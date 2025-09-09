Orfandad política y cultural  

Estos días hemos visto cómo desde todas las fuerzas políticas se defendía el argumento de que el monte arde porque está sucio, velando la reflexión sobre la autoría de esos incendios o fabulando sobre la acción concertada de supuestas mafias, para desviar la atención. Si repasando los partidos políticos es justificada esa sensación de orfandad y desamparo, vamos a ver en el plano organizativo, donde la defensa acérrima de los ecosistemas debería darse por supuesta. Veamos lo que han escrito las principales asociaciones ecologistas al respecto.
"Si tan benéfica fuera la intervención humana, los ecosistemas mejor conservados de la península serían aquellos espacios próximos a los núcleos de población con abundante actividad agroganadera. Sin embargo, de nuevo la realidad es tozuda y comprobamos que lo más valioso de nuestro patrimonio natural se encuentra en lugares remotos que históricamente han sufrido una menor intervención humana (Muniellos, Cazorla, Monfragüe…) o en lugares que han estado protegidos de alguna forma de esta intervención (el Pardo, Cabañeros, las Bardenas…). Acre contraste con las sierras tradicionalmente ocupadas por la ganadería extensiva, que arden recurrentemente."