Orfandad política y cultural  

Estos días hemos visto cómo desde todas las fuerzas políticas se defendía el argumento de que el monte arde porque está sucio, velando la reflexión sobre la autoría de esos incendios o fabulando sobre la acción concertada de supuestas mafias, para desviar la atención. Si repasando los partidos políticos es justificada esa sensación de orfandad y desamparo, vamos a ver en el plano organizativo, donde la defensa acérrima de los ecosistemas debería darse por supuesta. Veamos lo que han escrito las principales asociaciones ecologistas al respecto.