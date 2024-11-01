edición general
Países Bajos interviene una empresa de chips de propiedad china por riesgo de seguridad [ING]

El gobierno neerlandés declaró el domingo que había tomado la decisión "sumamente excepcional" de intervenir en el fabricante de chips chino Nexperia debido a un posible "riesgo para la seguridad económica neerlandesa y europea". Wingtech, propietaria de la empresa neerlandesa, declaró el lunes que tomará medidas para proteger sus derechos y buscará el apoyo del gobierno. Este hecho amenaza con aumentar las tensiones entre la Unión Europea y China, que se han intensificado en los últimos meses por el comercio y la relación de Pekín con Rusia.

3 comentarios
Graffin #2 Graffin
Joder con Maduro y sus expropiaciones.
gelatti #1 gelatti
Nexperia se vio obligada a vender su planta de chips de silicio en Newport, Gales, después de que parlamentarios y ministros expresaran su preocupación por la seguridad nacional. Actualmente posee una planta en Stockport, Reino Unido.

El gobierno neerlandés declaró que su Ministerio de Asuntos Económicos había invocado su Ley de Disponibilidad de Bienes debido a "indicios agudos de graves deficiencias de gobernanza" en Nexperia.

La ley está diseñada para permitir que La Haya…   » ver todo el comentario
Supercinexin #3 Supercinexin *
#1 Suena a "como no puedo competir contigo tecnológicamente, te confisco las fábricas y me las quedo pa mí por orden del Estado. Chino, ¡cabrón! ¡dictador! ¡totalitario! ¡cooomuniiistaaaa!"

Occidente en estado puro.
