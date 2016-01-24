edición general
El 47% de los republicanos seguiría votando por Trump incluso si estuviera implicado en los crímenes de Epstein, según una encuesta. [ENG]

La encuesta, que utilizó una muestra representativa de alrededor de mil votantes estadounidenses, se realizó a finales de julio de 2025. En concreto, preguntaba: «Si Donald Trump estuviera oficialmente implicado en las actividades de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, ¿le haría esto más probable votar por otro partido o no afectaría su voto por Donald Trump?». El 47 % de los republicanos encuestados afirmó que tal revelación no afectaría su voto. La pregunta se formuló únicamente a los encuestados que se identificaron como votantes republicanos

karakol #4 karakol
Ya lo dijo el mismo Trumpo y tenía toda la razón. Conoce perfectamente a sus votantes.

Trump vuelve a crear polémica: "Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos"

www.rtve.es/noticias/20160124/trump-vuelve-a-crear-polemica-podria-dis
themarquesito #3 themarquesito
Esto nos da una idea de qué porcentaje de individuos del GOP son completamente irrecuperables.
F_Grimes #10 F_Grimes
#3 Pues a mi un 47% me parece un porcentaje sorprendentemente bajo, teniendo en cuenta lo cerriles que son los MAGA.
#17 Setis
#10 *47% que confiese* que le seguiría votando. El voto es secreto.
sorrillo #9 sorrillo *
El problema es que solo tienen una alternativa realista que es el partido de Biden/Kamala.

Y entiendo que para muchos esa sea una opción perfectamente razonable y aceptable pero suelen ser quienes ya antes de que ganase Trump pensaban así.

¿Alguien de los que hubiera votado a Kamala se plantean algo que pudiera hacer Kamala para que les hiciera cambiar su voto y votar a Trump?

Pues eso es lo que les ocurre a EEUU, su "democracia" ha degenerado al peor escenario posible que es aquél en el que se vota para que no gane el contrincante.
platypu #11 platypu
#9 Pues eso es lo que les ocurre a España, su "democracia" ha degenerado al peor escenario posible que es aquél en el que se vota para que no gane el contrincante.
sorrillo #14 sorrillo *
#11 Hay bastante de eso pero no a los extremos de EEUU, en España no son pocas las ocasiones en que partidos con muy poca representación parlamentaria pasan a ser imprescindibles para formar gobierno y pueden negociar con el partido mayoritario para eliminar de su programa lo que más rechazo les genere y para fomentar su programa electoral.
rogerius #1 rogerius
El 47% de los senadores republicanos USA son gentuza sin principios.
Asimismov #2 Asimismov
#1 a ver si Donald no llega al final del 2º mandato por viejo y por demente.
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
#1 O más bien gentuza con principios, los principios de ser un egoísta hijo de la gran puta. Mientras Don Trumpo y sus amigos violen a los hijos de otros no hay problema. Mientras Don Trumpo y sus amigos roben los recursos de lugares que no son el suyo, sin problema.

Son sacos de mierda humana que nos llevan de cabeza a la extinción.
efectogamonal #12 efectogamonal
Síndrome de Estocolmo se llama {0x1f525}
Dr.Who #18 Dr.Who *
Pederastia bien...

Dogmatismo chachi...

Sectarismo fetén...

Titular alternativo: "El 47% de los votantes republicanos son pedacitos de mierda fascistoide"

... y me la juego a que todos ellos son siogenocidas en potencia y de la secta evangelica, antivacunas, chemtrails hunters, etc.
#13 Suleiman
Pues no sé cual es escándalo,aquí pasa lo mismo con el PP/Vox.
#16 Klamp
Por contraparte, solo el 100% de los votantes del pp votaron a feijo sabiendo que es colegui de un narco
beltzak #6 beltzak
Me preguntó si responderían lo mismo si les preguntasen si votarían a Trump si supieran que abuso sexualmente de vuestra hija de 13 años o de la hija del vecino.
kinz000 #19 kinz000
No me extraña.
platypu #7 platypu
De que me suena eso  media
jonolulu #8 jonolulu
#7 Son ecos de tu cabeza
F_Grimes #15 F_Grimes
#7 Como todos los memes, eso es un simplificación para mentes simples.
#20 alamajar *
#7 wow que súper graciosidad. e inteligentisimo a la vez. los derechosos semos la monda.. hacemos unos memes que hacen cortocircuitara los surdos. semos unos makinas, unos titanes, un poco faltos pero nos gusta el furgol y respetamos todas las religiones
#21 Bravok1 *
Lo que dice mucho de los usanos, genocidas, pedofilos, cobardes... Lo tienen todo para irse a la puta mierda, sigue así Trump, gracias, destruye eeuu, Make América Grey Again.
