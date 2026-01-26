edición general
Ola de frío extremo en EE.UU.: nueve muertos y un millón sin luz

Este fenómeno atmosférico, originado por una masa de aire ártico proveniente de Canadá, se caracteriza por ser inusualmente extenso y duradero. Se estima que las temperaturas extremas podrían mantenerse por una semana más, con sensaciones térmicas que podrían desplomarse hasta los -45ºC en puntos específicos del país.

comentarios
Spirito #2 Spirito
Hay que ver cómo está Rusia.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
ey yankee, mantas zamoranas!! ah no, que hay muchos arenceles!!! pues a la antigua, a calentarse a manguzás
#4 Grahml
Ahora es cuando Trump lanza toda su propaganda negando el cambio climático para distraer de todas las mierdas que están haciendo, y así recuperar algo de su popularidad entre sus ignorantes votantes.
#8 ombresaco
#4 No es difícil, el cambio climático es calentamiento global, esto es una ola de frío... ergo nada que ver.

Voy a seguir con argumentos simples por otro sítio
#16 Grahml
#8 Da igual lo fácil y sencilla que sea la explicación, a Trump y sus hooligans no les vas a "convencer" .

GOTO #8.

Y con todos los pifostios de la semana pasada, el control de daños será incrementar los negacionismos y probablemente amenazar con la invasión de más países.
#17 ombresaco
#16 Creo que me has entendido al revés. Precisamente lo que doy es la explicación fácil para los negacionistas
#19 Grahml *
#17 Perdón. En #16 quise decir GOTO #10 (no 8 }

Ya, me refiero que para nosotros será fácil, pero para los negacionistas, precisamente por ignorantes y lobotomizados que están insistirán en cómo les guía el lobotomizadora supremo.
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#4 Ya lo hizo: Se espera que una ola de frío sin precedentes afecte a 40 estados. Nunca antes se había visto algo así. ¿Podrían los insurrectos medioambientales explicar qué ha pasado con el calentamiento global?

truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115944376084632033
jacm #18 jacm
Se iban a morir de todas formas.
Y si no ya los mataba el ICE.
Imag0 #13 Imag0
En USA se han disparado las temperaturas por debajo de cero :roll:
Robus #15 Robus
Estarán contentos: -40ºC son -40ºF, así que, por una vez, no podrán decir que nuestras temperaturas están mal... :roll:
elgranpilaf #6 elgranpilaf
Esto viene de Groenlandia. Hay que invadirlo Trump
kevers #1 kevers
¿Se sabe cuantos muertos y cuánta gente se ha quedado sin luz en Canadá?
sotillo #5 sotillo
#1 No se las cifras, en Murcia se reporta normalidad absoluta, signifique lo que signifique esto y en Toledo poco más o menos
#7 candonga1 *
#1 No lo pone, pero en Toronto, Montreal... tienen un equivalente subterráneo a lo que es la ciudad en la superficie, abierto siempre y donde viven y se refugian sus ciudadanos cuando llega una ola de frío polar.
#9 candonga1
#7 Las cataratas ayer:

Cataratas del Niágara se congelan por la ola de frío que azota a Norteamérica

ojo.pe/locomundo/cataratas-del-niagara-se-congelan-por-la-ola-de-frio-  media
