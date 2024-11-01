edición general
6 meneos
13 clics
Ovejas bomberas: una solución natural y eficaz para prevenir los incendios

Ovejas bomberas: una solución natural y eficaz para prevenir los incendios

Aunque los métodos tradicionales para combatir el fuego y prevenir los incendios (como los cortafuegos y las brigadas forestales) son efectivos, suelen ser costosos y limitados en alcance. Como alternativa, ha surgido el aprovechamiento del pastoreo. Sin saberlo, solo por alimentarse, las ovejas, cabras o vacas, están cumpliendo un nuevo papel: ahora son “bomberas”. Una medida que puede parecer rompedora, pero que, en realidad, tiene sus raíces en la tradición de la trashumancia.

| etiquetas: oveja , bombera , incendio
5 1 0 K 77 cultura
2 comentarios
5 1 0 K 77 cultura
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Se las comen los lobos, osos, buitres… no vale
0 K 20
Torrezzno #2 Torrezzno
The Goat
0 K 19

menéame