Pablo Iglesias critica duramente a Pedro Sánchez: “Echó a Irene Montero del Gobierno y se rodeó de pu**ros y machistas”  

"El problema es que antes no estaba permitido en este país decir que los jueces no eran neutrales”. Asimismo, recordó que durante su etapa en el Gobierno ya sostuvo que “España no era una democracia plena”. Según explicó, aquellas palabras provocaron la reacción de la derecha, del propio Partido Socialista y de los medios progresistas afines. (...) La derecha volvió a ganar y no hay más que ver cómo está funcionando la famosa sala segunda que parece que sigue controlando el señor Cosidó por detrás..."

lonnegan
Si en algo estoy de acuerdo con Sánchez es en echar a Irene Montero.
Spirito
#1 Bueno, viniendo de ti no es tampoco ninguna sorpresa.
#41 crissis
#27 ¿Por qué no nos contais un poco de vuestro lore a los que no nos fijamos mucho en los usuarios?
carakola
El problema sigue siendo la vivienda por muy puteros que sean en el PSOE. Como si no lo fueran en el PP o Vox.
Spirito
#2 ¿Puteros en la política? o_o

Me escandalizas Carakola. 8-D
Macnulti_reencarnado
#2 la nueva ley de vivienda está a punto de dar sus frutos. Un poco de paciencia.
#6 Eukherio
Al final la frase de Pedro Sánchez de que había amigos suyos incómodos con el feminismo es de las que peor ha envejecido. Al nivel de: qué rico el chuletón.
oceanon3d
Pablito debería pasar pagina de una vez.

Pero esta apostando a volver a dividir porque piensa que así Podemos resurgirá. Este ya no pisa calle ... solo tiene oídos para sus pelotas; Podemos esta muerto y solo va a conseguir as unificación de voto en torno al Psoe.

Vote a Podemos en su día ... y aun sigo dado de alta como militante que es lo mismo que una de esas suscripciones gratuitas que no se sabe ni para que y siguen ahí toda la vida activas.

Quizas en un mundo ideal ... pero ahora prima lo que mas dificulte a la extrema derecha ... y la división no lo es.
carakola
#4 Diría que no. Eso es lo que selecciona el Marca porque es precisamente lo que les interesa destacar. El género y la polarización es el barro en el que se revuelcan estos cochinos. Si te interesas en las declaraciones te das cuenta de que tiene de todo: x.com/PabloIglesias
#42 DenisseJoel
#10 En todo caso, en esas declaraciones Iglesias afirma que "Pedro Sánchez decidió sacar a Irene Montero del consejo de ministros". Una afirmación extraordinaria requiere pruebas extraordinarias.
carakola
#42 El acoso hacia Podemos y Montero partía del PSOE en muchos casos. No lo veo tan extraordinario.
Macnulti_reencarnado
#58 ¡Vamos a forrarnos!  media
wata
#4 Dividir exactamente qué? No será Sumar?
Mangione
#4 Que no nos importa a quién votes. Que a quien le debería importar es a ti.
#19 DenisseJoel
#4 > solo va a conseguir as unificación de voto en torno al Psoe

A estas alturas, me parece lo mejor. Ojalá el PSOE se lleve todos los votos de izquierdas y demócratas, y con eso evite un gobierno de extrema derecha.

Además, eso daría a la izquierda real 4 años para evaluar y corregir sus errores, sin presiones y desde la oposición, que es mucho más cómodo. Porque seguir diciendo por sistema que "esto no existe" no nos ayuda.
Ortzi_
#4 Además lo dice como si cuando estaba Irene Montero no estuvieran los mismos puteros y machistas en el gobierno.
Macnulti_reencarnado
#37 inicialmente he pensado que te referías al Errejon, pero luego me he dado cuenta de que no has dicho farloperos y lo he descartado.
YSiguesLeyendo
Pablo, el matrimonio es una forma de prostitución como cualquier otra, lo sabías? de nada!
Mangione
#22 No pasa nada, tengo la solución (que como siempre es más inteligente que ellos y su fascismo):

#13 era para #3 Que no va a poder evitar que se le digan las verdades a la cara.
Spirito
#3 De las frases más inteligentes y realistas que leí éste año.
Ovlak
#31 Superinteligente vamos. Y, sobre todo, realista. Como que se lo dice a alguien que no está casado... xD xD
Aperitx
#31 Pobre de ti
Spirito
#59 Así me va, que no pillo ni moscas. xD xD xD
#7 diablos_maiq
#_3 qué bien te autodefines
Atusateelpelo
Sanchez no echo a Irene Montero de ministra.

