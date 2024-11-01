·
16
meneos
48
clics
Otra paciente denuncia al cirujano acusado de violar a una mujer sedada en Murcia
Una de las enfermeras que trabajaba con él considera que el médico puede haber agredido a más pacientes
|
etiquetas:
:
cirujano
13
3
0
K
253
actualidad
13 comentarios
13
3
0
K
253
actualidad
#2
Antipalancas21
Cuando una denuncia, poco después empiezan a salir mas casos en cadena, que estaban callados.
2
K
56
#3
cybermon
*
#2
se produce el efecto imitación, potenciado por algún tipo de beneficio.
3
K
16
#4
Antipalancas21
*
#3
Suena a cachondeo, pero la noticia esta mal pone otra paciente y luego pone una de las enfermeras que trabajaba con el y estaba callada como una ,,,,,, y ahora empiez a soltar dudas y mierda.
0
K
19
#5
IanCutris
*
#3
a mi hermana la acosaron sexualmente en el curro y vivía atemorizada por nos er capaz de denunciar. Una compañera denunció y ella por fin se atrevió a dar el paso. Llevamos 5 años muy jodidos con tratamiento psiquiátrico y derivados, con terribles sentimientos de culpa y todo lo cosustancial derivado de un acoso. Si la empatía fuese un elefante, algunos ni seríais capaces de verla aunque lo tuvieseis delante en un pasillo. Y mejor no sigo escribiendo o me arriesgo a un strike, pero ganas no me faltan.
Y encima con este caso, que es de un repugnante que atufa. Algunos sois de lo que no hay.
4
K
48
#9
PasaPollo
*
#2
#3
Pero vamos a ver, hijos míos. Si estás inconsciente evidentemente no lo vas a recordar. Pero si justo al tipo que te operó inconsciente dos días después le pillan violando a alguien en exactamente tu misma situación, a poco que tengas molestias o cualquier cosa borrosa vas a denunciar.
Venga, algo que se pueda entender: Si descubrís que el pintor que os fue a alicatar el baño, al día siguiente en otra casa y contratado para lo mismo lo cazaron corriéndose en los botes de champú, ¿os lavaríais con fruición el pelo y la boquita abierta, o llevaríais el puñetero champú a analizar?
3
K
48
#12
El_empecinado
*
#6
"un tio que ha sido pillado violando a una paciente sedada con pruebas audiovisuales"
Y nadie pone en duda
ese caso concreto
. Lo que puede suscitar alguna, y eso no significa decir que sea mentira, es una declaración sin pruebas ni testigos. Si en el caso de esta paciente hubo alguna enfermera que lo viese, aunque no lo grabase, pues ya sería una prueba más. El problema, y que me disculpe
#9
por disentir (siempre desde el respeto y sin dar nada por sentado), es…
» ver todo el comentario
0
K
6
#13
maspipinobreve
*
#3
El beneficio serán las arcadas que produces que pueden actuar de emético y vomitarte en la jeta
0
K
6
#6
IanCutris
Menuda colección de chavalotes con la masculinidad por los suelos en este hilo de comentarios. Y luego dicen que el feminismo no es necesario.
Me cago en la puta, que estamos hablando de un tio que ha sido pillado violando a una paciente sedada con pruebas audiovisuales.
2
K
41
#7
angar300
No tenían que haberlo filmado, tenían que haberlo sedado y operado allí mismo...
0
K
7
#1
cybermon
Podemos concluir ya que todos los cirujanos son violadores en potencia??
3
K
4
#8
angelitoMagno
#1
No, como tampoco podemos concluir que todos los meneantes son unos manipuladores solo porque unos pocos lo sean.
3
K
47
#11
El_empecinado
#8
Sin embargo, y dependiendo de la profesión del denunciado, en muchos casos no falta el "otro caso aislado".
0
K
6
#10
maspipinobreve
#1
Por qué nos incluyes en tus gorrinadas?
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
