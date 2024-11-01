·
Pagar por ir al baño en una estación: cuando se privatizan hasta las necesidades básicas
En las estaciones de Atocha y Chamartín (Madrid), Sants (Barcelona), Delicias (Zaragoza), Joaquín Sorolla (València) y Alacant se encuentran aseos de pago.
#2
ghazghkull
Yo he usado los baños de Sants antes y después de tener que pagar... y me quedo con la opción de pago...
Se ha pasado de tener unos lavabos donde puedes pillar cualquier cosa a unos con un mínimo de limpieza que se agradece
5
K
49
#4
sald64059
#2
eso eso, que los pobres meen en la calle.
1
K
23
#11
detectordefalacias
#4
Pues si me toca ahí (espero que no) me meare en una pared o en la puerta y, si alguien me dice algo diré que no tengo pasta pero si mucho pis.
Es lo que se merece esta medida.
0
K
10
#14
VFR
#11
con un poco de suerte te multarán y te acabará saliendo más caro
4
K
37
#23
detectordefalacias
#14
Si cunde mi ejemplo aumentarán los servicios de limpieza y volverán a poner gratis los baños (que son precisamente para que la gente no haga sus cosas en otra parte).
Si cunde el tuyo te cobrarán por caminar con la justificación de que se ensucia el suelo.
Lo que es injusto es injusto y, el que lo defiende, idiota.
1
K
19
#5
Luiskelele
#2
me pasó lo mismo hace años en la estación del ave de Valencia. Me sorprendió (para mal) tener que pagar, pero joder, al menos estaban limpios. Comparados con los de la estación de Chamartín, o Méndez Álvaro, que solo me faltó pillar el ébola allí.
No sé cómo estarán ahora, hace años que no paso.
3
K
39
#20
Don_Gato
*
#2
#5
Por curiosidad ¿Como son los accesos? Porque en el de Alicante hay un torno y no se puede pasar en silla de ruedas, ni con carritos de bebé ni si llevas a una persona mayor.
0
K
10
#7
cosmonauta
*
#2
Sin olvidar el puterío y acoso sexual que había allí, con peña cascándosela mientras acosaban a los incautos.
Respecto a pagar o no. Tengo dudas. Es de lo más habitual en media Europa. Debería ser un importe testimonial.
2
K
36
#10
BastardWolf
*
#7
si, es muy violento cuando te encuentras esas escenas (yo me las he encontrado en los servicios del Corte Ingles). Pero no creo que tener que pagar 1 o 2 euros por entrar eche mucho para atras a los que hacen cruising en los servicios de sitios publicos (a no ser que sean unipersonales)
0
K
11
#16
cosmonauta
*
#10
Tienes razón, ese es un problema que tiene otras soluciones.
Yo no le llamaría cruising. No es una práctica sexual libre ni consentida, en el momento en que le miras el pene al vecino mientras orina.
Es una agresión sexual.
Y no quiero parecer puritano. No lo soy. Salgo en bicicleta por zonas de cruising y nunca tuve un problema. Una vez, incluso, dos señores muy horondos y lujuriosos me ayudaron a cambiar la cadena de la bicicleta en una situación bastante embarazosa para todos, pero muy cordial.
0
K
12
#26
BastardWolf
*
#16
Bueno lo he nombrado asi porque originalmente empezó como una practica de cruising, pero si, es violentisima y queda desvirtuada en el momento en el que implican a personas contra su voluntad que están alli para hacer uso del verdadero fin de ese espacio. Y perfectamente se puede entender como una agresion sexual
0
K
11
#8
Dragstat
#2
esa táctica es muy efectiva porque viene con anestesia, como ocurre con la sanidad y la educación. Cuando los usuarios se quieran dar cuenta se encuentran que están dando las gracias por tener la opción privada que al menos funcione. El síndrome de la rana hervida es un win win, unos la meten y los otros se contentan.
1
K
32
#12
detectordefalacias
#2
Normal, como los usa mucha menos gente, el escaso personal contratado para su limpieza pasa a ser suficiente.
Si los baños estaban sucios antes la culpa es de los usuarios y del servicio contratado. Ir al baño es una necesidad biológica, tener que pagar por ello es una vergüenza y, yo, antes de pagar, me meo en la puta puerta, incluso delante del segurata.
0
K
10
#13
SolarNeron
#2
Creo que la polémica es si antes de volverse de pago, el servicio de limpieza dejó de ser bueno, precisamente para que ahora no te importe pagarlo. Degrado un servicio para que no te importe pagará por algo que debería ser gratis. No sé si me explico.
5
K
64
#25
ghazghkull
#13
sí te explicas, pero no recuerdo yo ninguna vez antes de que los privatizaran, que esos lavabos estuvieran limpios... estamos hablando de años...
1
K
21
#27
HeilHynkel
#13
Te hablo de los que conozco: Chamartín, un asco bastante antes de que se pusiera el de pago (a éste no he ido) No sé si era falta de limpieza, exceso de aforo o que la gente era una marrana, pero te daba grima entrar sobre todo si llevabas una maleta con ruedas.
En otras estaciones que he ido fuera de Madrid en sitios más pequeños, por lo general no estaban tan mal.
0
K
20
#17
chavi
#2
Esa es la diferencia entre limpiarlos y no hacerlo
0
K
12
#19
TripleXXX
#2
También podrían existir las dos opciones, unos de estos que se hacen por dos duros, en oriente hay muchos, y cuando era pequeño eran frecuentes en los bares más cutres, creo que les llamaban vateres turcos y venían a ser un agujero con unos soportes para que los pies quedaran mas altos y luego unos guays de pago.
Para una urgencia, los cutres te sacan del apuro.
0
K
8
#24
elTieso
#2
Se le puede dar la vuelta a tu argumento, la estación no invertía en los lavabos públicos cuando tenía que costearlo ella como infraestructura pública pero sí los limpia cuando lo pagas tú, que mediante impuestos ya pagas también el mantinimiento de la estación. Doble cobro y todos contentos.
0
K
11
#1
Chiapela
si el gobierno lo permite, la culpa es del gobierno, que también gana con ello.
1
K
32
#3
ghazghkull
#1
los de Sants llevan ya años privatizados, han pasado por unos cuantos gobiernos en ese estado....
1
K
21
#9
Moixa
En general cuesta entender el tema de los baños en España. No hay baños públicos casi en ningún sitio.
1
K
27
#18
chavi
#9
Porque hay muchos bares
0
K
12
#15
chavi
La calle es de todos, ahi lo dejo.
Si te estas meando y no tienes dinero qué cojones haces ?
0
K
12
#21
Dragstat
#15
si no tienes dinero no te quieren en ninguna parte, así que básicamente esfumarte.
0
K
20
#22
termopila
Si un bar tiene que tener servicios disponibles para sus clientes de forma gratuita, porque una estación no.
0
K
11
#6
sliana
Aquí esos lavabos son para sexo
0
K
7
