Pablo Iglesias critica duramente a Pedro Sánchez: “Echó a Irene Montero del Gobierno y se rodeó de pu**ros y machistas”  

"El problema es que antes no estaba permitido en este país decir que los jueces no eran neutrales”. Asimismo, recordó que durante su etapa en el Gobierno ya sostuvo que “España no era una democracia plena”. Según explicó, aquellas palabras provocaron la reacción de la derecha, del propio Partido Socialista y de los medios progresistas afines. (...) La derecha volvió a ganar y no hay más que ver cómo está funcionando la famosa sala segunda que parece que sigue controlando el señor Cosidó por detrás..."