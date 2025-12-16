Pablo Iglesias critica duramente a Pedro Sánchez: “Echó a Irene Montero del Gobierno y se rodeó de pu**ros y machistas”  

"El problema es que antes no estaba permitido en este país decir que los jueces no eran neutrales”. Asimismo, recordó que durante su etapa en el Gobierno ya sostuvo que “España no era una democracia plena”. Según explicó, aquellas palabras provocaron la reacción de la derecha, del propio Partido Socialista y de los medios progresistas afines. (...) La derecha volvió a ganar y no hay más que ver cómo está funcionando la famosa sala segunda que parece que sigue controlando el señor Cosidó por detrás..."
| etiquetas: pablo iglesias , pedro sánchez , lawfare , cgpj
Me escandalizas Carakola.
Pero esta apostando a volver a dividir porque piensa que así Podemos resurgirá. Este ya no pisa calle ... solo tiene oídos para sus pelotas; Podemos esta muerto y solo va a conseguir as unificación de voto en torno al Psoe.
Vote a Podemos en su día ... y aun sigo dado de alta como militante que es lo mismo que una de esas suscripciones gratuitas que no se sabe ni para que y siguen ahí toda la vida activas.
Quizas en un mundo ideal ... pero ahora prima lo que mas dificulte a la extrema derecha ... y la división no lo es.
A estas alturas, me parece lo mejor. Ojalá el PSOE se lleve todos los votos de izquierdas y demócratas, y con eso evite un gobierno de extrema derecha.
Además, eso daría a la izquierda real 4 años para evaluar y corregir sus errores, sin presiones y desde la oposición, que es mucho más cómodo. Porque seguir diciendo por sistema que "esto no existe" no nos ayuda.
#13 era para #3 Que no va a poder evitar que se le digan las verdades a la cara.
Se disolvieron las Cortes para celebrar unas elecciones a las que Irene Montero ni se presento.
Sánchez no echó a Irene, se convocaron nuevas elecciones.
Del 2015:
www.pabloyglesias.com/redes-sociales-y-politica/
Del 2024:
x.com/PODEMOS/status/1815363010635891178
Igual eres tú el que no tiene mucha memoria, no se entera mucho de la patata o no se quiere enterar.
www.navarraconfidencial.com/noticias/voy-al-bano-a-refrescarme-te-espe
Pero EL puede, su moral es distinta a la de los demás mortales.
Iglesias sabe perfectamente que su estrategia de acoso y derribo contra los partidos democráticos de la coalición de gobierno puede favorecer un gobierno de extrema derecha. Es politólogo, y no es imbécil.
Así que está perjudicando al país y poniendo en riesgo la democracia, solo por hacer avanzar su agenda delirante de "que nos hagan casito".
Ninguna fuerza de izquierdas o demócrata debería cooperar con Podemos hasta que no se alineen claramente con una política antifascista y de unidad demócrata.
No lo veo así. En Podemos ya hace tiempo que piensan que una excesiva aproximación a los marcos de la derecha por parte de la izquierda es lo que la hace fracasar. Criticar al gobierno y sus medidas blandas es lo que tiene que hacer para beneficiar al país, no para perjudicarlo. Desde su punto de vista. Yo diría que tiene bastante razón.
Podemos también lo sabe. Así que si no sigue esa estrategia es obvio que sus intereses son otros.
¿Ahora eso ya no es así?
Los del frente unido.
Anda! Si #_3 me tiene ignorado!
Debe de ser de "los que están vivos"...
Otro cobarde, @Mangione!!!
Están a tope! Me recuerda a cuando apareció C's, que se pusieron tan astroturfers que me tuve que salir de MNM.