El 47% de los republicanos seguiría votando por Trump incluso si estuviera implicado en los crímenes de Epstein, según una encuesta. [ENG]

La encuesta, que utilizó una muestra representativa de alrededor de mil votantes estadounidenses, se realizó a finales de julio de 2025. En concreto, preguntaba: «Si Donald Trump estuviera oficialmente implicado en las actividades de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, ¿le haría esto más probable votar por otro partido o no afectaría su voto por Donald Trump?». El 47 % de los republicanos encuestados afirmó que tal revelación no afectaría su voto. La pregunta se formuló únicamente a los encuestados que se identificaron como votantes republicanos