Se disolvieron las Cortes para celebrar unas elecciones a las que Irene Montero ni se presento.
Torrezzno
No es machista esa actitud de macho alfa?
#32 odissey
#5 No hombre. Si invitas a tus alumnas o concejalas a refrescarse contigo al servicio no abusas de tu posición dominante. Es para darles un agua que ya sabemos que los rojos y las duchas no se llevan bien.
1 K 13
#68 Pájaroloco
#5 Está actitud lo que refleja en realidad es la concepción estalinista de partido con dirigentes sin límites temporales en los,cargos. Creer en ese tipo de partidos con esos dirigentes eternos es simplemente ridículo.
Iori
La palabra que censuran es PUTEROS.
Spirito
#17 ¡Qué cosas tienes! xD
Iori
#25 Es que me parece un comportamiento de niños y niñas de 10 años censurando palabras. Si son puteros se dice y no pasa nada. Si alguno de estos personajes se siente muy ofendido por que les llame puteros en un foro público pueden venir a denunciarme y con muchísimo gusto nos veremos en un juicio.
Spirito
#44 Oh, que directa... se te ve como crecidita... no sé, como si te fuese a tocar la lotería sistemáticamente así en modo Fabra. 8-D

xD xD xD
#47 Tunguska08Chelyabinsk13
#17 Es el marca, ¿no serán PUTINEROS? :hug:
Iori
#47 Por un momento pensé que hablaban de puerros, pero leyendo que hablan sobre el PSOE no había lugar a dudas...
#14 okeil
No se por qué me parece que los clientes de las señoras putas y los machistas ya le rodeaban. Lo raro es que Irene aguantase en ese consejo de ministros sin "percatarse" de lo que había.
Macnulti_reencarnado
#14 y que iba a hacer si no, volver al Saturn?
Mangione
#24 Todavía tienes que comer muchos gusanitos tú para intentar evitar que ejerza mi derecho humano a expresarme libremente.
Spirito
#38 El humor lo tenéis algunos en el orto trasero, como las avispas. xD xD xD
#9 Tunguska08Chelyabinsk13
Joer, para que el puto MARCA te ponga esto, que no hay nada de deporte en la noticia... van con todo los medios de la derecha, para aleccionar hasta los Mariano Rajoys que solo leen el marca, porque se ataca a Sánchez.
Mangione
Ante una afirmación así sólo hay dos respuestas posibles: que estás soltero y en tu caso es obvio por qué, o que estás casado y que Dios proteja a la incauta que te eligiese para compartir vida.
El_Tio_Istvan
#13 me da que, como a mí, te tiene ignorado. xD
Spirito
#13 Si eso, tú a callar. ¬¬
Spirito
Y lleva razón.
Casiopeo
Cuanto rencor...
#40 El_dinero_no_es_de_nadie
Que ataque de cuernos.
Sánchez no echó a Irene, se convocaron nuevas elecciones.
#52 crissis
#49 Por supuesto que ha sido así. Podemos nació cosechado el descontento de los sucesos del 15M, de los indignados, y su lema "El psoe y el pp la misma mierda es" se escuchó en las plazas.

Del 2015:
www.pabloyglesias.com/redes-sociales-y-politica/

Del 2024:
x.com/PODEMOS/status/1815363010635891178

Igual eres tú el que no tiene mucha memoria, no se entera mucho de la patata o no se quiere enterar.
#43 crissis
Pablo Iglesias, el que esperaba a las estudiantes en el baño de los garitos.

www.navarraconfidencial.com/noticias/voy-al-bano-a-refrescarme-te-espe

Pero EL puede, su moral es distinta a la de los demás mortales.
#8 DenisseJoel
Vuelve la pinza.

