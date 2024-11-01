El gobierno neerlandés declaró el domingo que había tomado la decisión "sumamente excepcional" de intervenir en el fabricante de chips chino Nexperia debido a un posible "riesgo para la seguridad económica neerlandesa y europea". Wingtech, propietaria de la empresa neerlandesa, declaró el lunes que tomará medidas para proteger sus derechos y buscará el apoyo del gobierno. Este hecho amenaza con aumentar las tensiones entre la Unión Europea y China, que se han intensificado en los últimos meses por el comercio y la relación de Pekín con Rusia.
El gobierno neerlandés declaró que su Ministerio de Asuntos Económicos había invocado su Ley de Disponibilidad de Bienes debido a "indicios agudos de graves deficiencias de gobernanza" en Nexperia.
La ley está diseñada para permitir que La Haya… » ver todo el comentario
Occidente en estado puro.