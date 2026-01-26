Ola de frío extremo en EE.UU.: nueve muertos y un millón sin luz

Este fenómeno atmosférico, originado por una masa de aire ártico proveniente de Canadá, se caracteriza por ser inusualmente extenso y duradero. Se estima que las temperaturas extremas podrían mantenerse por una semana más, con sensaciones térmicas que podrían desplomarse hasta los -45ºC en puntos específicos del país.
| etiquetas: ola de frío , eeuu , muertos
Voy a seguir con argumentos simples por otro sítio
GOTO #8.
Y con todos los pifostios de la semana pasada, el control de daños será incrementar los negacionismos y probablemente amenazar con la invasión de más países.
Ya, me refiero que para nosotros será fácil, pero para los negacionistas, precisamente por ignorantes y lobotomizados que están insistirán en cómo les guía el lobotomizadora supremo.
truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115944376084632033
¿Está es de verdad?
Y si no ya los mataba el ICE.
www.youtube.com/watch?v=rog8ou-ZepE
Cataratas del Niágara se congelan por la ola de frío que azota a Norteamérica
ojo.pe/locomundo/cataratas-del-niagara-se-congelan-por-la-ola-de-frio-