Iglesias sabe perfectamente que su estrategia de acoso y derribo contra los partidos democráticos de la coalición de gobierno puede favorecer un gobierno de extrema derecha. Es politólogo, y no es imbécil.

Así que está perjudicando al país y poniendo en riesgo la democracia, solo por hacer avanzar su agenda delirante de "que nos hagan casito".

Ninguna fuerza de izquierdas o demócrata debería cooperar con Podemos hasta que no se alineen claramente con una política antifascista y de unidad demócrata.
wata
#8 En torno a cual partido?
#23 DenisseJoel
#18 En torno a Independientes Por Burgos, por supuesto.
carakola
#8 Iglesias sabe perfectamente que su estrategia de acoso y derribo contra los partidos democráticos de la coalición de gobierno puede favorecer un gobierno de extrema derecha.
No lo veo así. En Podemos ya hace tiempo que piensan que una excesiva aproximación a los marcos de la derecha por parte de la izquierda es lo que la hace fracasar. Criticar al gobierno y sus medidas blandas es lo que tiene que hacer para beneficiar al país, no para perjudicarlo. Desde su punto de vista. Yo diría que tiene bastante razón.
#29 DenisseJoel
#21 Lo que hace triunfar a la izquierda lo sabemos perfectamente, porque es la estrategia que llevó a lograr más de 5 millones de votos, y las principales alcaldías del país.
Podemos también lo sabe. Así que si no sigue esa estrategia es obvio que sus intereses son otros.
#45 crissis
#8 Pero si Podemos era el partido de no pactar con el PPSOE que eran la misma mierda.

¿Ahora eso ya no es así?
#49 DenisseJoel
#45 Eso nunca fue así.
Macnulti_reencarnado
#45 la caaaaaaastaaaaa
El_Tio_Istvan
#_17 otro demlos vicios que me tienen ignorado. xD

Los del frente unido. xD xD xD
El_Tio_Istvan
Edit
El_Tio_Istvan
Lo mismo por eso no está casado (que yo sepa, ojo) :troll:


Anda! Si #_3 me tiene ignorado! :roll:

Debe de ser de "los que están vivos"... xD
Torrezzno
#12 yo lo descubrí el otro día también. Juraría que nunca he interaccionado con el.
El_Tio_Istvan
#51 Astroturfers. Vienen a soltar su mierda y les importa una mierda el debate. Lo importante es que sus mensajes queden los primeritos.
Ovlak
#51 Astroturfing de libro. De hecho, satura la cola de pendientes con su mierda y es incapaz de evitar comentar el primero.
El_Tio_Istvan
#_8 Se llaman ideología y proyecto. Entiendo que los que jamás los habéis tenido os asustéis al verlo. Quizás no deberíais meteros en política si lo que queréis ser es comerciales del producto "progresía".

Otro cobarde, @Mangione!!!

Están a tope! Me recuerda a cuando apareció C's, que se pusieron tan astroturfers que me tuve que salir de MNM.
Macnulti_reencarnado
#50 no te gusta que haya intrusos en tu cortijo?
Ovlak
#_26 Podría ser ministra igual, como más de un tercio de los ministros actuales que no son diputados.
Battlestar
Que pena que este hombre no se quedara para cambiar las cosas. Si tan solo no hubiera dejado la política tras una pataleta porque Ayuso barrió el suelo con su cara electoralmente, podría haber hecho muchas cosas buenas.
roker
Los puteros y machistas ya estaban antes, bastante antes. No tiene sentido la historia que cuenta, más allá de construir un relato favorable a Podemos.
Macnulti_reencarnado
Y lo dice el que llegó a la política a follar junto a los dos adefesios.
Estoeslaostia
Normal que la echaran. A sus amigos de cincuenta años, les era muy molesta.
CharlesBrowson
que es eso? ese ruido de ñiñiñi...
Mangione
#31Si eso te parece inteligente, eso lo explica todo... xD
