamento de Justicia revelara que los archivos de Epstein son más perjudiciales para Trump de lo que pensaban [Eng]

El pánico se está extendiendo entre los republicanos a medida que aumentan los rumores sobre lo que se esconde en los archivos inéditos de Jeffrey Epstein y lo perjudiciales que podrían ser para Donald Trump. Según el veterano periodista David Shuster, que ha trabajado con MSNBC, CNN y Fox News, varios republicanos de la Cámara de Representantes han sabido directamente de contactos del Departamento de Justicia que los documentos de Epstein son «especialmente comprometedores» para el presidente.
| etiquetas: trump , archivos de epstein , partido republicano , departamento de justicia
Me lo creeré cuando lo vea.
Es lo que tiene el lavado de cerebro del fascismo, un trapo con barras y estrellas y un lema pegadizo lo tapa todo.
Los conservadores siempre estan en el closet, no necesariamente en LGBTQI+
gifdb.com/images/high/donald-trump-dancing-in-public-jpfzkx2m8rb0hkwt.
Vamos, que le está primando salvarse el culo mientras hace cosas impopulares bajo las órdenes de una élite para que lo protejan.
Aquí ya tuvimos al Campechano. No sé si llegó a cruzar la línea de la pedofilia, pero promiscuo y aficionado a las putas de lujo, eso lo sabe cualquiera en este país. Trump es mucho peor porque además tiene adicción al poder y a destacar. El exiliado al menos guardaba algo las formas en público.
ritos satánicos con menores , las niñas de Alcasser son un ejemplo del misterio de sus muertes y como le cargaron las muertes a un exconvicto que misteriosamente desapareció de la noche a la mañana.
Si hablamos de… » ver todo el comentario
Relacionadas:
www.meneame.net/search?q=trump+epstein&w=links&p=&s=&h